Škola budućnosti završila šestu sezonu uz Innovation Day 2026

Innovation Day u Infobipovu kampusu Alpha Centauri u Zagrebu okupio je u subotu više od 1500 posjetitelja, čime je službeno zaključena šesta sezona projekta Škola budućnosti

Sandro Vrbanus subota, 16. svibnja 2026. u 17:05

Šesta sezona projekta Škola budućnosti završila je ove subote na Innovation Dayu u Infobipovu kampusu Alpha Centauri u Zagrebu. Više od 1500 posjetitelja provelo je dan u znaku spoja tehnologije i životnih vještina. Naglasak sezone 25/26 projekta bio je na ideji da napredak društva, uz tehnologiju, ovisi i o ljudskosti. Gotovo 40 posto svih završnih projekata ove sezone nastalo je upravo iz tih društvenih i životnih tema.

Nagrađeni projekti

Središnji dio Innovation Dayja bile su učeničke prezentacije završnih projekata gdje je 12 pobjedničkih timova nastupilo na glavnoj pozornici i predstavilo svoje radove.

Učenici Elektrotehničke škole iz Zagreba razvili su web aplikaciju "Putem po Zagrebu" s glasovnom navigacijom na hrvatskom jeziku i bazom verificiranih prepreka u gradu, s ciljem da slijepim i slabovidnim osobama svakodnevno kretanje bude lakše i sigurnije. Tim iz Gimnazije Bjelovar projektom "Korak Zajedno" izašao je u zajednicu: organizirali su noć u školi za više od 100 učenika i profesora, volontirali u vrtiću i na bjelovarskom korzu s prolaznicima igrali društvene igre – istražujući kako zajednička iskustva i fizička aktivnost utječu na mentalno zdravlje vršnjaka. A učenici osnovne škole Milana Langa iz Bregane prikazali su svoju retro svemirsku igru "Meteor Shooter", koja uključuje ručno crtane pixel-art grafike, višejezično sučelje i vlastiti emulator za testiranje koda.

Predavanja, kviz, izložba

Program na glavnoj pozornici otvorio je predavanjem hrvatski poduzetnik i inovator Damir Sabol, osnivač aplikacije Photomath. Sabol je s publikom podijelio vlastiti put od učenika do osnivača jedne od najkorištenijih obrazovnih aplikacija, govoreći o izazovima i životnim lekcijama. Poruka je bila da inovacije počinju s radoznalošću i hrabrosti.

Novitet ove godine bio je kviz znanja o umjetnoj inteligenciji na glavnoj pozornici – interaktivni format u kojemu su učenici kroz Infobipov chatbot u realnom vremenu istraživali kako AI funkcionira, kako prepoznati AI generirani sadržaj i zašto kritičko razmišljanje ostaje vještina u doba umjetne inteligencije. Za učitelje je paralelno organizirana edukacijska radionica o praktičnoj primjeni AI-ja u školama.

EXPO zona okupila je više od 40 izlagačkih tvrtki, fakulteta, udruga i škola. Posjetitelji su mogli isprobati simulatore leta i Formule 1, radionice lemljenja i sklapanja dronova, STEM izazove, računalni vid i AI alate te sudjelovati u natjecanjima i kvizovima.

"Ovo je za mene uvijek poseban trenutak jer na jednom mjestu vidimo zašto je sve to vrijedilo truda. Ove godine posebno nas raduje što toliko projekata dolazi iz područja koja nadilaze tehnologiju i vraćaju fokus na ljude. To je upravo smjer u kojemu Škola budućnosti raste, a s novim međunarodnim partnerstvima, poput onoga s brazilskim školama, idući korak je već pred nama", poručuje Marin Trošelj, suosnivač i direktor Stemija.

"Innovation Day iz godine u godinu potvrđuje koliko je suradnja obrazovnog sustava i industrije ključna. Ovogodišnji AI kviz znanja za djecu i radionica za učitelje jasno pokazuju da razumijevanje umjetne inteligencije i razvoj kritičkog odnosa prema njoj moraju obuhvatiti i učenike i nastavnike. Biti dobar korisnik AI alata u budućnosti neće biti prednost – bit će osnova, i upravo zato Infobip u ovakve inicijative ulaže sustavno i dugoročno", dodaje Marin Bezić, potpredsjednik Infobipa za ljudske potencijale.

"U A1 Hrvatska vjerujemo da pravo digitalno obrazovanje ne staje na tome da mladi znaju koristiti tehnologiju nego da je koriste sigurno, odgovorno i s razumijevanjem posljedica svojih odluka u digitalnom prostoru. Upravo zato nam je ova sezona posebno važna: ona pokazuje da tehnologija i humanost nisu suprotnosti, nego da zajedno grade temelje društva u kojemu mladi mogu rasti kao odgovorni, samopouzdani i slobodni građani digitalnog doba", zaključila je Dubravka Štefanac Vinovrški, direktorica korporativnih komunikacija i ESG u A1 Hrvatska.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Snaga, preciznost i elegancija u svakom tonu.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE320.2

120 mm srednjetonac, 2x 140 mm woofer, 29 mm visokotonac, 30 Hz–29 kHz, 92 dB, 118 dB max SPL, 200 W, skretnica 240 Hz / 2.8 kHz, 6 ohma, 3-sistemski, 1050 x 200 x 350 mm, 26 kg/kom, matte whit

1.760 € 2.200 € Akcija

Pametni ambijentalni zvuk.

Akcija

JBL Tour One M2 BT

Hi-Res audio, Bluetooth 5.3, ANC, 4 mikrofona, do 50 h baterije, brzo punjenje, Smart Ambient, multipoint, 40 mm driveri, hands-free pozivi, USB-C, sklopivi dizajn, champagne

190,90 € 329,90 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi