Službeni automobil BFS-a 2026 je BYD – osvojite SEAL na tjedan dana

I ove godine Bug Future Show ima automotive partnera, a to je hit marka BYD. Netko od posjetitelja najvećeg tehnološkog događanja u regiji moći će ga osvojiti na tjedan dana

Bug.hr utorak, 3. veljače 2026. u 06:30

U četvrtak, 5. veljače, u Mozaik Event Centru u Zagrebu održava se još jedan, trinaesti po redu, Bug Future Show. Ove godine auto partner događanja je BYD, marka koja je u kratko vrijeme postala hit među hrvatskim kupcima. Pored glavne će pozornice BFS-a 2026 tijekom cijelog dana biti parkiran BYD Seal, koji će posjetitelji moći tamo razgledati, a netko od njih imat će ga prilike i dobiti na privremeno korištenje.

Vozi BYD SEAL tjedan dana!

Koga bi provozao i kamo biste otišli?

Javi se BYD hostesama koje šetaju BFS-om i kroz upitnik odgovori na ova dva pitanja. Najkreativniji među odgovorima osvaja tjedan dana s BYD Sealom.

Ove godine BFS se odvija na tri paralelna stagea prepuna predavanja, panel-rasprava, radionica, intervjua i natjecanja, a donosi i boothove naših sponzora. Uz najimpresivniju produkciju nekog tehnološkog događaja ikad viđenu na ovim prostorima i uz najveću gužvu svih zaljubljenih u tehnologiju – vidimo se na najtehnološkijem danu u godini, u Mozaik Event Centru u Zagrebu, 5. veljače 2026. (četvrtak) u točno 9:30! 

