Samsung potvrdio datum predstavljanja novih sklopivih mobitela

Samsung će na Galaxy Unpackedu 22. srpnja predstaviti nove sklopive mobitele, a očekuje se i predstavljanje novih pametnih satova i slušalica

Samsung je službeno potvrdio da će se ovogodišnji Galaxy Unpacked održati 22. srpnja u Londonu, gdje će predstaviti novu generaciju svojih sklopivih mobitela.

Iako tvrtka još nije otkrila koji će točno uređaji biti predstavljeni, očekuje se da će to biti Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra i Galaxy Z Flip 8. Samsung je uz objavu datuma podijelio i kratki promotivni video s porukom "A New Shape Unfolds", koja najavljuje novi sklopivi model sa širim vanjskim zaslonom, za koji se pretpostavlja da će biti Galaxy Z Fold 8.

Kao što je i prije bio slučaj, prijenos cijelog događaja moći će se pratiti uživo putem Samsungove službene stranice i YouTube kanala, a početak je zakazan za 15 sati po našem vremenu.

Osim novih sklopivih mobitela, Samsung će vjerojatno iskoristiti Galaxy Unpacked i za predstavljanje nove generacije pametnih satova, što uključuje Galaxy Watch Ultru 2 i Galaxy Watch 9. Spominje se i potpuno novi proizvod, Galaxy Able, što su zapravo bežične slušalice s kopčastim dizajnom koje bi trebale predstavljati alternativu klasičnim Galaxy Budsima.

Sve o novim Samsungovim uređajima moći ćete pročitati 22. srpnja kod nas na portalu.