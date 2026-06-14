Povlačenje Fablea i Mythosa izazvalo buru diskusija, optužbi, sumnji i nelagode diljem svijeta
Nakon što je američka vlada izvoznom kontrolom natjerala Anthropic da povuče Fable 5 i Mythos 5, reakcije iz američke administracije, sigurnosne i pravne struke, programerske zajednice i europskih prijestolnica razilaze se oko jednog pitanja: nužna sigurnosna intervencija ili presedan koji ugrožava tržište
Mediji su se raspisali, forumi i društvene mreže užarili se oko jedne odluke američkog ministarstva koja prerasta u skandal sezone. Govori se o onome što bi moglo biti u pozadini slučaja i daleko većem značaju osim jedne administrativne zabrane.
Američko Ministarstvo trgovine izdalo je u petak izvoznu kontrolu koja Anthropicu nalaže da Fable 5 i Mythos 5 učini nedostupnima svim stranim državljanima, unutar i izvan SAD-a, uključujući strane državljane među vlastitim zaposlenicima. Budući da se odredba trenutačno ne može selektivno primijeniti, Anthropic je oba modela isključio za sve korisnike.
Gotovo svi se slažu da je situacija ozbiljna, ali ne i oko toga je li potez bio nužna sigurnosna mjera ili presedan koji preko noći mijenja pravila pristupa najjačim modelima. Anthropic tvrdi da je riječ o nesporazumu i da radi na vraćanju pristupa. Do tada ostaje ono što nitko ne osporava: komercijalni model prvi je put povučen državnom odlukom, a granica između komercijalnog proizvoda i državne kontrole pomaknula se zauvijek.
Administracija: popravite ili povucite
David Sacks, sukoordinator Predsjedničkog savjeta za znanost i tehnologiju (PCAST), na mreži X iznio je svoju verziju događaja. Tvrdi da je "provjeren partner" (kasnije identificiran kao Amazon) i Anthropicu i vladi prijavio metodu zaobilaženja Fableovih zaštita (jailbreak), te da je administracija zatražila ispravak ili povlačenje modela. Po Sacksovu tumačenju, izvršni direktor Dario Amodei se nije složio, pa je uslijedila izvozna kontrola. Sacks tvrdi da je ograničenje uvedeno jer nije bilo druge, te da administracija očekuje kako će kompanija riješiti problem i vratiti Fable 5 u javnu ponudu.
Politički gledano, ovo je važno za sadašnjost i budućnost američke AI industrije jer Savezna administracija sada tretira najnaprednije modele (frontier modele) kao stratešku imovinu, a ne kao komercijalni proizvod. Uz nedavni izvršni nalog kojim administracija dobivaju veći nadzor nad modelima i razgovore o mogućem ulasku države u vlasništvo pojedinih tvrtki za umjetnu inteligenciju, dio analitičara potez vidi kao naglo širenje kontrole nad industrijom. Dužnosnik Bijele kuće tvrdi da je riječ isključivo o sigurnosti modela te da Ministarstvo obrane nije bilo znatnije uključeno. Govori se i o pozadini cijele priče. Administracija je navodno nepovjerljiva prema vezama Anthropica s donatorima liberalnih ciljeva, tvrtka je zaposlila više bivših dužnosnika Bidenove administracije, a Amodei je javno kritizirao Donalda Trumpa. Dio analitičara smatra da je ta odbojnost mogla utjecati na potez.
Amazon kao izvor uzbune
Prema Wall Street Journalu, izvor zabrinutosti bio je Amazon, jedan od najvećih ulagača u Anthropic i korisnik njegove platforme. List navodi da je izvršni direktor Andy Jassy ministru financija Scottu Bessentu i drugim dužnosnicima rekao kako su Amazonovi istraživači nizom upita naveli Fable 5 da otkrije informacije upotrebljive u kibernetičkim napadima, koje je model inače trebao uskratiti. Ubrzo je u Bijeloj kući održan sastanak o odgovoru, a sigurnosni stručnjaci počeli su provjeravati Amazonove tvrdnje. Dužnosnici su od Anthropica zatražili da ukloni ranjivost ili povuče model, a kao najizravniji način procijenili su sprečavanje pristupa stranim vladama, tvrtkama i pojedincima. U razgovorima su sudjelovali nacionalni kibernetički direktor Sean Cairncross i ministar trgovine Howard Lutnick, čiji resor vodi izvozne kontrole.
Anthropic u priopćenju tvrdi da je potez nerazmjeran
Riječ je, kažu u Anthropicu, o uskom probijanju koje otključava Mythosove kibernetičke sposobnosti samo u jednom slučaju, a ne u cijelom nizu područja. Tvrde, ista se metoda može primijeniti i na druge javne modele, među njima OpenAIjev GPT-5.5, koji nije pod kontrolom. Primijeni li se taj kriterij na cijelu industriju, upozoravaju, zaustavile bi se sve nove objave modela. Fableove zaštite opisuju kao najbolje dosad, uz napomenu da posve otporan model vjerojatno ne postoji ni kod jednog proizvođača.
Tu ocjenu donekle potvrđuje i neutralan izvor. Andrew Morris, osnivač sigurnosne tvrtke GreyNoise Intelligence, koji je vidio Amazonov izvještaj, kaže da je Fable na poseban niz upita pronašao propuste u najmanje četiri programa, ali da je to još daleko od opasnih podataka. Takve propuste otkrivaju i mnogi drugi alati; Anthropicov model izdvaja sposobnost da informaciju o propustu pretvori u funkcionalan hakerski kod (exploit), a nju čuvaju zaštite. Dokaza da su Amazonovi istraživači došli do te razine, kaže Morris, nema. Anthropic podsjeća i da je već surađivao s vladom: pristup Mythosu ranije je suzio na njezin zahtjev, a modele prije objave provjerava vladina jedinica za testiranje. Kako je velik dio njegovih istraživača stranog podrijetla, odredba ih usput isključuje i iz rada na najnovijim modelima.
Tvrdnja o univerzalnom probijanju
Tu Anthropicovu tezu osporava nalaz iz Ujedinjenog Kraljevstva. Samo četiri dana prije zabrane voditelj Red Teama britanskog AI Safety Institutea (AISI) izjavio je da je njegov tim znatno odmaknuo prema univerzalnom probijanju Fablea. Istraživač Xander Davies opisao je da su jailbreak za zlonamjerne odgovore razvili u nekoliko sati, a u sljedeća dva dana proširili ga na složenije agentske zadatke. To se teško slaže s tvrdnjom Anthropica da je riječ o jednom izoliranom slučaju.
Kritičari vlade: presedan, ne sigurnost
Dean Ball, bivši dužnosnik administracije i kritičar njezina odnosa prema Anthropicu, potez je nazvao karikaturalnim. Ne može, kaže, odlučiti je li riječ o ciljanom pritisku na tvrtku ili o čistom sigurnosnom slučaju. Upozorio je na proturječje: ista administracija koja Kini želi prodavati napredne čipove Europljanima i ostalim strancima uskraćuje najbolje modele. Garyju Marcusu, redovitom kritičaru industrije, potez nema smisla ako Washington doista želi da SAD predvodi u umjetnoj inteligenciji.
Najrazrađeniju zamjerku iznio je Ben Murphy, urednik Harvard Law Reviewa. U potezu vidi korak prema politizaciji tehnologije jer uvodi provjeru državljanstva za pristup uslugama. Nepredvidljivost odluke, smatra, pokazuje da administracija nema kapaciteta za ozbiljnu politiku umjetne inteligencije, jer bi takva vlada tražila dodatne provjere prije objave, a ne povlačenje nakon nje. Dvoji i može li se potez uopće osloniti na Zakon o reformi izvozne kontrole (ECRA). Adam Thierer iz instituta R Street cijeli tjedan opisuje kao snažnu eskalaciju politizacije umjetne inteligencije i centralizacije nadzora nad naprednim računalstvom.
Kritičari Anthropica: posijali pa žanju
Suprotan tabor okreće Anthropicovu retoriku protiv njega samog. Kibernetički istraživač Peter Girnus primijetio je da onaj tko proizvod u svakom priopćenju naziva oružjem ne treba se čuditi kad ga vlada uzme za riječ. Argument se naslanja na samu povijest poruka tvrtke: Mythos je predstavljen kao premoćan za široku objavu, a Fable kao njegova osigurana verzija. Zato dio komentatora incident čita kao trenutak u kojem se sigurnosni marketing okrenuo protiv tvrtke koja je identitet gradila upravo na opreznosti.
Tržište i programeri: model može nestati preko noći
Među razvojnim programerima prevladava zabrinutost zbog nepredvidljivosti. Pravna tvrtka Isaacus upozorava da svaka aplikacija oslonjena na američke modele sada može ostati bez njih u svakom trenutku. Odredba pogađa i najbliže saveznike, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanadu, Australiju i Novi Zeland, jer obuhvaća njihove državljane bez obzira na to gdje žive. Dio programera u potezu vidi i korporativno rivalstvo, a ne samo sigurnost, uspoređujući ga s ranijim propisima koje su pisali veliki igrači. Mogao bi usporiti i sam Anthropic uoči jesenske inicijalne javne ponude dionica ako se korisnici okrenu drugima, te pogodovati suparnicima poput OpenAIja, koji svoj snažan kibernetički model tek postupno otvara klijentima.
Ovlast koju je tvrtka sama tražila
Najveću ironiju kritičari nalaze u redoslijedu događaja. Dan nakon lansiranja Fablea Amodei je objavio esej u kojem traži da vlada smije blokirati ili povući opasne modele, jednako kao što se prizemljuju nesigurni zrakoplovi. Dva dana poslije administracija je tu istu ovlast iskoristila protiv Anthropica. To se uklapa u njihov već napet odnos: Pentagon je u ožujku tvrtku stavio na popis sigurnosnih rizika nakon spora oko odbijanja da modeli upravljaju potpuno autonomnim oružjem, što Anthropic osporava na dva suda. Tako je, primjećuju komentatori, proglašen preopasnim najprije za domaću, a sada i za stranu upotrebu.