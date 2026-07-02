Posjetili smo čistu sobu Instituta Ruđer Bošković, dio istraživačke infrastrukture

Medijima je prvi put omogućen obilazak nove čiste sobe, dijela istraživačke infrastrukture vrijedne oko tri milijuna eura, u kojoj se razvijaju poluvodičke komponente, senzori i napredni materijali za buduće tehnologije

Institut Ruđer Bošković (IRB) predstavio je u sklopu događanja "Dan s industrijom" istraživačku infrastrukturu, rezultate i tehnologije razvijene u Centru izvrsnosti za napredne materijale i senzore (CEMS), koji vodi u partnerstvu s Institutom za fiziku. Tom je prilikom medijima po prvi puta otvorena nova čista soba namijenjena istraživanju i razvoju poluvodičkih materijala i komponenti.

Naime, čista soba površine 120 četvornih metara dio je infrastrukture vrijedne oko tri milijuna eura. Sastoji se od triju odvojenih prostora različite razine čistoće, a namijenjena je razvoju poluvodičkih komponenti, senzora, fotoničkih elemenata i drugih naprednih materijala. Vrijednost samog prostora iznosi oko 800.000 eura, dok je u opremu uloženo približno 2,2 milijuna eura.

U sklopu Centra razvijaju se komponente za litij-ionske baterije, senzori za plinove i onečišćivala, fotoničke i kvantne tehnologije te materijali za buduće fuzijske elektrane. Istraživači su predstavili i senzor za otkrivanje istjecanja vodika, namijenjen primjeni u industriji i prometu.

"Pouzdano otkrivanje mogućeg istjecanja vodika važno je zbog sigurnosti, gubitaka i utjecaja na okoliš, osobito s obzirom na sve širu primjenu vodikovih tehnologija u industriji i javnom prijevozu. Očekujemo nastavak suradnje s tvrtkama na primjeni ovog senzora", izjavio je voditelj Laboratorija za molekulsku fiziku i sintezu novih materijala na IRB-u, Mile Ivanda.

dr. sc. Mile Ivanda i dr. sc. Milko Jakšić

Kako navode iz IRB-a, čista soba samo je dio šire infrastrukture Centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore koji djeluje već približno deset godina. Kroz strukturne fondove osigurano je 6,5 milijuna eura, ponajprije za razvoj ljudskih potencijala, dok su istraživačke jedinice kroz druge europske i nacionalne projekte te privatna ulaganja dodatno razvijale infrastrukturu.