Projekt CroQCI postavlja temelje kvantno-sigurne komunikacijske budućnosti

Završnim događanjem projekta Hrvatska kvantna komunikacijska infrastruktura – CroQCI predstavljeni su rezultati nacionalnog iskoraka u području sigurnih komunikacija nove generacije. Projektom su postavljeni temelji za razvoj kvantne komunikacijske infrastrukture u Hrvatskoj, kao dijela europske inicijative EuroQCI, usmjerene na izgradnju sigurnih komunikacijskih mreža otpornih na prijetnje koje donosi razvoj kvantnih računala.

Kroz projekt su razvijani i testirani elementi kvantne komunikacijske mreže, arhitektura buduće nacionalne QCI infrastrukture, zemaljska optička infrastruktura, rješenja za upravljanje kriptografskim ključevima te mogućnosti povezivanja s budućom svemirskom komponentom kvantne komunikacije. Hrvatska je na taj način stvorila preduvjete za povezivanje s europskom kvantnom komunikacijskom infrastrukturom i sudjelovanje u razvoju nove generacije sigurnih digitalnih mreža.

"Uspješnom implementacijom kvantne komunikacijske mreže između osam lokacija u gradu Zagrebu, zajedno s demonstracijom stvarnih primjera korištenja u produkcijskoj okolini, od infrastrukture podatkovnih centara do aplikacija krajnjih korisnika, pokazali smo da kvantne komunikacije nisu više isključivo u domeni laboratorijskih istraživanja. Projekt CroQCI povezao je institucionalna multidisciplinarna znanja iz područja fotonike, kvantne optike, kvantnih komunikacija, razvoja i upravljanja konvencionalnim telekomunikacijskim mrežama, kriptografije te općenito mrežne i računalne sigurnosti. Kvantne tehnologije integrirali smo kao dodatni sloj u sustave klasičnih telekomunikacijskih mreža i kriptografske mehanizme te im značajno podignuli razinu sigurnosti od predviđenih kibernetičkih napada kvantnim računalima u budućnosti", istaknuo je Bojan Schmidt, voditelj projekta CroQCI i voditelj Službe za primjenu i integraciju tehnologija u CARNET-ovom Sektoru za umjetnu inteligenciju.

Bojan Schmidt Sanjin Kaštelan, CARNET

"Na temelju znanstvenih rezultata koje je smo prethodno postigli na međunarodnom planu, izgradnji prve, i u tom trenutku u svijetu jedinstvene kvantno-komunikacijske mreže temeljene na kvantnoj prepletenosti 2019. godine u Bristolu, a zatim i u demonstraciji prve kvantne komunikacije između Italije, Slovenije i Hrvatske u okviru sastanka zemalja članica prestižne grupe G20 2021. godine, u CroQCI-u smo donijeli znanje te razvili i izgradili hrvatske kvantno-komunikacijske sustave i prvu hrvatsku mrežu za ultra sigurne komunikacije čija se sigurnost temelji na zakonima kvantne fizike", rekao je dr. sc. Martin Lončarić, fizičar s Instituta Ruđer Bošković i znanstveni voditelj CroQCI-a.

Sanjin Kaštelan, CARNET

Razvoj kvantne komunikacijske infrastrukture odgovor je na sigurnosno pitanje digitalnog doba: kako dugoročno zaštititi podatke, komunikacijske kanale i kritične sustave u svijetu u kojem će kvantna računala moći ugroziti dio današnjih kriptografskih metoda. Projekt CroQCI stoga predstavlja ulaganje u digitalnu otpornost Hrvatske, a njegovi rezultati temelj su za daljnji razvoj sigurnih komunikacijskih sustava nove generacije.