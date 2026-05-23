SpaceX najavio prvi komercijalni let Starshipa s posadom oko Marsa

Komercijalni svemirski letovi trebali bi izići iz Zemljine orbite misijama na Mjesec i Mars, a u povijesnim interplanetarnim putovanjima sudjelovat će i zapovjednik misije Fram2 Chun Wang

Kao zagrijavanje za nadolazeći IPO i vjerojatno dodatno podizanje "hypea" oko svojih svemirskih misija, iz SpaceX-a su – u pravoj Muskovoj maniri – najavili novi pionirski svemirski pothvat. Kako kažu na svojim stranicama, pripremaju se za značajno širenje svojih komercijalnih svemirskih letova s posadom, usmjeravajući ih prema Mjesecu, pa čak i Marsu.

Prvo oko Mjeseca…

Kroz dvije nadolazeće misije s ljudskom posadom, svemirski brod Starship trebao bi omogućiti pristup ljudima dubokom svemiru. Ključni sudionik ovih povijesnih putovanja bit će Chun Wang, javnosti već poznat kao zapovjednik misije Fram2, prve ljudske svemirske misije koja je orbitirala preko Zemljinih polova.

Prije nego što se otisne kao jedan od prvih ljudi prema Crvenom planetu, Wang će sudjelovati u prvoj planiranoj komercijalnoj misiji Starshipa oko Mjeseca. Na tom jednotjednom letu pridružit će se Dennisu i Akiko Tito, koji su svoje ulaznice za to već odavno rezervirali. Cilj te misije, koja predviđa prelet na udaljenosti unutar 200 kilometara od Mjesečeve površine, jest unapređenje Starshipovih sustava za dugotrajne letove u dubokom svemiru.

…pa potom prema Marsu

Nakon lunarne misije uslijedit će Wangovo sudjelovanje u prvoj Starshipovoj interplanetarnoj misiji s ljudskom posadom. Ova povijesna ekspedicija trajat će dvije godine, tijekom kojih će posada prvi put imati priliku posjetiti i istraživati prostor izvan sustava Zemlja-Mjesec. Vrhunac misije trebao bi biti prelet pokraj Marsa, nakon čega je planiran povratak posade na Zemlju.

Ovi ambiciozni koraci najavljeni su kao nastavak dosadašnjih uspjeha SpaceX-a u niskoj Zemljinoj orbiti. Od svibnja 2020. godine tvrtka je u 20 misija letjelicom Dragon prevezla 78 članova posade iz 20 različitih zemalja. Među tim operacijama bilo je i sedam komercijalnih te privatnih astronautskih misija.

Prvu privatnu misiju ka Mjesecu zakupio je kod Muska bio japanski milijarder Yusaku Maezawa, pa ak i kroz javni natječaj prije koju godinu bio odabrao posadu koju će povesti na prvi povijesni let civila oko Mjeseca. Tamo ih je trebao povesti SpaceX-ov Starship, no raketa je za to trebala biti spremna prije otprilike dvije godine. Kako se to nije ostvarilo, Maezawa je od puta i cijelog umjetničkog projekta dearMoon odustao.