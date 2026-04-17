Predstavljena E.ON aplikacija koju odlikuje pristupačnost baš svim (njihovim) korisnicima

Na događaju Infinuma i E.ON Hrvatska predstavljena je aplikacija za upravljanje energijom razvijena prema najvišim standardima digitalne pristupačnosti, s AI funkcionalnostima i potpunom podrškom za tehnologije koje pomažu osobama s različitim vrstama ograničenja da lakše funkcioniraju u svakodnevnom životu

Miro Rosandić petak, 17. travnja 2026. u 17:15
Ana Šekerija, Accessibility Lead u Infinumu
Digitalna pristupačnost sve se češće spominje u kontekstu regulative i inkluzije, no u praksi i dalje ostaje nedovoljno zastupljena. Iako se digitalni proizvodi često percipiraju kao univerzalno dostupni, više od milijardu ljudi u svijetu živi s nekim oblikom poteškoća koje im otežavaju korištenje digitalnih platformi.

Na izazove poput lošeg kontrasta boja, nečitljivog teksta ili otežane navigacije u aplikacijama i na web stranicama svakodnevno nailazi velik broj korisnika. Upravo zato pristupačnost sve češće prestaje biti dodatna opcija te postaje sastavni dio digitalne strategije.

Tim je povodom Infinum, u suradnji s E.ON Hrvatska, organizirao događaj posvećen digitalnoj pristupačnosti, inkluziji i jednakosti, na kojem je predstavljena nova E.ON aplikacija za upravljanje energijom (od praćenja potrošnje do plaćanja računa za struju i plin).

Riječ je o prvom rješenju na hrvatskom tržištu koje u jednoj aplikaciji objedinjuje upravljanje potrošnjom električne energije i plina, naravno za korisnike E.ON-ovih usluga.

Aplikacija donosi i niz funkcionalnosti temeljenih na umjetnoj inteligenciji, s ciljem pojednostavljenja svakodnevnih zadataka. Korisnici tako mogu očitanje plinskog i strujnog brojila predati fotografiranjem, nakon čega sustav automatski prepoznaje brojke i popunjava obrazac unutar aplikacije, čime se smanjuje potreba za ručnim unosom podataka.

Poseban naglasak stavljen je na digitalnu pristupačnost. Aplikacija je razvijena u skladu s najnovijim međunarodnim standardima te uključuje pojačani kontrast, mogućnost korištenja u landscape načinu, skalabilne fontove, kompatibilnost s čitačima ekrana, jasno označene elemente sučelja i prilagođene razmake između gumba. Time je omogućeno jednostavnije korištenje osobama s invaliditetom i drugim korisnicima s posebnim potrebama.

„Često se pretpostavlja da asistivne tehnologije koristi mali broj ljudi, no istraživanja pokazuju suprotno. Polovica korisnika iOS uređaja i gotovo tri četvrtine korisnika Androida ima uključenu barem jednu postavku pristupačnosti. To pokazuje da digitalna pristupačnost više nije pitanje dobre volje, već poslovne logike“, istaknula je Ana Šekerija, Accessibility Lead u Infinumu.

Na događaju je naglašeno i da se pristupačnost u razvoju digitalnih proizvoda često tretira kao završni korak, što dovodi do kompromisa u funkcionalnosti i korisničkom iskustvu. U Infinumu smatraju da bi pristupačnost trebala biti integrirana već u ranim fazama razvoja i dizajna, kroz jasno definirane standarde navigacije, tipografije, kontrasta i vizualizacije podataka.

Paula Dujmović Kordić, Call Centre and Support Group Lead u E.ON Hrvatska
„Naša nova aplikacija razvijena je s ciljem da korisnicima olakša upravljanje energijom, uz potpuno dostupno i intuitivno sučelje koje jednako funkcionira za sve korisnike, bez isključivanja“, poručila je Paula Dujmović Kordić, Call Centre and Support Group Lead u E.ON Hrvatska.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Profesionalno ozvučenje lokala i terasa.

Odaberi uz stručan savjet

Savjetujemo vas pri odabiru zvučnika prema veličini i tipu prostora. Poslušajte ih uživo u Ronisu Velesajam i odaberite savršeno rješenje za vaš prostor.

Kupi

Technics gramofon po top cijeni

Akcija

SL-40CBT

Gramofon Technics SL-40CBT donosi preciznu, čistu i uravnoteženu reprodukciju vinila zahvaljujući Direct Drive motoru bez jezgre, s izravnim pogonom, FG sustavu detekcije brzine i aluminijskom tanjuru od 1,26 kg

649 € 799 € Kupi

Denon Home nova serija

Novo

Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

Za svoju cijenu, nova Denon Home serija zvučnika zaista donosi iznadprosječne performanse i tehnologiju, što ih čini jednim od najatraktivnijih i najzanimljivijih Denonovih bežičnih hi-fi rješenja do sada.

Kupi

Sennheiser Signature Sound.

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

199 € 329 € Akcija

Predstavlja vrhunac FORTE-serije.

Demo

ARGON AUDIO Forte A55 MK2

Izložbeni primjerak. Aktivni zvučnik - 4 x 80 Watta - Bluetooth 5.0, aptx-HD, optički digitalni ulaz (24bit/96kHz), HDMI ARC - MM ulaz za gramofon, izlaz za subwoofer

899 € 1.099 € Akcija

Pravi hi-fi doživljaj za filmove, glazbu i gaming.

JBL MA510

Kvalitetan kućni kino zvuk uz podršku za 4K i 8K video, Dolby Atmos i DTS:X dekodiranje, Class D pojačanje, Bluetooth i mrežni streaming te jednostavno povezivanje s televizorom, konzolama i drugim izvorima.

789 € Kupi

Snažni zvučnik za zahtjevne slušatelje.

ACOUSTIC ENERGY AE309

2.5-sistemski zvucnici sa 130mm mid-bass jedinicama i 28mm aluminijskim visokotoncem, frekvencijski raspon 38Hz -30kHz, osjetljivost 89dB, vršni SBL 115dB, snaga 175W, crossover frekvencija 296Hz / 2.56kHz, impedancija 6 ohma.

1.399 € Kupi