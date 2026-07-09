Rođeni ste 10. srpnja? U Karlovcu možete besplatno posjetiti Nikola Tesla Experience Centar

Osim besplatnog ulaza za osobe rođene 10. srpnja, Centar je pripremio i pogodnost za sve posjetitelje rođene tijekom srpnja

Povodom 170. obljetnice rođenja Nikole Tesle, Nikola Tesla Experience Centar Karlovac tijekom srpnja organizira posebnu promotivnu akciju za posjetitelje rođene 10. srpnja, na isti datum kao i slavni izumitelj.

"Za ostvarivanje besplatnog ulaza potrebno je na info pultu predočiti osobni dokument. Pogodnost vrijedi do 31. srpnja 2026. godine, a dio je kampanje Srpanj u Karlovcu u znaku Nikole Tesle", navode iz Centra.

Osim besplatnog ulaza za osobe rođene 10. srpnja, Centar je pripremio i pogodnost za sve posjetitelje rođene tijekom srpnja. Oni uz predočenje osobne iskaznice ostvaruju 20 posto popusta na individualne i obiteljske ulaznice.

Nikola Tesla Experience Centar nalazi se u Karlovcu, neposredno uz Gimnaziju Karlovac, nekadašnju Veliku kraljevsku realku u kojoj je Nikola Tesla završio školovanje.

Centar je zamišljen kao interaktivni prostor u kojem posjetitelji kroz eksperimente, multimedijalne sadržaje i praktične aktivnosti mogu upoznati Teslin život, obrazovanje i znanstveni rad.