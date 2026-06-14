Povlačenje Fablea i Mythosa izazvalo buru diskusija, optužbi, sumnji i nelagode diljem svijeta

Nakon što je američka vlada izvoznom kontrolom natjerala Anthropic da povuče Fable 5 i Mythos 5, reakcije iz američke administracije, sigurnosne i pravne struke, programerske zajednice i europskih prijestolnica razilaze se oko jednog pitanja: nužna sigurnosna intervencija ili presedan koji ugrožava tržište

Mediji su se raspisali, forumi i društvene mreže užarili se oko jedne odluke američkog ministarstva koja prerasta u skandal sezone. Govori se o onome što bi moglo biti u pozadini slučaja i daleko većem značaju osim jedne administrativne zabrane.

Američko Ministarstvo trgovine izdalo je u petak izvoznu kontrolu koja Anthropicu nalaže da Fable 5 i Mythos 5 učini nedostupnima svim stranim državljanima, unutar i izvan SAD-a, uključujući strane državljane među vlastitim zaposlenicima. Budući da se odredba trenutačno ne može selektivno primijeniti, Anthropic je oba modela isključio za sve korisnike.

Gotovo svi se slažu da je situacija ozbiljna, ali ne i oko toga je li potez bio nužna sigurnosna mjera ili presedan koji preko noći mijenja pravila pristupa najjačim modelima. Anthropic tvrdi da je riječ o nesporazumu i da radi na vraćanju pristupa. Do tada ostaje ono što nitko ne osporava: komercijalni model prvi je put povučen državnom odlukom, a granica između komercijalnog proizvoda i državne kontrole pomaknula se zauvijek.

Administracija: popravite ili povucite

David Sacks, sukoordinator Predsjedničkog savjeta za znanost i tehnologiju (PCAST), na mreži X iznio je svoju verziju događaja. Tvrdi da je "provjeren partner" (kasnije identificiran kao Amazon) i Anthropicu i vladi prijavio metodu zaobilaženja Fableovih zaštita (jailbreak), te da je administracija zatražila ispravak ili povlačenje modela. Po Sacksovu tumačenju, izvršni direktor Dario Amodei se nije složio, pa je uslijedila izvozna kontrola. Sacks tvrdi da je ograničenje uvedeno jer nije bilo druge, te da administracija očekuje kako će kompanija riješiti problem i vratiti Fable 5 u javnu ponudu.

Politički gledano, ovo je važno za sadašnjost i budućnost američke AI industrije jer Savezna administracija sada tretira najnaprednije modele (frontier modele) kao stratešku imovinu, a ne kao komercijalni proizvod. Uz nedavni izvršni nalog kojim administracija dobivaju veći nadzor nad modelima i razgovore o mogućem ulasku države u vlasništvo pojedinih tvrtki za umjetnu inteligenciju, dio analitičara potez vidi kao naglo širenje kontrole nad industrijom. Dužnosnik Bijele kuće tvrdi da je riječ isključivo o sigurnosti modela te da Ministarstvo obrane nije bilo znatnije uključeno. Govori se i o pozadini cijele priče. Administracija je navodno nepovjerljiva prema vezama Anthropica s donatorima liberalnih ciljeva, tvrtka je zaposlila više bivših dužnosnika Bidenove administracije, a Amodei je javno kritizirao Donalda Trumpa. Dio analitičara smatra da je ta odbojnost mogla utjecati na potez.

Amazon kao izvor uzbune

Prema Wall Street Journalu, izvor zabrinutosti bio je Amazon, jedan od najvećih ulagača u Anthropic i korisnik njegove platforme. List navodi da je izvršni direktor Andy Jassy ministru financija Scottu Bessentu i drugim dužnosnicima rekao kako su Amazonovi istraživači nizom upita naveli Fable 5 da otkrije informacije upotrebljive u kibernetičkim napadima, koje je model inače trebao uskratiti. Ubrzo je u Bijeloj kući održan sastanak o odgovoru, a sigurnosni stručnjaci počeli su provjeravati Amazonove tvrdnje. Dužnosnici su od Anthropica zatražili da ukloni ranjivost ili povuče model, a kao najizravniji način procijenili su sprečavanje pristupa stranim vladama, tvrtkama i pojedincima. U razgovorima su sudjelovali nacionalni kibernetički direktor Sean Cairncross i ministar trgovine Howard Lutnick, čiji resor vodi izvozne kontrole.

Europska reakcija: poziv na suverenu umjetnu inteligenciju Odluka je snažno odjeknula u Europi, gdje brojni političari u njoj vide opomenu i poziv na ulaganje u domaću tehnologiju. Bruno Retailleau, bivši francuski ministar unutarnjih poslova i predsjednički kandidat za 2027., na X-u je upozorio da država koja u utrci za umjetnom inteligencijom ovisi o tuđoj tehnologiji može preko noći ostati isključena. Francusku smatra dobro opremljenom, od dekarbonizirane nuklearne struje do tvrtki poput Mistrala i OVHclouda, ali traži kraj naivnosti i jačanje tehnološke moći. Ministar za Europu Benjamin Haddad dodaje da potez ubrzava geopolitičku bitku oko umjetne inteligencije te da se Europa ne smije zadovoljiti ulogom tržišta ovisnog o tehnologijama osmišljenima i kontroliranima drugdje. Najoštrije reakcije stigle su iz Britanije. Al Carns, zastupnik i donedavni ministar za oružane snage, podsjetio je da su najnapredniji model proučavali britanski istraživači, testirale ga tvrtke i u pokusima koristile bolnice, a stranom je odlukom preko noći ugašen; to, kaže, nije priča o umjetnoj inteligenciji nego o svakoj industriji u kojoj je Britanija nekad prednjačila. Tom Tugendhat, bivši ministar sigurnosti, smatra da gašenje Fablea za strance nije pogreška nego logična posljedica toga što tehnologija danas oblikuje ratovanje, pa je suverenost više stvar koda nego topova. Sličnu je poruku poslao i nizozemski krajnje desni političar Geert Wilders, koji je na X-u zatražio povratak Claudea Fable 5 i ustvrdio da je umjetna inteligencija sve više pitanje nacionalne suverenosti, pozvavši Nizozemsku da ubrza razvoj vlastitih modela.

Anthropic u priopćenju tvrdi da je potez nerazmjeran

Riječ je, kažu u Anthropicu, o uskom probijanju koje otključava Mythosove kibernetičke sposobnosti samo u jednom slučaju, a ne u cijelom nizu područja. Tvrde, ista se metoda može primijeniti i na druge javne modele, među njima OpenAIjev GPT-5.5, koji nije pod kontrolom. Primijeni li se taj kriterij na cijelu industriju, upozoravaju, zaustavile bi se sve nove objave modela. Fableove zaštite opisuju kao najbolje dosad, uz napomenu da posve otporan model vjerojatno ne postoji ni kod jednog proizvođača.

Tu ocjenu donekle potvrđuje i neutralan izvor. Andrew Morris, osnivač sigurnosne tvrtke GreyNoise Intelligence, koji je vidio Amazonov izvještaj, kaže da je Fable na poseban niz upita pronašao propuste u najmanje četiri programa, ali da je to još daleko od opasnih podataka. Takve propuste otkrivaju i mnogi drugi alati; Anthropicov model izdvaja sposobnost da informaciju o propustu pretvori u funkcionalan hakerski kod (exploit), a nju čuvaju zaštite. Dokaza da su Amazonovi istraživači došli do te razine, kaže Morris, nema. Anthropic podsjeća i da je već surađivao s vladom: pristup Mythosu ranije je suzio na njezin zahtjev, a modele prije objave provjerava vladina jedinica za testiranje. Kako je velik dio njegovih istraživača stranog podrijetla, odredba ih usput isključuje i iz rada na najnovijim modelima.

Tvrdnja o univerzalnom probijanju

Tu Anthropicovu tezu osporava nalaz iz Ujedinjenog Kraljevstva. Samo četiri dana prije zabrane voditelj Red Teama britanskog AI Safety Institutea (AISI) izjavio je da je njegov tim znatno odmaknuo prema univerzalnom probijanju Fablea. Istraživač Xander Davies opisao je da su jailbreak za zlonamjerne odgovore razvili u nekoliko sati, a u sljedeća dva dana proširili ga na složenije agentske zadatke. To se teško slaže s tvrdnjom Anthropica da je riječ o jednom izoliranom slučaju.

Kritičari vlade: presedan, ne sigurnost

Dean Ball, bivši dužnosnik administracije i kritičar njezina odnosa prema Anthropicu, potez je nazvao karikaturalnim. Ne može, kaže, odlučiti je li riječ o ciljanom pritisku na tvrtku ili o čistom sigurnosnom slučaju. Upozorio je na proturječje: ista administracija koja Kini želi prodavati napredne čipove Europljanima i ostalim strancima uskraćuje najbolje modele. Garyju Marcusu, redovitom kritičaru industrije, potez nema smisla ako Washington doista želi da SAD predvodi u umjetnoj inteligenciji.

Najrazrađeniju zamjerku iznio je Ben Murphy, urednik Harvard Law Reviewa. U potezu vidi korak prema politizaciji tehnologije jer uvodi provjeru državljanstva za pristup uslugama. Nepredvidljivost odluke, smatra, pokazuje da administracija nema kapaciteta za ozbiljnu politiku umjetne inteligencije, jer bi takva vlada tražila dodatne provjere prije objave, a ne povlačenje nakon nje. Dvoji i može li se potez uopće osloniti na Zakon o reformi izvozne kontrole (ECRA). Adam Thierer iz instituta R Street cijeli tjedan opisuje kao snažnu eskalaciju politizacije umjetne inteligencije i centralizacije nadzora nad naprednim računalstvom.

Burna rasprava u Indiji Odluka američke tvrtke Anthropic izazvala je burnu raspravu u Indiji o tehnološkom suverenitetu zemlje. Budući da je Indija drugo najveće Anthropicovo tržište čiji se tehnološki divovi i vladine agencije uvelike oslanjaju na ove modele, tamošnji osnivači, investitori i politički stručnjaci počeli su glasno propitivati opasnost ovisnosti o američkim pružateljima AI usluga. Dok jedni pozivaju na hitno okretanje otvorenome kodu i domaće razvijenim rješenjima, drugi predlažu osnivanje masivnog nacionalnog fonda od čak 26 milijardi dolara za razvoj vlastite AI infrastrukture, shvaćajući ovaj potez kao geopolitičko upozorenje da su američki modeli neraskidivo vezani uz američku geopolitiku.

Kritičari Anthropica: posijali pa žanju

Suprotan tabor okreće Anthropicovu retoriku protiv njega samog. Kibernetički istraživač Peter Girnus primijetio je da onaj tko proizvod u svakom priopćenju naziva oružjem ne treba se čuditi kad ga vlada uzme za riječ. Argument se naslanja na samu povijest poruka tvrtke: Mythos je predstavljen kao premoćan za široku objavu, a Fable kao njegova osigurana verzija. Zato dio komentatora incident čita kao trenutak u kojem se sigurnosni marketing okrenuo protiv tvrtke koja je identitet gradila upravo na opreznosti.

Tržište i programeri: model može nestati preko noći

Među razvojnim programerima prevladava zabrinutost zbog nepredvidljivosti. Pravna tvrtka Isaacus upozorava da svaka aplikacija oslonjena na američke modele sada može ostati bez njih u svakom trenutku. Odredba pogađa i najbliže saveznike, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanadu, Australiju i Novi Zeland, jer obuhvaća njihove državljane bez obzira na to gdje žive. Dio programera u potezu vidi i korporativno rivalstvo, a ne samo sigurnost, uspoređujući ga s ranijim propisima koje su pisali veliki igrači. Mogao bi usporiti i sam Anthropic uoči jesenske inicijalne javne ponude dionica ako se korisnici okrenu drugima, te pogodovati suparnicima poput OpenAIja, koji svoj snažan kibernetički model tek postupno otvara klijentima.

Ovlast koju je tvrtka sama tražila

Najveću ironiju kritičari nalaze u redoslijedu događaja. Dan nakon lansiranja Fablea Amodei je objavio esej u kojem traži da vlada smije blokirati ili povući opasne modele, jednako kao što se prizemljuju nesigurni zrakoplovi. Dva dana poslije administracija je tu istu ovlast iskoristila protiv Anthropica. To se uklapa u njihov već napet odnos: Pentagon je u ožujku tvrtku stavio na popis sigurnosnih rizika nakon spora oko odbijanja da modeli upravljaju potpuno autonomnim oružjem, što Anthropic osporava na dva suda. Tako je, primjećuju komentatori, proglašen preopasnim najprije za domaću, a sada i za stranu upotrebu.