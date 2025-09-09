Pratimo uživo predstavljanje iPhonea 17

Apple se večeras sprema predstaviti nove modele iPhonea 17, uz koje će stići i novi Apple Watchevi te potencijalno nova generacija AirPodsa Pro

Predstavljanje nove serije iPhonea održava se večeras u 19 sati u Steve Jobs Theateru u Apple Parku u Cupertinu. Slogan cijelog događaja je „awe dropping“, odnosno kombinacija „awe inspiring“ (zadivljujuće) i „jaw dropping“ (zapanjujuće), što znači da Apple cilja na efekt iznenađenja.

Budući da je već mjesecima poznato da će Apple, uz iPhone 17, 17 Pro i 17 Pro Max, predstaviti i iPhone 17 Air, pretjeranih iznenađenja vjerojatno neće biti. Riječ je inače o najtanjem iPhoneu do sada s debljinom manjom od 6 milimetara, koji će zamijeniti dosadašnji Plus model. Međutim, takva tankoća donosi i kompromise, stoga će mobitel imati samo jednu stražnju kameru i bateriju malog kapaciteta.

Uz nove modele iPhonea 17, očekuje se predstavljanje i nove generacije Apple Watcha te Apple Watcha Ultre, a navodno će biti prikazana i nova generacija AirPodsa Pro. Cijeli događaj moći ćete pratiti kod nas na Bugu.