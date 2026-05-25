Papa Lav XIV. objavio prvu encikliku posvećenu umjetnoj inteligenciji

Prva papinska enciklika posvećena isključivo umjetnoj inteligenciji poziva vlade i korporacije na zaštitu radnih mjesta i ljudskog dostojanstva

Bug.hr ponedjeljak, 25. svibnja 2026. u 16:59
📷 Vatican Media
Papa Lav XIV. je danas objavio svoju prvu encikliku naslovljenu "Magnifica Humanitas" ("Veličanstvena humanost"), opsežan dokument od gotovo 43.000 riječi u kojemu poziva svjetske vođe, korporacije i pojedince da zaštite ljudsko dostojanstvo i radna mjesta u doba ubrzanog razvoja umjetne inteligencije.

Simbolika dokumenta

Encikliku je papa potpisao 15. svibnja, na 135. obljetnicu "Rerum Novarum", čuvene socijalne enciklike pape Lava XIII. iz 1891. godine kojom je Crkva tada odgovorila na izazove industrijske revolucije. Simbolika je namjerna: kao što je ondašnji Leo postavio moralni okvir za zaštitu radnika u industrijskom dobu, ovaj dokument nastoji učiniti isto za eru automatizacije i strojnog učenja.

Dokument poziva vlade na regulaciju privatnih tvrtki koje razvijaju AI, zahtijeva zaštitu i prekvalifikaciju radnika čija su zanimanja ugrožena, traži kritičko obrazovanje o tehnologiji te zaštitu djece od nasilnog, hiperseksualnog i lažnog sadržaja koji generiraju AI sustavi. Papa posebno inzistira da odluke o upotrebi oružja moraju ostati u rukama čovjeka. "Rastuća lakoća s kojom se mogu rasporediti autonomni oružani sustavi čini rat 'izvedivijim' i manje podložnim ljudskom nadzoru", piše Lav.

Na javnom predstavljanju u Vatikanu zajedno s papom nastupao je Christopher Olah, suosnivač Anthropica, američke tvrtke koja razvija AI sustave. Olah je prizao da tvrtke poput njegove trebaju moralne glasove koji ne podliježu poslovnim poticajima. "Potrebni su nam moralni glasovi koje poticaji ne mogu saviti", rekao je. Papa je situaciju opisao kao "znak nade" i najavio dugoročnu suradnju.

Za "sve ljude dobre volje"

Enciklike su jedan od najviših oblika papinskog učiteljskog pisma, formalno upućene biskupima i svim vjernicima, ali u ovom slučaju naslovljene i na "sve ljude dobre volje". Vatikan je prošloga tjedna najavio i osnivanje posebnog povjerenstva crkvenih dužnosnika za pitanja AI, a Leo je o temi govorio već od prvih dana pontifikata.

Analitičari su podijeljeni o praktičnim učincima dokumenta. Dio stručnjaka smatra da će enciklika dijelu tehnološke industrije pružiti korisni "moralni imperativ", dok drugi upozoravaju da će u Silicijskoj dolini proći uglavnom nezapaženo, dok će unutar Crkve postati referentna točka za svećenike i edukatore koji razgovaraju s vjernicima o izazovima suvremene tehnologije.

 

