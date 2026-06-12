SpaceX izašao na burzu: dionica skočila, Robinhood pao, a Musk postao još bogatiji

Upitna tehnička izvedivost vizije podatkovnih centara u svemiru nije smetala stotinama tisuća malih ulagača da navale na dionicu. No dok jedni slave, drugi upozoravaju, treći protestiraju

Ivan Podnar petak, 12. lipnja 2026. u 20:04
📷 BUG/AI
BUG/AI

 U podne, u 12:03 po njujorškom vremenu, započelo je dugo očekivano i najavljivano trgovanje dionicama kompanije SpaceX. Prije nego što je Morgan Stanley, brokerski posrednik, obavio prve transakcije, cijena je u nadmetanju između velikih banaka podignuta sa 135 na 150 dolara. U hipu su navalili kupci: više od 400 tisuća narudžbi plasirano je u prvim minutama trgovanja, uz samo 22 tisuće prodaja, iza kojih najvjerojatnije stoje zaposlenici SpaceX-a koji su željeli što prije doći do svog novca.U trenutku pisanja ovog teksta, sat vremena nakon izlistavanja, cijena dionice bila je 171.04 dolara, dakle tridesetak posto više od početne cijene.

Kada će se moći reći da je izlistavanje bilo uspješno?

Kad se za par sati zatvori današnje trgovanje, a cijena ne padne ispod izlistane, jer se to smatra uspjehom za svaki IPO. Tek će naredni dani pokazati u kojem će se pravcu kretati cijena, ali jedno je sigurno: Elon Musk, ionako već najbogatiji čovjek na svijetu, danas je dobio novu titulu, prvog čovjeka s bogatstvom većim od bilijun dolara, ili trilijunaša, kako se to uvriježilo prema engleskom. Hoće li njegova vizija podatkovnih centara u svemiru, infrastrukture budućnosti, postati stvarnost, unatoč upitnoj tehničkoj izvedivosti, očito nije bitno utjecalo na to da se tisuće i tisuće individualnih investitora, uz velike brokerske kuće, upuste u kupovinu.

Mali ulagači tražili sto milijardi, dobili petnaest

Koliko su se upustili, govore brojke: mali ulagači iskazali su potražnju veću od 100 milijardi dolara, no većina je ostala neuslišana jer im je u IPO-u dodijeljeno dionica u vrijednosti od oko 15 milijardi, prenosi Bloomberg. Već u prvih dvadeset minuta trgovanja SpaceX se, prema podacima Vanda Researcha, popeo na drugo mjesto ljestvice dionica koje mali ulagači najviše kupuju, odmah iza Nvidije. Na otvorenom tržištu, prema Vandinu praćenju, kupili su dionica za 18,1 milijun dolara, uz promet od 62 milijuna pa je SpaceX na putu da obori rekorde u odnosu na druge velike IPO-e.

Navala je imala i tehničke probleme. Robinhood, platforma preko koje mali ulagači najčešće trguju, zabilježio je oko pet tisuća prijava ispada upravo u minutama oko početka trgovanja, sudeći prema stranici Downdetector. Problemi su se rješili do 12:30, a iz kompanije su poručili da je dio korisnika imao povremene smetnje, ali da su ključni sustavi oporavljeni.

Iskusni upozoravaju, nezadovoljni protestiraju

Ima i onih koji u spektaklu vide upozorenje. Jim Chanos, veteran na Wall Streetu i osnivač Chanos & Co., podsjetio je u razgovoru za Bloomberg TV da i Wall Street ima svoj tiskarski stroj, baš kao i Fed, samo mu treba malo dulje da se zahukta. SpaceX, kaže, u 2026. uvodi eru masovne emisije dionica, a povijest 20. i 21. stoljeća uči da su razdoblja velikih IPO-a, mjerena u odnosu na veličinu tržišta, redovito bila signal investitorima da budu oprezniji i smanje rizik.

Nezadovoljnih je bilo izvan burzovnih dvorana. Ispred sjedišta JPMorgana na Park Avenue, usred vrućine zbog koje je izdano i službeno upozorenje, dvadesetak prosvjednika koalicije Stop Funding Billionaires razvilo je transparent s porukom "Zaustavite Elona. Nema trilijunaša. Elon vam potkrada penzijske fondove", prosvjedujući protiv uvrštenja SpaceX-a u Nasdaq 100.

Novac ipak može kupiti sreću

Uz otvaranje na 150 dolara, 11 posto iznad ponuđene cijene, kompanija za rakete, umjetnu inteligenciju i mnogo toga obećanog vrednovana je na otprilike dva bilijuna dolara, a Muskovo bogatstvo, prema Bloombergovu indeksu milijardera, doseglo je donedavno nezamislivih 1,05 bilijuna. To je trostruko više od drugoplasiranog na listi, suosnivača Googlea Larryja Pagea.

 

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