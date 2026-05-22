SpaceX odgodio dvanaesti testni let Starshipa na T-40 sekundi

Nova raketa, nova lansirna rampa i odgoda koja nikoga ne bi trebala iznenaditi

SpaceX je u četvrtak poslijepodne po lokalnom teksaškom vremenu odgodio dvanaesti testni let svemirskog sustava Starship, samo četrdeset sekundi prije planiranog lansiranja s novog lansirnog mjesta Pad 2 u Boca Chici. Novi pokušaj najavljen je za petak, 22. svibnja, u 18:30 sati po istočnoameričkom vremenu.

Prethodni, jedanaesti testni let izveden je 13. listopada 2025.: Super Heavy pojačivač spustio se kontrolirano u Meksički zaljev, gornji stupanj upalio je Raptorov motor u svemiru i izbacio testni teret, no pri slijetanju u Indijskom oceanu prevrnuo se i eksplodirao. SpaceX je let proglasio uspjehom.

Starship verzije 3: viši, teži, drugačiji

Let 12 nije rutinsko ponavljanje prethodnih letova. Radi se o debiju Starshipa verzije 3, nadogradnje koja povećava ukupnu visinu s otprilike 121 na 124 metra. Promjena nije kozmetička: V3 je projektiran s primarnim ciljem masovnog izbacivanja Starlink satelita i testiranja kapaciteta korisnog tereta.

Tri problema u nizu

Odbrojavanje u četvrtak zaustavljeno je unatoč tome što je SpaceX uspješno završio kompletan ciklus punjenja goriva. Oko 5.300 tona ohlađenog tekućeg kisika i metana ušlo je u složeni sustav prema planu. Problem nije bio u gorivu, nego u mehanici tornja.

Elon Musk potvrdio je na platformi X da je primarni uzrok odgode bio kvar hidrauličnog zasuna na lansirnom tornju "Mechazilla". Zasun koji drži masivnu ruku tornja nije se povukao na predviđeni način, a bez toga se raketa ne može sigurno odvojiti. Istovremeno, u završnim fazama odbrojavanja zabilježene su nepravilnosti u radu sustava za hlađenje lansirne rampe, koji štiti konstrukciju od topline i zvučnih udara pri paljenju 33 Raptorova motora. Bez ispravnog funkcioniranja tog sustava lansiranje nije moguće.

Treći problem bio je neizravna posljedica prva dva. Dok su ekipe dijagnosticirale kvarove, gorivo u tankovima počelo je zagrijavati izvan dopuštenih granica. Kad gorivo počne zagrijavati unutar tankova, motori ga više ne mogu sigurno usisati, što automatski zahtijeva resetiranje cijelog sustava punjenja.

Kamere snimaju toplinski štit

Misija uključuje nekoliko tehnički zahtjevnih provjera. Na brodu se nalaze dvadeset lažnih Starlink satelita i dva modificirana, kamerom opremljena primjerka. Ovi drugi trebaju se izbaciti na suborbitalni put, okrenuti i snimati toplinsku zaštitu Starshipa tijekom ponovnog ulaska u atmosferu, podatke koji su do sada bili nedostupni u stvarnom vremenu. SpaceX je u tu svrhu nekoliko toplinskih pločica obilježio bijelom bojom kao vizualne markere. Oko 39. minute leta, u fazi slobodnog leta izvan atmosfere, raketa bi trebala pokušati ponovo upaliti Raptore u svemiru, korak koji je preduvjet za prelazak s testnih suborbitalnIH letova na punopravne orbitalne misije.

Ako lansiranje u petak prođe bez daljnjih komplikacija, Super Heavy pojačivač planirano je spustiti mekim slijetanjem u Meksički zaljev, dok bi gornji stupanj trebao završiti kontroliranim slijetanjem u Indijskom oceanu, otprilike 65 minuta nakon polijetanja.