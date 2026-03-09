Spektakularni bolid iznad Njemačke i Nizozemske uzrokovao manju materijalnu štetu

Snažna eksplozija, kako se čini, prirodnog meteoroida iznad Rajne-Falačke rezultirala je fragmentacijom i izravnim pogotkom u stambeni objekt, srećom bez ljudskih žrtava

Ove nedjelje, 8. ožujka, oko 18:55 sati po lokalnom vremenu, nebo nad zapadnom Europom osvijetlio je iznimno sjajan bolid. Vatrena kugla kretala se iz smjera jugozapada prema sjeveroistoku, a bila je vidljiva punih šest sekundi iz Njemačke, Nizozemske, Belgije, Francuske i Luksemburga. Europska svemirska agencija potvrdila je da je riječ o prirodnom asteroidnom fragmentu, a ne o svemirskom otpadu ili letjelici, koji se pri ulasku u atmosferu raspao uz snažan zvučni udar.

Događaj je izazvao val hitnih poziva centrima za civilnu zaštitu, posebice u njemačkoj saveznoj državi Rajna-Falačka. Prema podacima Međunarodne organizacije za meteore i Američkog meteorskog društva, prikupljeno je više od 3.700 svjedočanstava građana koji su opisali jarko narančasti trag i naknadnu fragmentaciju nepoznatog objekta u kroz niz manjih bljeskova. Pojava je detaljno dokumentirana putem specijaliziranih sustava nadzora neba, ali i brojnih privatnih kamera te pametnih telefona, pa su društvene mreže pune snimki ovog događaja.

Šteta u Koblenzu

Najznačajniji incident zabilježen je u njemačkom Koblenzu, gdje je fragment meteorita izravno pogodio stambenu zgradu. Prema izvješću policije i vatrogasnih službi, tijelo veličine nogometne lopte probilo je krovnu konstrukciju i završilo u spavaćoj sobi. Iako su se u trenutku udara stanari nalazili u objektu, nitko nije ozlijeđen jer u pogođenoj prostoriji nije bilo nikoga. Na krovovima u područjima Hunsrücka i Eifela također su prijavljena manja oštećenja uzrokovana padom manjih dijelova stijene.

Službene potvrde o prirodi objekta umirile su javnost, otklonivši sumnje na vojne projektile ili pad zrakoplova ili svemirskog otpada. Stručnjaci ističu kako je ovaj bolid jedan od najsjajnijih zabilježenih u ovoj regiji posljednjih godina, što objašnjava izniman interes javnosti i znanstvene zajednice.

Znanstvena potraga

ESA je pokrenula opsežnu analizu putanje i podrijetla objekta kako bi se precizno utvrdilo iz kojeg je dijela Sunčeva sustava meteoroid stigao. Koristeći podatke s "all-sky" kamera i orbitalne rekonstrukcije, astronomi pokušavaju povezati ovaj događaj s poznatim meteorskim rojevima ili kometima. Također će biti važno pronaći i preostale fragmente jer oni služe kao izravni laboratorijski uzorci za proučavanje formiranja planeta i ranog sastava svemira.

Na terenu su već aktivni timovi stručnjaka i amaterskih lovaca na meteorite koji pretražuju potencijalne zone pada u okolici Koblenza. Svaki pronađeni komad stijene bit će podvrgnut detaljnim laboratorijskim analizama. Građani su pozvani da prijave sve neobične, tamne i teške kamenčiće koje pronađu u prirodi, uz napomenu da se takvi nalazi smatraju iznimno rijetkim i znanstveno dragocjenim materijalom.

☄️ Prachtige vuurbol boven Nederland vanavond! Het gaat hier waarschijnlijk om een #meteoor: een stuk ruimtepuin dat in de atmosfeer verbrandt op circa 100 km hoogte. Het is dus géén meteoriet: dan wordt ons aardoppervlak echt geraakt...



Beelden rond 18.55u via Lars Coolen (fb) pic.twitter.com/4QNc2S7WBy — Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) March 8, 2026

#Meteor über #Köln: "Polizei bekommt zahlreiche Anrufe". Die Kollegen vom Kölner Stadtanzeiger mit einem Bericht und einem spektakulären Leser-Video von der A1 bei Lövenichy pic.twitter.com/3GbQoyvAhj — Paul Flocke (@FlockePaul) March 8, 2026