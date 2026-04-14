Pula krajem travnja domaćin novog izdanja Fantastic Gaming Showa

Pula će i ove godine okupiti ljubitelje gaminga, tehnologije i developere i to 24. i 25. travnja u sklopu novog izdanja Fantastic Gaming Showa

Fantastic Gaming Show 2026 održat će se 24. i 25. travnja u Domu hrvatskih branitelja u Puli, gdje će ponovno okupiti gaming zajednicu, developere i ljubitelje tehnologije. Kako navode organizatori, ovogodišnje izdanje donosi spoj esport natjecanja, razvoja videoigara i edukativnih STEM sadržaja.

Jedan od glavnih događaja bit će Logitech McLaren G Challenge, globalno sim racing natjecanje koje se ove godine prvi put organizira u Hrvatskoj. Sudionici će kroz kvalifikacije pokušati izboriti plasman na europsko finale, a pobjednika očekuje putovanje u McLaren Technology Center i posjet sjedištu McLarena.

Program festivala uključuje i niz edukativnih aktivnosti usmjerenih na razvoj digitalnih vještina, s naglaskom na tehnologiju i game development. U sklopu Indie zone predstavit će se 12 gaming studija iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Ujedinjenog Kraljevstva te će posjetitelji moći isprobati njihove projekte.

Dio programa namijenjen je i mladim igračima kroz Croatian School Esports League, u kojoj će se osnovnoškolci natjecati u igrama FC26 i Just Dance, dok će srednjoškolci odmjeriti snage u Valorantu i FC-u 26.

Ulaznice za Fantastic Gaming Show 2026 već su u prodaji.