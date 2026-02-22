Problemi s helijem prizemljili Artemis II, planira se povratak u hangar

Tek što je objavljeno da se misija Artemis II priprema za lansiranje u ožujku, stigla je i vijest o tehničkim problemima, zbog čega se razmatra povlačenje s lansirne rampe i dodatna odgoda lansiranja

Početkom vikenda sve je izgledalo idealno za nadolazeću misiju povratka ljudi u Mjesečevu orbitu u sklopu NASA-inog programa Artemis. Raketa SLS na lansirnoj je rampi prošla nekoliko ključnih testova, a posada je poslana u dvotjednu izolaciju prije prvog mogućeg datuma lansiranja, 6. ožujka. No, ubrzo se još jednom pokazalo da je s tehničke strane riječ o iznimno zahtjevnom projektu, pa su se pojavili novi problemi.

Inženjeri NASA-e suočili su se tijekom noći 21. veljače s prekidom protoka helija prema gornjem, kriogenom stupnju rakete SLS, što je dovelo do privremene obustave priprema na lansirnoj rampi u Svemirskom centru Kennedy na Floridi. Nakon toga prionulo se na analiziranje prikupljenih podataka kako bi se odredilo najbolji smjer djelovanja.

Kao mjera predostrožnosti, istodobno su pokrenute pripreme za potencijalno vraćanje rakete u hangar za sastavljanje. Stručnjaci su započeli s uklanjanjem pristupnih platformi na lansirnoj rampi, koje su postavljene samo dan ranije, budući da bi najavljeni snažni vjetrovi mogli onemogućiti njihovo uklanjanje u narednim danima.

Slično kao i Artemis I

Sustav helija ključan je za funkcioniranje gornjeg stupnja rakete jer održava uvjete za rad motora te osigurava pritisak u spremnicima s tekućim vodikom i kisikom. Iako su sustavi ispravno radili tijekom probnog punjenja gorivom koje je završilo 19. veljače, problemi su se pojavili tijekom naknadnih rekonfiguracija. Istraga je usmjerena na spoj zemaljskih i raketnih vodova, ventil na gornjem stupnju te filtar koji povezuje zemaljsku opremu s raketom.

Stručnjaci također uspoređuju trenutačne podatke s iskustvima iz misije Artemis I, kada su se inženjeri prije lansiranja također suočili s izazovima vezanim uz pritisak helija. Detaljna revizija prethodnih rješenja mogla bi ubrzati dijagnostiku i omogućiti brži popravak kvara koji je privremeno zaustavio napredak jedne od najvažnijih suvremenih svemirskih misija, kažu iz NASA-e.

Eventualni povratak rakete u hangar značio bi da NASA neće moći iskoristiti planirani prozor za lansiranje u ožujku. Ipak, brza reakcija timova i rano započinjanje priprema za povlačenje s rampe imaju za cilj očuvanje mogućnosti lansiranja u travnju. Konačna odluka ovisit će o rezultatima analize podataka i brzini kojom će se kvar moći otkloniti u kontroliranim uvjetima hangara.

Za NASA-u nekarakteristično detaljan tekst o tehničkim problemima na X-u je podijelio direktor Jared Isaacman, pojašnjavajući što je moglo poći po zlu te opisujući koje su razlike današnjeg programa i onoga iz vremena Apolla. Naglasio je da su odgode normalna stvar te da su pripreme za naprednu misiju Artemis daleko složenije od onih koje su se provodile 1960-ih.