SAD ukida izvozne kontrole za Anthropicove modele Mythos i Fable

Anthropic je izborio ukidanje izvoznih kontrola nad modelima Mythos 5 i Fable 5 tek pošto je Dario Amodei u sastancima s administracijom zamijenjen suosnivačem Tomom Brownom, koji je obećao robusnije zaštitne mehanizme, odnosno poručio joj ono što je željela čuti

Anthropic je postom potvrdio ono što je administracija priopćila pismom: "Zaprimili smo obavijest da je Ministarstvo trgovine ukinulo izvozne kontrole nad modelima Claude Fable 5 i Mythos 5. Vraćanje pristupa počinjemo sutra, a uskoro ćemo podijeliti novosti. Zahvalni smo korisnicima na strpljenju te svima koji su s nama radili na ponovnoj implementaciji modela."

Time završava obustava pristupa za strane državljane koju je administracija naložila tek nekoliko tjedana ranije, a odluku je ministar trgovine Howard Lutnick pismom priopćio Anthropicovu suosnivaču Tomu Brownu.

Što se mijenja

Ministarstvo trgovine ukida ograničenja i za model Fable 5 i za snažniji Mythos 5, koji su dosad bili odobreni za isporuku samo odabranim tvrtkama i državnim agencijama. Prema Lutnickovu pismu, licenca više nije potrebna za izvoz, reeksport ni interni transfer tih modela, uključujući takozvani deemed export, isporuku kontrolirane tehnologije stranom državljaninu unutar SAD-a, koja se tretira kao izvoz u njegovu matičnu zemlju. Time se u praksi uklanja administrativna prepreka koja je ograničavala isporuku modela široj bazi korisnika.

Sigurnosni dogovor kao uvjet

Ukidanju je prethodio dogovor postignut u suradnji Anthropica s Ministarstvom trgovine i Bijelom kućom. Pojačana je zaštita od onih koji bi mogli zaobići sigurnosna ograničenja modela Fable, prije svega onih vezanih uz kibernetičku sigurnost. Anthropic se, navodi Lutnick, obvezao proaktivno otkrivati i otklanjati sigurnosne rizike te s američkom vladom raditi na protokolima, standardima i izdanjima za Mythos, Fable i buduće modele. Rješavanje spora vodio je Lutnick zajedno s nacionalnim direktorom za kibernetičku sigurnost Seanom Cairncrossom.

Zaokret u pristupu

Anthropic je isprva tvrdio da su sigurnosne bojazni administracije pretjerane, uz obrazloženje da je nemoguće jamčiti nepostojanje ijednog jailbreaka koji bi otključao snažnije mogućnosti Mythosa. Posljednjih tjedana tvrtka je promijenila taktiku kako bi Fable vratila u pogon, što je uključivalo i izmjenu načina komunikacije s administracijom. Izvršni direktor Dario Amodei u sastancima je zamijenjen Anthropicovim suosnivačem Tomom Brownom, kojeg je vlada bolje prihvatila. Umjesto ponovnog otvaranja načelnog pitanja mogu li se jailbreakovi uopće spriječiti, Anthropic je administraciju uvjerio da će izgraditi robusnije zaštitne mehanizme, odnosno poručio joj ono što je željela čuti.