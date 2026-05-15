U Zagrebu se održava AI radionica na kojoj će polaznice učiti vibe coding

'Voljela bih da žene prestanu čekati da postanu dovoljno tehnički spremne za AI. Ne morate znati sve. Dovoljno je da ste znatiželjne i spremne probati', napominje voditeljica radionice

Institut za umjetnu inteligenciju organizira Claude Code subotu, jednodnevnu praktičnu AI radionicu namijenjenu ženama koje žele naučiti kako da uz pomoć umjetne inteligencije izrade vlastite digitalne alate bez znanja o programiranju.

Radionica će se održati 13. lipnja u Hub7 Studiju u Zagrebu, od 9 do 17, a polaznice će u tom vremenu kroz praktični rad naučiti kako koristiti Claude Code za izradu web stranica, CRM sustava, baza podataka i drugih poslovnih rješenja koristeći vibe coding pristup.

Program inače vodi AI edukatorica i osnivačica Instituta za umjetnu inteligenciju, Patricija Topić, koja ističe da je ženama posebno važno demistificirati AI.

„Puno žena s kojima radim ima odlične ideje, ali su zatrpane operativom. Administracija, mailovi, tablice, komunikacija, organizacija, ponavljajući zadaci, sve to pojede dan. AI tu nije čarobni štapić, ali može postati jako dobar saveznik. Može pomoći da se stvari poslože, ubrzaju i automatiziraju. I ono najvažnije, može ženi dati osjećaj da ponovno ima kontrolu nad vlastitim vremenom“, objašnjava Topić.

Radionica je organizirana u maloj grupi od 16 polaznica, a fokus će biti na praktičnom radu, pisanju učinkovitih AI uputa i pretvaranju ideja u funkcionalne digitalne projekte.