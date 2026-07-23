Starshipov 13. let – novi pokušaj polijetanja i "buđenja" dionice SpaceX-a

Dionice SpaceX-a potonule su na najnižu razinu u svojoj kratkoj povijesti bivanja na burzi. One na Wall streetu nastavljaju višetjedni pad te su u srijedu poslijepodne dosegnule novu najnižu razinu od oko 115 dolara. Od prošlomjesečne inicijalne javne ponude (IPO), kada je vrijednost dionice bila nakratko dosegnula rekordnih 225 dolara, tvrtka je izgubila više od 1,1 bilijuna dolara tržišne vrijednosti.

Unatoč optimističnim tvrdnjama osnivača Elona Muska, o tome kako bi SpaceX jednog dana "mogao vrijediti više od cijele Zemlje", ulagači trenutačno imaju vrlo malo opipljivih razloga za optimizam. Visoka procjena vrijednosti tvrtke i dalje je u potpunom nesrazmjeru s njezinom mogućnošću ostvarivanja zarade. SpaceX je prošle godine zabilježio gubitak od gotovo 5 milijardi dolara, dok je tvrtka xAI, koja je pripojena nedavno, ostvarila dodatni gubitak od 6,4 milijarde dolara. Dodatni pritisak na pad cijene dionica stvaraju i brojni ulagači koji se klade na pad vrijednosti (short selleri), ostvarujući pritom milijarde dolara profita – kao što je to prije koju godinu bio slučaj i s Teslom.

Otkazani let

Nesigurnost na tržištu kapitala odražava se i na operativnom planu. SpaceX je bio prisiljen otkazati lansiranje Starshipa prošloga tjedna jer se nekoliko motora nije uspješno pokrenulo. Automatsko računalo za kontrolu prekinulo je postupak lansiranja u posljednjoj sekundi tijekom paljenja motora.

Unatoč tom otkazivanju, SpaceX priprema prototip rakete Starship za 13. pokusni let s predviđenim lansiranjem ovoga četvrtka (odnosno rano u petak po našem vremenu). Predstojeći let ima za cilj ispuniti slične zadatke kao i prethodni test s vozilima Starship i Super Heavy V3, no po prvi će put nositi i novu generaciju satelita Starlink V3. Plan leta ostaje nepromijenjen, a 90-minutni "prozor" za lansiranje otvara se u 45 minuta nakon ponoći, u noći s četvrtka na petak po hrvatskom vremenu.

Oko tjedan i pol nakon toga, očekuje se da će SpaceX objaviti financijsko izvješće za drugi kvartal, što će poslužiti kao ključni pokazatelj budućeg usmjerenja kompanije. Ulagači su posebno usmjereni na podatke o tome koliko će sredstava raketna tvrtka trošiti na proizvode umjetne inteligencije te na procjene daljnjeg rasta poslovanja sa satelitskim Internetom Starlink.