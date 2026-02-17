Proširena stvarnost u bečkom Prirodoslovni muzej posjetitelje vraća u prapovijest

Od veljače 2026. bečki Prirodoslovni muzej posjetitelje poziva na putovanje kroz 380 milijuna godina povijesti planeta Zemlje. Nova izložba proširene stvarnosti posjetitelje uvodi u svijet geološke prošlosti na području između Brna i Beča

Proširena stvarnost (AR) tehnologija je koja digitalne informacije integrira u stvarni svijet. Za razliku od virtualne stvarnosti koja stvara potpuno digitalno okruženje, proširena stvarnost fizički svijet nadopunjuje računalno generiranim sadržajem. U bečkom Prirodoslovnom muzeju ova se tehnologija odnedavno koristi kako bi posjetiteljima omogućila da prapovijesne ribe, pterosaure te prapticu arheopteriks dožive u njihovu prirodnu okruženju.

Izložba „Povratak u prapovijest“ nastala je u okviru projekta Europske unije Interreg koji dramatičnu geološku prošlost austrijsko-moravskog graničnog područja između Beča i Brna čini opipljivom u obliku interaktivnog putovanja kroz vrijeme.

Posjetitelji prapovijesna bića mogu doživjeti u njihovu prirodnu okruženju © 7reasoons / NHM Wien

Izložba donosi priču o razvoju života i nastajanju donjoaustrijsko-južnomoravskog krajolika zahvaljujući fosilima s tog područja. Ona, osim toga, oživljava brojne lokalne fosile iz pet geoloških razdoblja i uvodi posjetitelje u pet različitih svjetova – od prvih riba u devonu do logora lovaca na mamute iz kamenog doba. Na postajama ovog zanimljivog vremenskog putovanja posjetitelji mogu iskusiti život pod vodom, proučavati život na kopnu i sudjelovati u svakom od prizora te u konačnici bolje razumjeti geološki i biološki razvoj ovog područja.