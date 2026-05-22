U 'funky' dijelu Beča održan Smart City SuMMit fokusiran na održive gradove

U sklopu ovogodišnjeg ViennaUP festivala startupa posjetili smo Smart City SuMMit 2026, događaj koji je u bečkom Climate Labu okupio startupove, velike tvrtke i investitore fokusirane na održiva urbana rješenja

Tijekom ovogodišnjeg ViennaUP festivala startupa, posjetili smo i Smart City SuMMit 2026 koji se održao u prostoru Climate Laba u devetom bečkom okrugu. Riječ je o dijelu grada koji posljednjih godina sve više postaje svojevrsni centar modernih urbanih i održivih projekata, a sama lokacija dosta odskače od klasične bečke arhitekture i atmosfere, što smo odmah primijetili.

Konkretnije rečeno, Climate Lab nalazi se u blizini kanala Dunava i kompleksa Spittelau Waste Incineration Plant, odnosno postrojenja za spaljivanje otpada koje opskrbljuje dio Beča toplinskom energijom. Zgrada je posebno upečatljiva po neobičnom i šarenom dizajnu arhitekta Friedensreicha Hundertwassera, zbog čega cijeli kvart djeluje pomalo futuristički i usudili bismo se reći - funky!

Na samom događaju okupili su se predstavnici pojedinih startupova, velikih tvrtki, javnog sektora i investicijskih organizacija s ciljem razvoja konkretnih partnerstava za klimatski neutralan Beč do 2040. godine. Fokus ovogodišnjeg izdanja bio je na povezivanju digitalizacije i kružne ekonomije, odnosno na tome kako tehnologija može pomoći gradovima da učinkovitije upravljaju resursima, energijom i infrastrukturom.

Program je započeo networkingom i zabavnim matchmaking sesijama, nakon čega su uslijedila keynote predavanja posvećena ulozi digitalizacije u razvoju održivih urbanih sustava. Posebno su nam bile zanimljive takozvane “reverse pitch” prezentacije u kojima su velike tvrtke i organizacije predstavljale konkretne izazove za koje traže tehnološka rješenja.

Tijekom jutra predstavljeno je i 10-ak rješenja iz područja kružne ekonomije, energetike, građevine i upravljanja gradovima, a sudionici su nakon svega toga kroz speed dating sastanke imali priliku direktno razgovarati o mogućim suradnjama i implementaciji projekata. Dio programa bio je posvećen i financiranju inovacija, gdje su stručnjaci iz područja fondova i investicija govorili o mogućnostima financiranja i skaliranja održivih rješenja u Austriji.

