SpaceX uspješno izveo trinaesti pokusni let Starshipa

Nakon odgađanja zbog tehničkih poteškoća i nevremena, SpaceX je izveo 13. testni let sustava Starship, uspješno lansirao 20 satelita Starlink V3 te izveo kontrolirano spuštanje letjelice u ocean

Tvrtka SpaceX izvela je u petak, 24. srpnja (tj. u ranim jutarnjim satima subote po našem vremenu), trinaesti pokusni let svog raketnog sustava Starship iz lansirnog kompleksa Starbase u Teksasu. Misija je provedena pomoću potisnika Booster 20 i gornjeg stupnja Ship 40, a riječ je o drugom letu vozila generacije V3.

Manje poteškoće kod spuštanja

Lansiranju su prethodila dva otkazivanja: prvo 16. srpnja, kada je automatski sustav prekinuo odbrojavanje neposredno prije polijetanja zbog nepravilnosti na četiri motora Raptor, te drugo nekoliko dana kasnije, u četvrtak, uzrokovano nepovoljnim vremenskim uvjetima.

Početak leta obilježilo je uspješno paljenje sva 33 motora Raptor 3 na prvom stupnju Super Heavy te stabilan uspon iznad Meksičkog zaljeva. Nakon toga uslijedio je manevar razdvajanja stupnjeva, takozvani "hot-staging", pri čemu je gornji stupanj Starship aktivirao svojih šest motora. Potisnik Super Heavy potom je izveo manevar okretanja i usmjereni potisak za povratak. Ipak, prilikom završnog pokušaja paljenja motora za usporavanje pri slijetanju u ocean, uspješno se aktiviralo samo oko osam motora, što je rezultiralo "tvrđim" padom potisnika u vodu.

Više uspješnih testova

Gornji stupanj letjelice, Ship 40, nastavio je svoj let prema planiranoj suborbitalnoj putanji i uspješno postigao ciljanu brzinu. Ključni trenutak misije bilo je prvo operativno raspoređivanje tereta – ukupno 20 satelita Starlink V3 nove generacije. Inženjeri tvrtke SpaceX uspostavili su stabilnu radiofrekvencijsku i lasersku vezu sa svim satelitima te preuzeli potrebne telemetrijske podatke prije nego što su sateliti, prema ranijem planu, ušavši u atmosferu izgorjeli oko 20 minuta nakon odvajanja.

Tijekom boravka u svemiru izveden je i pokus ponovnog paljenja jednog motora Raptor, čime je demonstrirana sposobnost neophodna za buduće orbitalne misije. Pri povratku kroz Zemljinu atmosferu, Starship je prikupio ključne podatke o izdržljivosti toplinskog štita te izveo dinamički manevar nagiba. Vođena pomoću četiriju zakrilca, letjelica se usmjerila prema predviđenoj zoni u Indijskom oceanu, gdje je nakon ponovnog paljenja triju motora Raptor izvela uspješno okretanje, usporavanje i meko slijetanje na morsku površinu, ostavši pritom u potpunosti netaknuta.