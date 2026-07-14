SpaceX priprema 13. pokusni let Starshipa, koji će lansirati i satelite Starlink V3

Muskov SpaceX priprema sljedeće lansiranje Starshipa s nizom hardverskih i softverskih modifikacija rakete te prvim testiranjem i raspoređivanjem nove generacije komunikacijskih satelita Starlink V3

Sandro Vrbanus utorak, 14. srpnja 2026. u 12:10

Iz SpaceX-a je objavljeno da kompanija provodi završne pripreme za trinaesti pokusni let svojeg najmoćnijeg raketnog sustava Starship. Lansiranje je planirano najranije za četvrtak, 16. srpnja 2026. godine, unutar devedesetominutnog prozora koji se otvara u 17:45 sati po lokalnom vremenu u Teksasu, odnosno po hrvatskom vremenu u noći na petak, 45 minuta nakon ponoći 17. srpnja.

Ovaj let uključivat će verziju Starship V3 i prvi stupanj Super Heavy V3, s ciljem testiranja sustava pod većim opterećenjima i uvođenja značajnih tehnoloških noviteta. Glavni zadatak pogonskog stupnja Super Heavy (Booster 20), bit će izvođenje uspješnog uzlijetanja, kontroliranog odvajanja od gornjeg stupnja te povratnog manevara koji bi trebao završiti kontroliranim spuštanjem u more u Meksičkom zaljevu.

Nadogradnje sustava

Inženjeri su proveli brojne modifikacije kako bi riješili probleme uočene na prethodnom pokusnom letu, na kojem je neznatno odstupanje pri paljenju motora tijekom odvajanja promijenilo orijentaciju pogonske rakete, dok je pet od 33 motora zakazalo prilikom pokušaja ponovnog paljenja. Redizajnirani sekvencijalni sustav paljenja i tehničke nadogradnje sada bi trebali osigurati pouzdaniji povratak potisnika i rad motora.

Gornji stupanj Starship (Ship 40) letjet će na planiranoj suborbitalnoj putanji s ciljem izvođenja kontroliranog ulaska u atmosferu i mekog slijetanja u Indijski ocean. Tijekom leta planirano je ponovno paljenje jednog Raptor motora u vakuumu svemira, sa svrhom testiranja za buduće orbitalne manevre. Pogonski sustav samog Starshipa također je pretrpio izmjene kako bi se spriječilo ponavljanje kvara s prethodnog leta, kada je vozilo 40 sekundi nakon odvajanja izgubilo jedan od tri vakuumska Raptor motora.

Usputni test Starlinka V3

Najveći novitet ove misije je prvi transport i izbacivanje 20 naprednih komunikacijskih satelita Starlink V3 u svemir. Ovi sateliti, dizajnirani za drastično proširenje mrežnog kapaciteta i brzine Interneta za krajnje korisnike, opremljeni su rasklopivim solarnim panelima i antenama te će se pokušati povezati s postojećom konstelacijom putem lasera. Budući da se lansiraju u suborbitalnu putanju Starshipa, očekuje se da će sateliti izgorjeti u atmosferi otprilike 20 minuta nakon ispuštanja.

Profil pokusnog leta
Profil pokusnog leta

Dio tog eksperimenta bit će i vizualna inspekcija toplinskog štita Starshipa tijekom samog leta. Šest od 20 satelita Starlink V3 opremljeno je posebnim sustavom kamera koje će detaljno snimati taj toplinski štit, kako bi se olakšala analiza njegovog ponašanja i testirale metode prepoznavanja oštećenja.

SpaceX će na ovom letu imati još nekoliko eksperimenata vezanih uz toplinsku zaštitu i ponovnu upotrebljivost letjelice. Na metalne dijelove stražnjih zakrilaca i na donji rub letjelice postavljene su modificirane pločice s različitim mehanizmima pričvršćivanja kako bi se prikupili podaci o njihovoj izdržljivosti pod ekstremnim uvjetima. Toplinski štit također sadrži i senzore opterećenja koji će mjeriti sile tijekom polijetanja, kada će letjelica biti izložena višem dinamičkom pritisku nego na ijednom letu dosad, s ciljem povećanja buduće nosivosti korisnog tereta u orbitu.

U pripremama za ovo lansiranje nastao je i polusatni dokumentarni film Starship - Critical Path, koji prati timove SpaceX-a u danima prije prvog povijesnog lansiranja rakete Starship V3.

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