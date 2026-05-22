SpaceX odgodio dvanaesti testni let Starshipa na T-40 sekundi

Nova raketa, nova lansirna rampa i odgoda koja nikoga ne bi trebala iznenaditi

Ivan Podnar petak, 22. svibnja 2026. u 14:05
📷 SpaceX
SpaceX

SpaceX je u četvrtak poslijepodne po lokalnom teksaškom vremenu odgodio dvanaesti testni let svemirskog sustava Starship, samo četrdeset sekundi prije planiranog lansiranja s novog lansirnog mjesta Pad 2 u Boca Chici. Novi pokušaj najavljen je za petak, 22. svibnja, u 18:30 sati po istočnoameričkom vremenu.

Prethodni, jedanaesti testni let izveden je 13. listopada 2025.: Super Heavy pojačivač spustio se kontrolirano u Meksički zaljev, gornji stupanj upalio je Raptorov motor u svemiru i izbacio testni teret, no pri slijetanju u Indijskom oceanu prevrnuo se i eksplodirao. SpaceX je let proglasio uspjehom.

Starship verzije 3: viši, teži, drugačiji

Let 12 nije rutinsko ponavljanje prethodnih letova. Radi se o debiju Starshipa verzije 3, nadogradnje koja povećava ukupnu visinu s otprilike 121 na 124 metra. Promjena nije kozmetička: V3 je projektiran s primarnim ciljem masovnog izbacivanja Starlink satelita i testiranja kapaciteta korisnog tereta.

Tri problema u nizu

Odbrojavanje u četvrtak zaustavljeno je unatoč tome što je SpaceX uspješno završio kompletan ciklus punjenja goriva. Oko 5.300 tona ohlađenog tekućeg kisika i metana ušlo je u složeni sustav prema planu. Problem nije bio u gorivu, nego u mehanici tornja.

Elon Musk potvrdio je na platformi X da je primarni uzrok odgode bio kvar hidrauličnog zasuna na lansirnom tornju "Mechazilla". Zasun koji drži masivnu ruku tornja nije se povukao na predviđeni način, a bez toga se raketa ne može sigurno odvojiti. Istovremeno, u završnim fazama odbrojavanja zabilježene su nepravilnosti u radu sustava za hlađenje lansirne rampe, koji štiti konstrukciju od topline i zvučnih udara pri paljenju 33 Raptorova motora. Bez ispravnog funkcioniranja tog sustava lansiranje nije moguće.

Treći problem bio je neizravna posljedica prva dva. Dok su ekipe dijagnosticirale kvarove, gorivo u tankovima počelo je zagrijavati izvan dopuštenih granica. Kad gorivo počne zagrijavati unutar tankova, motori ga više ne mogu sigurno usisati, što automatski zahtijeva resetiranje cijelog sustava punjenja.

Kamere snimaju toplinski štit

Misija uključuje nekoliko tehnički zahtjevnih provjera. Na brodu se nalaze dvadeset lažnih Starlink satelita i dva modificirana, kamerom opremljena primjerka. Ovi drugi trebaju se izbaciti na suborbitalni put, okrenuti i snimati toplinsku zaštitu Starshipa tijekom ponovnog ulaska u atmosferu, podatke koji su do sada bili nedostupni u stvarnom vremenu. SpaceX je u tu svrhu nekoliko toplinskih pločica obilježio bijelom bojom kao vizualne markere. Oko 39. minute leta, u fazi slobodnog leta izvan atmosfere, raketa bi trebala pokušati ponovo upaliti Raptore u svemiru, korak koji je preduvjet za prelazak s testnih suborbitalnIH letova na punopravne orbitalne misije.

Ako lansiranje u petak prođe bez daljnjih komplikacija, Super Heavy pojačivač planirano je spustiti mekim slijetanjem u Meksički zaljev, dok bi gornji stupanj trebao završiti kontroliranim slijetanjem u Indijskom oceanu, otprilike 65 minuta nakon polijetanja.

🔥🎮 Lenovo LOQ 15AHP10 – prijenosnik koji spaja snagu, brzinu i stabilnost za svaki izazov!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 donosi AMD Ryzen 200 Series snagu i NVIDIA RTX 50 GPU za pouzdan gaming u FHD rezoluciji, uz 144Hz IPS zaslon, 60Wh bateriju i napredno hlađenje za stabilne performanse.

1.299,99 € 1.399,99 € Kupi

✨💻 Otkrij svestranost IdeaPad 5 2‑in‑1 — elegantni prijenosnik koji se pretvara u tablet i prati tvoj ritam svakog dana!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KU0005SC

IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi 16" WUXGA dodirni zaslon, snažne AMD Ryzen AI procesore, 16GB LPDDR5X memorije i 512GB SSD, uz fleksibilni 360° dizajn za rad, kreativnost i zabavu.

999,98 € 1.099,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-13%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

499,99 € 579,99 € Kupi

🌟💼 Lagani, brzi i pouzdani — IdeaPad Slim 3 je tvoj savršeni partner za posao, školu i putovanja!

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

IdeaPad Slim 3 nudi 15.3" WUXGA zaslon, AMD Ryzen 7 snagu, 24GB DDR5 memorije i 1TB SSD, uz Wi‑Fi 6 i lagani, otporni dizajn — odličan za svakodnevne zadatke i mobilnost

629,99 € 699,99 € Kupi

💻🌈 Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC spaja moćan Intel H‑serije procesor, vrhunski OLED zaslon i fleksibilni 360° dizajn za maksimalnu produktivnost i kreativnost.

+BUNDLE za 1€

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KX005KSC

IdeaPad 5 2‑in‑1 83KX005KSC nudi 14" WUXGA OLED touch ekran s 100% DCI‑P3 bojama, Intel Core i5‑13420H snagu, 16GB LPDDR5x RAM-a i 1TB SSD. Uz 360° pretvorivi dizajn, Digital Pen i Wi‑Fi 6, idealan je za rad, crtanje i multimediju u pokretu.

899,99 € 999,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Snaga, preciznost i elegancija u svakom tonu.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE320.2

120 mm srednjetonac, 2x 140 mm woofer, 29 mm visokotonac, 30 Hz–29 kHz, 92 dB, 118 dB max SPL, 200 W, skretnica 240 Hz / 2.8 kHz, 6 ohma, 3-sistemski, 1050 x 200 x 350 mm, 26 kg/kom, matte whit

1.760 € 2.200 € Akcija

Pametni ambijentalni zvuk.

Akcija

JBL Tour One M2 BT

Hi-Res audio, Bluetooth 5.3, ANC, 4 mikrofona, do 50 h baterije, brzo punjenje, Smart Ambient, multipoint, 40 mm driveri, hands-free pozivi, USB-C, sklopivi dizajn, champagne

190,90 € 329,90 € Akcija

All-In-One Wireless HiFi zvučnik

KEF Coda W

Uni-Q sustav, 25 mm aluminijska kupola, 130 mm MF/LF driver, 38 Hz–20 kHz, 41 Hz–20 kHz ±3 dB, 70 W LF + 30 W HF po zvučniku, Class D, 102 dB SPL, Bluetooth 5.4, aptX Adaptive/Lossless, HDMI, optički, USB-C, RCA

899 € Kupi

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi