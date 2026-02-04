Sutra je Bug Future Show 2026 – evo što sve možete osvojiti!

Bogat program trinaestog Bug Future Showa donosi i bogat nagradni fond. Kroz niz igara i nagradnih natječaja posjetitelji će već tradicionalno moći osvojiti brojne nagrade, pogledajte detalje

Bug.hr srijeda, 4. veljače 2026. u 06:30

Ako ste ikad dosad posjetili Bug Future Show, onda znate da se s njega kući možete otići, osim obogaćeni novim iskustvima i poznanstvima, s nekom od nagrada pod rukom. Ništa drugačije neće biti niti ovoga tjedna, na sretnom 13. Bug Future Showu, na kojem je popis nagrada ponovno vrlo atraktivan.

Naravno, za osvojiti bilo koju od njih treba se ponešto i potruditi, ali i biti prisutan u zagrebačkom Mozaik Event Centru sve do posljednje točke programa. U nastavku pogledajte što su partneri BFS-a za ovu godinu pripremili.

Hrvatski Telekom

Najbolja fotka s BFS-a koju uz hashtagove #BFS2026 i #HrvatskiTelekom objavite na Linkedinu ili Instagramu osvaja glavnu nagradu – poklon paket Hrvatskog Telekoma!

Addiko

Zaigraj igru pogađanja na boothu Addiko banke i najtočnijim pogotkom osvoji 3 x 100 eura na prepaid Mastercard kartici!

Aircash

Posjeti booth Aircasha i zabij golčinu! U nagradnoj igri osvojite dva službena dresa Hellas Verone!

LAQO

Osvoji jedan od 50 gadgeta koje je pripremio LAQO by Croatia osiguranje. Hvatanjem loptica koje će u publiku baciti opskurni novinari Mr. Pulitzer, Mr. Nobel i njihovi prijatelji iz Amerike tijekom panela o CES-u 2026.

BYD

Pronađi hostese, odgovori na dva pitanja – Koga bi provozao i kamo biste otišli? – i osvoji BYD SEAL na tjedan dana.

Span

Uhvati leteći QR kod! Osvoji dvije ulaznice za ovogodišnju Span Arenu u Poreču na kraju panela "Upgrade civilizacije", koji je na programu u 11:00h. Nagrada je vrijedna preko 1.500 eura!

Parra

Iskoristi promotivni kod za Parru. Unosom promo koda u aplikaciji korisnici Parre dobivaju besplatno korištenje PRO paketa sve do kraja 2026. godine. Kod će biti objavljen na BFS-u.

