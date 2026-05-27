Paketomati Hrvatske pošte imali tehničkih problema, provjerili smo što se dogodilo

Tehnička poteškoća u informatičkom sustavu uzrokovala je smetnje na dijelu mreže paketomata, a tvrtka je demantirala navode o zlonamjernom softveru i uspješno isporučila pakete

Sandro Vrbanus srijeda, 27. svibnja 2026. u 15:40
Ilustracija 📷 Hrvatska pošta, Bug/AI
Ovoga utorka, 19. svibnja, dio informacijskog sustava Hrvatske pošte suočio se s tehničkim poteškoćama koje su uzrokovale pogreške pri umetanju pošiljaka u paketomate i isporukama paketa iz njih. Prema službenim informacijama iz tvrtke, problem je zahvatio manji dio dostavne mreže koja inače broji ukupno 300 paketomata diljem zemlje. Iz Hrvatske pošte ističu kako je riječ o internoj tehničkoj poteškoći koja je otklonjena u kratkom roku.

Iako su se u medijima pojavile drugačije "bombastične" informacije, Hrvatska pošta je oštro demantirala takve napise, u kojima se impliciralo da je sustav zaražen virusom ili da je pogreška bila rezultat kibernetičkog napada. U svojem službenom očitovanju za Bug.hr naglasili su kako nije riječ o kibernetičkom napadu niti o djelovanju zlonamjernog softvera. Zbog objave informacija koje smatraju netočnima, Hrvatska pošta je uputila i službeni zahtjev za ispravak takvih tekstova.

Što se zapravo dogodilo?

Određeni broj korisnika prilikom pokušaja preuzimanja paketa, nakon utipkavanja lozinke, na paketomatima im se pojavljivala poruka o tome da je paket već isporučen, a sudbina pošiljki im je u tom trenutku bila nepoznata. Iz pošte pojašnjavaju kako tehnički kvar na određenom paketomatu nije značio automatsku blokadu svih usluga ili cjelokupnog sadržaja unutar njega, već se problem javljao sporadično.

Pogreškom je bio zahvaćen tek manji dio pošiljaka koje su se u tom trenutku nalazile u uređajima, a u pojedinim zabilježenim slučajevima radilo se o samo jednoj problematičnoj pošiljci po paketomatu. Navodno je na taj način bilo zahvaćeno 144 od 300 aktivnih paketomata u Hrvatskoj.

Kako bi se minimizirala šteta za korisnike, poštari su ručno preuzeli sve pakete za koje je utvrđeno da su bili zahvaćeni ovom tehničkom poteškoćom. Logistički timovi Hrvatske pošte potom su stupili u kontakt s građanima te su im paketi uspješno uručeni izravno na kućne adrese ili u poštanskim uredima, ovisno o pojedinačnom dogovoru s korisnicima.

