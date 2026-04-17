Predstavljena E.ON aplikacija koju odlikuje pristupačnost baš svim korisnicima

Na događaju Infinuma i E.ON Hrvatska predstavljena je aplikacija za upravljanje energijom razvijena prema najvišim standardima digitalne pristupačnosti, s AI funkcionalnostima i potpunom podrškom za tehnologije koje pomažu osobama s različitim vrstama ograničenja da lakše funkcioniraju u svakodnevnom životu

Digitalna pristupačnost sve se češće spominje u kontekstu regulative i inkluzije, no u praksi i dalje ostaje nedovoljno zastupljena. Iako se digitalni proizvodi često percipiraju kao univerzalno dostupni, više od milijardu ljudi u svijetu živi s nekim oblikom poteškoća koje im otežavaju korištenje digitalnih platformi.

Na izazove poput lošeg kontrasta boja, nečitljivog teksta ili otežane navigacije u aplikacijama i na web stranicama svakodnevno nailazi velik broj korisnika. Upravo zato pristupačnost sve češće prestaje biti dodatna opcija te postaje sastavni dio digitalne strategije.

Tim je povodom Infinum, u suradnji s E.ON Hrvatska, organizirao događaj posvećen digitalnoj pristupačnosti, inkluziji i jednakosti, na kojem je predstavljena nova E.ON aplikacija za upravljanje energijom (od praćenja potrošnje do plaćanja računa za struju i plin).

Riječ je o prvom rješenju na hrvatskom tržištu koje u jednoj aplikaciji objedinjuje upravljanje potrošnjom električne energije i plina, naravno za korisnike E.ON-ovih usluga.

Aplikacija donosi i niz funkcionalnosti temeljenih na umjetnoj inteligenciji, s ciljem pojednostavljenja svakodnevnih zadataka. Korisnici tako mogu očitanje plinskog i strujnog brojila predati fotografiranjem, nakon čega sustav automatski prepoznaje brojke i popunjava obrazac unutar aplikacije, čime se smanjuje potreba za ručnim unosom podataka.

Poseban naglasak stavljen je na digitalnu pristupačnost. Aplikacija je razvijena u skladu s najnovijim međunarodnim standardima te uključuje pojačani kontrast, mogućnost korištenja u landscape načinu, skalabilne fontove, kompatibilnost s čitačima ekrana, jasno označene elemente sučelja i prilagođene razmake između gumba. Time je omogućeno jednostavnije korištenje osobama s invaliditetom i drugim korisnicima s posebnim potrebama.

„Često se pretpostavlja da asistivne tehnologije koristi mali broj ljudi, no istraživanja pokazuju suprotno. Polovica korisnika iOS uređaja i gotovo tri četvrtine korisnika Androida ima uključenu barem jednu postavku pristupačnosti. To pokazuje da digitalna pristupačnost više nije pitanje dobre volje, već poslovne logike“, istaknula je Ana Šekerija, Accessibility Lead u Infinumu.

Na događaju je naglašeno i da se pristupačnost u razvoju digitalnih proizvoda često tretira kao završni korak, što dovodi do kompromisa u funkcionalnosti i korisničkom iskustvu. U Infinumu smatraju da bi pristupačnost trebala biti integrirana već u ranim fazama razvoja i dizajna, kroz jasno definirane standarde navigacije, tipografije, kontrasta i vizualizacije podataka.

Paula Dujmović Kordić, Call Centre and Support Group Lead u E.ON Hrvatska

„Naša nova aplikacija razvijena je s ciljem da korisnicima olakša upravljanje energijom, uz potpuno dostupno i intuitivno sučelje koje jednako funkcionira za sve korisnike, bez isključivanja“, poručila je Paula Dujmović Kordić, Call Centre and Support Group Lead u E.ON Hrvatska.