Qualcomm otkrio kada će predstaviti svoj najjači SoC do sada

Qualcomm je službeno potvrdio da će se ovogodišnji Snapdragon Summit održati od 22. do 24. rujna u Mauiju na Havajima. Radi se inače o događaju na kojem Qualcomm tradicionalno predstavlja svoje najnaprednije SoC-ove, a ni ovoga se puta ne očekuje ništa drugačije.

Naime, iako Qualcomm zasad nije otkrio što će točno predstaviti, očekuje se da će glavna zvijezda događaja biti Snapdragon 8 Elite Gen 6 (SM8950), nasljednik prošlogodišnjeg flagship SoC-a Snapdragon 8 Elitea Gen 5. Ako je za vjerovati glasinama, Qualcomm će predstaviti još jaču inačicu SoC-a, Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro (SM8975), što bi bio prvi put da predstavljaju dva flagship modela u istoj generaciji.

Foto: Qualcomm

Osim toga, nedavno smo pisali i da Qualcomm paralelno razvija još dva 3-nanometarska SoC-a, Snapdragon 8 Elite Gen 5XX (SM8850Q) i Snapdragon 8 Gen 5 Pro (SM8845 Pro). Za sada nije poznato po čemu će se model 8 Elite Gen 5XX razlikovati od postojećeg Snapdragon 8 Elitea Gen 5, dok se za Snapdragon 8 Gen 5 Pro nagađa da bi na tržištu mogao biti predstavljen pod nazivom Snapdragon 8 Gen 6.

Sve službene detalje saznat ćemo ovoga rujna.