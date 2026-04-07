Rijeka u petak domaćin AI konferencije Ri-Comp 3.0: Mladi i AI

Konferencija Ri-Comp 3.0 u Rijeci trebala bi otvoriti pitanje stvarnog utjecaja umjetne inteligencije na razvoj softvera i svakodnevni rad inženjera. U fokusu su praktična iskustva iz industrije i izazovi koje donosi sve šira primjena AI-a

Ovoga petka u 13 sati na Tehničkom fakultetu u Rijeci (Vukovarska 58, predavaona P1), održava se Ri-Comp 3.0: Mladi i AI, konferencija koja okuplja studente, developere i stručnjake iz industrije s ciljem razumijevanja stvarnog utjecaja umjetne inteligencije na računarstvo i svakodnevni inženjerski rad.

Kako navode organizatori, konferencija započinje keynote predavanjem Franka Hržića koji donosi pregled razvoja AI-a u posljednjem desetljeću te govori o budućnosti računarstva u eri velikih jezičnih modela i AI alata.

Osim toga, u industrijskom dijelu programa sudjeluju predstavnici tvrtki Span, Infobip, CROZ i AITAC, koji će kroz primjere iz prakse prikazati utjecaj umjetne inteligencije na razvoj softvera, automatizaciju procesa i organizaciju timova.

Program također uključuje i dva panela. Prvi panel, “Umjetna inteligencija u praksi: arhitektura, sigurnost i realni izazovi”, fokusira se na izazove implementacije AI sustava, uključujući sigurnost i pouzdanost. Drugi panel, “Kada AI zna sve: Kako odabrati STEM studij u eri umjetne inteligencije?”, bavi se pitanjima obrazovanja i karijernih odabira u kontekstu sve veće prisutnosti AI tehnologija.

Dodatni dio programa čine kratke prezentacije projekata, među kojima su razvoj autonomnog plovila Karolina, primjena umjetne inteligencije u obrazovanju te iskustva iz razvoja AI rješenja.

