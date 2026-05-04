Umirovio se jedan od najpoznatijih tehnoloških tipstera

Evan Blass, tipster koji je proteklih skoro 15 godina objavljivao informacije o nadolazećim tehnološkim uređajima na Twitteru i sada X-u, odlučio je prestati s radom

Jedan od najpoznatijih tehnoloških tipstera na društvenim mrežama, Evan Blass, odlučio je umiroviti svoj profil na X-u na kojem je proteklih 14 godina redovno objavljivao neslužbene informacije o nadolazećim pametnim telefonima i tabletima.

U kratkoj objavi na X-u nije ulazio u detalje, no istaknuo je da objavljivanje informacija o nadolazećim uređajima više ne smatra održivim poslom. Prema njegovim riječima, takav rad mu ne omogućuje stabilan prihod koji mu je potreban kako bi si priuštio terapiju za multiplu sklerozu s kojom je dijagnosticiran još 2014. godine.

„Kad sagledam svoj život u ovom trenutku, kako provodim vrijeme i kako to utječe na moje blagostanje i ukupnu sreću, sasvim je jasno da su, s gotovo 50 godina, leakanje mobitela i objavljivanje wallpapera potpuno besmislene aktivnosti”, napisao je Blass.

This will probably be my last post here.



Sometimes you need to make tough decisions in order to improve your situation, and I feel like shutting down this account will help me move past what has been an at times exciting ride but more recently proven to be an unproductive… pic.twitter.com/Pc1WCkoPx0 — Evan Blass (@evleaks) May 2, 2026

U svakom slučaju, Blass se tijekom proteklih 10-ak godina profilirao kao jedan od najpouzdanijih izvora neslužbenih informacija u tehnološkoj industriji, čije su objave redovito prenosili brojni svjetski mediji pa tako i mi.

"Hvala svima koji su tijekom godina sudjelovali u ovome, svojim mišljenjima, savjetima, humorom i uvidima. Bila mi je čast leakati za vas", napomenuo je na kraju Blass.