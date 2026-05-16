Škola budućnosti završila šestu sezonu uz Innovation Day 2026

Innovation Day u Infobipovu kampusu Alpha Centauri u Zagrebu okupio je u subotu više od 1500 posjetitelja, čime je službeno zaključena šesta sezona projekta Škola budućnosti

Šesta sezona projekta Škola budućnosti završila je ove subote na Innovation Dayu u Infobipovu kampusu Alpha Centauri u Zagrebu. Više od 1500 posjetitelja provelo je dan u znaku spoja tehnologije i životnih vještina. Naglasak sezone 25/26 projekta bio je na ideji da napredak društva, uz tehnologiju, ovisi i o ljudskosti. Gotovo 40 posto svih završnih projekata ove sezone nastalo je upravo iz tih društvenih i životnih tema.

Nagrađeni projekti

Središnji dio Innovation Dayja bile su učeničke prezentacije završnih projekata gdje je 12 pobjedničkih timova nastupilo na glavnoj pozornici i predstavilo svoje radove.

Učenici Elektrotehničke škole iz Zagreba razvili su web aplikaciju "Putem po Zagrebu" s glasovnom navigacijom na hrvatskom jeziku i bazom verificiranih prepreka u gradu, s ciljem da slijepim i slabovidnim osobama svakodnevno kretanje bude lakše i sigurnije. Tim iz Gimnazije Bjelovar projektom "Korak Zajedno" izašao je u zajednicu: organizirali su noć u školi za više od 100 učenika i profesora, volontirali u vrtiću i na bjelovarskom korzu s prolaznicima igrali društvene igre – istražujući kako zajednička iskustva i fizička aktivnost utječu na mentalno zdravlje vršnjaka. A učenici osnovne škole Milana Langa iz Bregane prikazali su svoju retro svemirsku igru "Meteor Shooter", koja uključuje ručno crtane pixel-art grafike, višejezično sučelje i vlastiti emulator za testiranje koda.

Predavanja, kviz, izložba

Program na glavnoj pozornici otvorio je predavanjem hrvatski poduzetnik i inovator Damir Sabol, osnivač aplikacije Photomath. Sabol je s publikom podijelio vlastiti put od učenika do osnivača jedne od najkorištenijih obrazovnih aplikacija, govoreći o izazovima i životnim lekcijama. Poruka je bila da inovacije počinju s radoznalošću i hrabrosti.

Novitet ove godine bio je kviz znanja o umjetnoj inteligenciji na glavnoj pozornici – interaktivni format u kojemu su učenici kroz Infobipov chatbot u realnom vremenu istraživali kako AI funkcionira, kako prepoznati AI generirani sadržaj i zašto kritičko razmišljanje ostaje vještina u doba umjetne inteligencije. Za učitelje je paralelno organizirana edukacijska radionica o praktičnoj primjeni AI-ja u školama.

EXPO zona okupila je više od 40 izlagačkih tvrtki, fakulteta, udruga i škola. Posjetitelji su mogli isprobati simulatore leta i Formule 1, radionice lemljenja i sklapanja dronova, STEM izazove, računalni vid i AI alate te sudjelovati u natjecanjima i kvizovima.

"Ovo je za mene uvijek poseban trenutak jer na jednom mjestu vidimo zašto je sve to vrijedilo truda. Ove godine posebno nas raduje što toliko projekata dolazi iz područja koja nadilaze tehnologiju i vraćaju fokus na ljude. To je upravo smjer u kojemu Škola budućnosti raste, a s novim međunarodnim partnerstvima, poput onoga s brazilskim školama, idući korak je već pred nama", poručuje Marin Trošelj, suosnivač i direktor Stemija.

"Innovation Day iz godine u godinu potvrđuje koliko je suradnja obrazovnog sustava i industrije ključna. Ovogodišnji AI kviz znanja za djecu i radionica za učitelje jasno pokazuju da razumijevanje umjetne inteligencije i razvoj kritičkog odnosa prema njoj moraju obuhvatiti i učenike i nastavnike. Biti dobar korisnik AI alata u budućnosti neće biti prednost – bit će osnova, i upravo zato Infobip u ovakve inicijative ulaže sustavno i dugoročno", dodaje Marin Bezić, potpredsjednik Infobipa za ljudske potencijale.

"U A1 Hrvatska vjerujemo da pravo digitalno obrazovanje ne staje na tome da mladi znaju koristiti tehnologiju nego da je koriste sigurno, odgovorno i s razumijevanjem posljedica svojih odluka u digitalnom prostoru. Upravo zato nam je ova sezona posebno važna: ona pokazuje da tehnologija i humanost nisu suprotnosti, nego da zajedno grade temelje društva u kojemu mladi mogu rasti kao odgovorni, samopouzdani i slobodni građani digitalnog doba", zaključila je Dubravka Štefanac Vinovrški, direktorica korporativnih komunikacija i ESG u A1 Hrvatska.