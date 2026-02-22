Problemi s helijem prizemljili Artemis II, planira se povratak u hangar

Tek što je objavljeno da se misija Artemis II priprema za lansiranje u ožujku, stigla je i vijest o tehničkim problemima, zbog čega se razmatra povlačenje s lansirne rampe i dodatna odgoda lansiranja

Sandro Vrbanus nedjelja, 22. veljače 2026. u 13:05
📷 NASA/Ben Smegelsky
NASA/Ben Smegelsky

Početkom vikenda sve je izgledalo idealno za nadolazeću misiju povratka ljudi u Mjesečevu orbitu u sklopu NASA-inog programa Artemis. Raketa SLS na lansirnoj je rampi prošla nekoliko ključnih testova, a posada je poslana u dvotjednu izolaciju prije prvog mogućeg datuma lansiranja, 6. ožujka. No, ubrzo se još jednom pokazalo da je s tehničke strane riječ o iznimno zahtjevnom projektu, pa su se pojavili novi problemi.

Inženjeri NASA-e suočili su se tijekom noći 21. veljače s prekidom protoka helija prema gornjem, kriogenom stupnju rakete SLS, što je dovelo do privremene obustave priprema na lansirnoj rampi u Svemirskom centru Kennedy na Floridi. Nakon toga prionulo se na analiziranje prikupljenih podataka kako bi se odredilo najbolji smjer djelovanja.

Kao mjera predostrožnosti, istodobno su pokrenute pripreme za potencijalno vraćanje rakete u hangar za sastavljanje. Stručnjaci su započeli s uklanjanjem pristupnih platformi na lansirnoj rampi, koje su postavljene samo dan ranije, budući da bi najavljeni snažni vjetrovi mogli onemogućiti njihovo uklanjanje u narednim danima.

Slično kao i Artemis I

Sustav helija ključan je za funkcioniranje gornjeg stupnja rakete jer održava uvjete za rad motora te osigurava pritisak u spremnicima s tekućim vodikom i kisikom. Iako su sustavi ispravno radili tijekom probnog punjenja gorivom koje je završilo 19. veljače, problemi su se pojavili tijekom naknadnih rekonfiguracija. Istraga je usmjerena na spoj zemaljskih i raketnih vodova, ventil na gornjem stupnju te filtar koji povezuje zemaljsku opremu s raketom.

Stručnjaci također uspoređuju trenutačne podatke s iskustvima iz misije Artemis I, kada su se inženjeri prije lansiranja također suočili s izazovima vezanim uz pritisak helija. Detaljna revizija prethodnih rješenja mogla bi ubrzati dijagnostiku i omogućiti brži popravak kvara koji je privremeno zaustavio napredak jedne od najvažnijih suvremenih svemirskih misija, kažu iz NASA-e.

Eventualni povratak rakete u hangar značio bi da NASA neće moći iskoristiti planirani prozor za lansiranje u ožujku. Ipak, brza reakcija timova i rano započinjanje priprema za povlačenje s rampe imaju za cilj očuvanje mogućnosti lansiranja u travnju. Konačna odluka ovisit će o rezultatima analize podataka i brzini kojom će se kvar moći otkloniti u kontroliranim uvjetima hangara.

Za NASA-u nekarakteristično detaljan tekst o tehničkim problemima na X-u je podijelio direktor Jared Isaacman, pojašnjavajući što je moglo poći po zlu te opisujući koje su razlike današnjeg programa i onoga iz vremena Apolla. Naglasio je da su odgode normalna stvar te da su pripreme za naprednu misiju Artemis daleko složenije od onih koje su se provodile 1960-ih.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi