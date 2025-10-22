Potres unutar NASA-e: aktualno vodstvo želi je "ugurati" pod kontrolu ministarstva

Prvo planirano rezanje budžeta i gašenje misija, a sada i najavljeni plan aktualnog rukovodstva, daju naslutiti da je NASA-i, kakvu poznamo desetljećima, možda kraj. Naime, nove vijesti i istupi aktualnog vršitelja dužnosti direktora NASA-e, Seana Duffya, izazvali su značajan "potres" u američkoj znanstvenoj zajednici.

Duffy, koji je ujedno član kabineta i blizak suradnik predsjednika Donalda Trumpa, zagovara prebacivanje NASA-e pod izravnu nadležnost jednog od vladinih ministarstava, vjerojatno Ministarstva trgovine ili Ministarstva obrane (tj. rata, kako se odnedavno Pentagon neslužbeno naziva. Cilj bi takvog poteza bio, prema njegovim riječima, "povećanje učinkovitosti, smanjenje birokracije i ubrzanje konkurentnosti Sjedinjenih Država u svemirskoj utrci s Kinom”.​

Otkazi i restrukturiranja

Ta najava dolazi u nezgodnom trenutku, dok NASA prolazi kroz najveću reorganizaciju u više desetljeća. Tijekom ove godine agencija je već ukinula nekoliko ključnih odjela, uključujući ured glavnog znanstvenika te ured za strategiju i tehnologije. Uz to, više od 3.800 zaposlenika prihvatilo je ponudu za dobrovoljni odlazak, dok je gotovo 550 radnika otpušteno u Laboratoriju za reaktivni pogon (JPL). Ti rezovi rezultat su proračunskih mjera Bijele kuće koja je smanjila NASA-in proračun za 24%, uključujući gotovo pa 50%-tno smanjenje sredstava za znanstvene programe u narednim godinama.

Nova svemirska utrka - hoće li se NASA-ini astronauti vratiti na Mjesec prije negoli tamo stigne kineska posada? NASA

Prema podacima koji su procurili iz NASA-inih internih sastanaka, Duffy smatra da bi prelazak pod okrilje ministarstva omogućio "bolju stratešku koordinaciju između civilnih i vojnih svemirskih programa", posebice s američkim Svemirskim snagama (Space Forceom). Kritičari, međutim, upozoravaju da bi time bila ugrožena znanstvena neovisnost agencije i njezin međunarodni kredibilitet. Pojedini analitičari podsjećaju da je NASA tradicionalno civilna agencija te da bi takav administrativni prijenos mogao značiti kraj njezine samostalnosti koja je definirala američki pristup istraživanju svemira tijekom posljednjih 65 godina.​

Musk protiv Duffyja

Bijela kuća službeno nije potvrdila kada bi i u kojem obliku do takvog prijenosa moglo doći, ali prema izvorima bliskima Kongresu, pravna osnova već se razmatra u sklopu priprema za proračunsku godinu 2026., kao dio šireg plana vladine racionalizacije, koji predviđa smanjenje broja samostalnih saveznih agencija.

Najava da će NASA-u prebaciti pod okrilje Trumpove administracije, ali i da bi Duffy mogao ostati na njezinom čelu kao direktor, kritizirao je i Elon Musk. Njegov favorit za tu poziciju bio je privatni astronaut Jared Isaacman, no on je, prema svemu sudeći, otpao iz utrke. Musk je na X-u napao Duffyja, navodeći njegovu nestručnost i neupućenost (pa i intelektualne kapacitete). To je bio izravan odgovor na Duffyjevu izjavu o programu Artemis. Prema njemu, Muskov SpaceX debelo kasni s razvojem Starshipa, ključnog dijela projekta za slijetanje ljudi na Mjesec, pa bi se ugovor s tom kompanijom mogao revidirati i otvoriti konkurenciji.

"Kako bismo pobijedili Kinu u svemirskoj utrci", kaže Duffy, "možda ćemo morati uključiti i kompanije poput Blue Origina". Musku spominjanje rivala Jeffa Bezosa i njegove svemirske kompanije nikako nije dobro sjelo, pa je V.D.-a šefa NASA-e nazvao "Dummy" i sugerirao da ima dvoznamenkasti IQ, baš kao što to priliči srednjoškolcu jednom od najbogatijih i najutjecajnijih ljudi na svijetu. "Velike kompanije ne bi se trebale bojati konkurencije", odvratio je Duffy.