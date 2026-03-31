U Rijeci se obilježava 50 godina od osnutka Applea

Posjetitelji će uz slobodan ulaz u Muzej računala moći razgledati stare Appleove uređaje i sudjelovati u vođenim turama kroz razvoj jedne od najutjecajnijih tehnoloških tvrtki na svijetu

U Muzeju računala PEEK&POKE u Rijeci ove će se srijede, 1. travnja, u 19:30 obilježiti 50 godina od osnutka Applea, tvrtke koja je tijekom proteklih desetljeća značajno utjecala na razvoj globalne tehnološke industrije.

Naime, Apple su 1976. godine osnovali Steve Jobs, Steve Wozniak i nešto manje poznati Ronald Wayne, a danas se ubraja među najveće i najutjecajnije tehnološke tvrtke na svijetu.

Tim povodom, riječki muzej pripremio je izložbu koja uključuje dio njegove bogate zbirke Appleovih računala, uređaja i softvera. Posjetitelji će imati priliku razgledati eksponate uz stručno vodstvo te sudjelovati u demonstracijama rada na povijesnim računalima, koje će voditi računalni kustos Davor Pasarić.

Program uključuje i prigodne priče i anegdote iz Appleove povijesti, a organizatori su najavili i simbolično obilježavanje uz jabuke, štrudlu od jabuka i jabukovaču za posjetitelje. Ulaz na događanje je slobodan, uz poziv posjetiteljima da podrže rad muzeja kupnjom suvenira.

