Uživo: Predstavljen je najtanji iPhone do sada bez utora za SIM karticu

Apple se večeras sprema predstaviti nove modele iPhonea 17, uz koje će stići i novi Apple Watchevi te potencijalno nova generacija AirPodsa Pro

Predstavljanje nove serije iPhonea održava se večeras u 19 sati u Steve Jobs Theateru u Apple Parku u Cupertinu. Slogan cijelog događaja je „awe dropping“, odnosno kombinacija „awe inspiring“ (zadivljujuće) i „jaw dropping“ (zapanjujuće), što znači da Apple cilja na efekt iznenađenja.

Budući da je već mjesecima poznato da će Apple, uz iPhone 17, 17 Pro i 17 Pro Max, predstaviti i iPhone 17 Air, pretjeranih iznenađenja vjerojatno neće biti. Riječ je inače o najtanjem iPhoneu do sada s debljinom manjom od 6 milimetara, koji će zamijeniti dosadašnji Plus model. Međutim, takva tankoća donosi i kompromise, stoga će mobitel imati samo jednu stražnju kameru i bateriju malog kapaciteta.

Uz nove modele iPhonea 17, očekuje se predstavljanje i nove generacije Apple Watcha te Apple Watcha Ultre, a navodno će biti prikazana i nova generacija AirPodsa Pro. Cijeli događaj moći ćete pratiti kod nas na Bugu.

Počeo je događaj. Tim Cook pozdravlja sve i ističe važnost dizajna.

„Dizajn nadilazi to kako nešto izgleda ili kakav je osjećaj koristiti ga. Dizajn je i način na koji radi. … Od čarobnog iskustva slušanja s AirPodsima, preko toga kako Apple Watch pomaže da ostanete zdravi i povezani, do toga kako vam iPhone pomaže u toliko toga tijekom dana.“

AirPods Pro 3. generacija

Predstavljena je nova generacija AirPodsa Pro. Ova generacija stiže s "ultra tihim mikrofonima" i naprednim računalnim procesuiranjem zvuka, koje donose osjetno bolje iskustvo slušanja. Zahvaljujući novim nastavcima za uši s pjenom, izolacija buke podignuta je na novu razinu, a aktivno poništavanje buke (ANC) sada je dvostruko snažnije u odnosu na AirPods Pro 2.

Sve to rezultira dubljim i preciznijim basom, širom zvučnom pozornicom i jasnijim vokalima. Iz Applea kažu da posebno dizajnirana višekanalna akustična arhitektura dodatno naglašava jedinstvenost ovih slušalica za koje hrabro kažu da imaju "najbolji ANC na svijetu". Premda su veličinom dovoljno kompaktne da stanu u džep, Apple tvrdi da pružaju performanse usporedive s klasičnim over-ear modelima.

Slušalice dobivaju i novu Live Translation značajku, pogonjenu Apple Intelligenceom. Dovoljno je napraviti određenu gestu kako bi se aktiviralo trenutno prevođenje razgovora, a ANC će pritom automatski stišati glas sugovornika i reproducirati ga natrag na vašem jeziku.

Što se tiče udobnosti, Apple kaže da su ovo najudobnije AirPods slušalice ikada.

„Analizirali smo više od 10 tisuća 3D skenova ušiju. Svaki je AirPod sada manji, a oblik je redizajniran kako bi se bolje prilagodio ušnom kanalu. Sada nudimo pet veličina nastavaka za uši koji su najstabilniji i najbolji dosad", kažu iz Applea.

Treća generacija AirPodsa Pro imat će i neke korisne značajke za rekreativce i sportaše. Prvo, slušalice su dodatno zaštićene od znoja i prašine. Drugo, imat će Appleov najmanji senzor otkucaja srca i svojevrsni glasovni motivator pri vježbanju. Baterija će trajati do 8 sati s ANC-om, 10 sati u Transparency načinu rada.

Cijena 249 dolara.

Apple Watch Series 11

Novi Apple Watch Series 11 na prvi pogled zadržava prepoznatljiv dizajn, ali dolazi s nekoliko ključnih poboljšanja. Najveća novost je IonX staklo koje je sada dvostruko otpornije na ogrebotine u odnosu na prethodnu generaciju Series 10. Iako će usporedba sa satovima koji koriste safirno staklo tek pokazati stvarnu izdržljivost, Apple tvrdi da je ovo njihov do sada najotporniji zaslon.

Još jedna važna novost je podrška za 5G mreže. Zahvaljujući tome, Series 11 nudi bolje pokrivanje signala, a istovremeno je i energetski učinkovitiji – troši manje baterije pri korištenju mobilne mreže.

Apple Watch Series 11 ujedno je i najtanji i najudobniji pametni sat koji je tvrtka do sada proizvela. Uz to, donosi i novi ekskluzivni watch face nazvan Flow, s efektom Liquid Glassa u prikazu brojčanika, koji naglašava elegantan i moderan izgled sata.

Od zdravstvenih značajki, novi Apple Watch donosi novu značajku usmjerenu na praćenje hipertenzije i visokog krvnog tlaka. Kažu kako je riječ riječ o „revolucionarnoj funkciji koja korisnika može upozoriti na moguću hipertenziju samo nošenjem sata“.

Sustav radi u pozadini i analizira podatke u kontinuiranom razdoblju od 30 dana, pri čemu može prepoznati obrasce kronično povišenog krvnog tlaka. Ako ih uoči, korisnika obavještava o mogućem problemu. Apple ovaj pristup opisuje kao „novel approach“, naglašavajući da je razvijen na temelju studija s više od 100 tisuća sudionika.

Ipak, iz Applea napominju da značajka neće moći detektirati baš sve slučajeve hipertenzije. Trenutačno se čeka odobrenje FDA-e i drugih regulatornih tijela. Nadalje, poboljšano je i praćenje sna zahvaljujući 5 milijuna podataka spavanja i dodan je takozvani "sleep score", značajka koja ocjenjuje kvalitetu vašeg sna. Nešto što su drugi pametni satovi imali već godinama.

Baterija je poboljšana i sada nudi 24 sata autonomije. Od boja, sat će stići u crnoj, srebrnoj, roze zlatoj i novoj sivoj, izrađenoj od 100-postotnog recikliranog aluminija. Za one koji žele elegentniju varijantu, tu su i polirane izvedbe od titana.

399 dolara

Apple Watch SE 3

Apple je predstavio i Apple Watch SE 3, koji donosi najveći skok u mogućnostima dosad u ovoj seriji. Sat sada pokreće S10 čip, a napokon je dobio i Always-On zaslon, što je bila jedna od najtraženijih značajki korisnika.

SE 3 također donosi senzor temperature zapešća, koji omogućuje preciznije procjene ovulacije te dodatne uvide u vitalne funkcije. Uz to, sat sada može detektirati znakove apneje u snu te korisniku pružiti sleep score za bolji uvid u kvalitetu odmora.

Za multimediju je tu mogućnost reprodukcije glazbe i podcasta preko ugrađenog zvučnika, dok baterija nudi do 18 sati autonomije. Zahvaljujući dvostruko bržem punjenju, SE 3 još je praktičniji za svakodnevno korištenje, a uz to je i jeftiniji od običnog modela.

249 dolara

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra 3 zadržava prepoznatljiv izgled. Najveća promjena vidi se na zaslonu – riječ je o novom OLED-u s LTPO3 tehnologijom, koji je svjetliji pod kutom gledanja, ima tanje rubove i time nudi najveću površinu zaslona ikad na Apple Watchu. Zaslon sada u Always-On načinu rada osvježava i sekundnu kazaljku, što mu daje precizniji i življi prikaz.

Ultra 3 također donosi 5G povezivost, a novost je i satelitska komunikacija. Apple je potpuno redizajnirao radio i antenu, čime je udvostručena snaga signala, pa je moguće ostvariti vezu sa satelitima udaljenima i do 1.300 kilometara. Ugrađena je i funkcija Emergency SOS-a, koja je sada dostupna i izravno putem sata, bez vremenskih ograničenja.

Kad je riječ o autonomiji, Ultra 3 nudi do 42 sata trajanja baterije, što je više nego kod prethodnika. Dolazi u crnoj i srebrnoj boji, uz nove opcije boja za narukvice, a Trail Loop sada sadrži i reflektirajuću nit za bolju vidljivost u uvjetima slabog svjetla.

799 dolara

iPhone 17

Novi iPhone 17 nije mijenjao dizajn, ali dolazi u pet boja i s prepoznatljivim dvostrukim kamerama na stražnjoj strani. Najveća promjena vidljiva je na prednjoj strani. Zaslon je sada veći, 6,3 inča, s tanjim rubovima za moderniji izgled.

Napokon, i osnovni model dobiva ProMotion tehnologiju sa 120-hercnim osvježavanjem, uz podršku za Always-On prikaz koji se može spustiti i na 1 Hz radi uštede energije. Zaslon također postiže vršnu svjetlinu od čak 3.000 nita na otvorenom, što ga čini najsvjetlijim u povijesti iPhonea i znatno poboljšava vidljivost na jakom suncu.

Apple ističe da je iPhone 17 dobio novu generaciju Ceramic Shield 2 stakla, za koje tvrdi da je najotpornije staklo na pametnim telefonima. Prema riječima predstavnice tvrtke, sada je riječ o staklu s tri puta boljom otpornošću na ogrebotine u odnosu na prethodnu generaciju.

Uz to, Apple je razvio i poseban premaz vlastitog dizajna, koji dodatno povećava tvrdoću površine i štiti uređaj od ogrebotina u svakodnevnoj upotrebi. Novi zaslon također ima i sedmoslojni antireflektirajući premaz, koji smanjuje odsjaj i odvraćanje pažnje pri korištenju na jakom svjetlu.

Pogoni ga A19 SoC, izrađen na 3-nanometarskom procesu. Donosi novi display engine i znatno poboljšan neural engine sa 16 jezgri te povećanom propusnošću memorije, što omogućuje još brže izvođenje modela umjetne inteligencije izravno na uređaju.

Sam procesor čini 6-jezgreni CPU, dok je za grafiku zadužen 5-jezgreni GPU, za koji Apple tvrdi da predstavlja veliki iskorak u grafički zahtjevnim zadacima, uključujući igre i aplikacije za obradu vizualnog sadržaja. Za bateriju kažu da nudi "all day battery life" i da nudi 8 sati više gledanja videa u odnosu na iPhone 16. Za 50 posto potrebno 20 minuta punjenja.

Od kamera, iPhone 17 zadržava dvostruki sustav kamera, ali s važnim nadogradnjama. Glavni senzor sada ima 48 megapiksela, dok je tu i 12-megapikselni telefoto objektiv s 2x optičkim povećanjem. Glavni senzor je zapravo Fusion kamera koja u standardnom modu radi kao glavna široka kamera, ali se može koristiti i kao ultraširoka. Time jedan senzor pokriva dvije ključne uloge. Selfie kamera dobiva Center Stage značajku koja drži subjekt u sredini.

iPhone Air

Prikazan je i najtanji iPhone do sada o kojem se pričalo mjesecima. Izrađen je od titana, s poliranim okvirima u zrcalnom finišu, što mu daje luksuzan izgled. Sa Ceramic Shield staklom s obje strane, Apple ga opisuje kao „najizdržljiviji dizajn do sada“, naglašavajući da Air spaja profinjenost i otpornost u najtanjem kućištu iPhonea ikad.

Mobitel je debeo svega 5,6 mm. Unatoč toj rekordnoj tankoći, Apple tvrdi da je riječ o njihovom najizdržljivijem modelu do sada, što na prvi pogled zvuči gotovo kontradiktorno.

Kućište je izrađeno od titanskog okvira, materijala koji Apple opisuje kao „esencijalan“ za ovakav tip uređaja, a pritom naglašava da nadmašuje sve standarde otpornosti na savijanje. I prednja i stražnja strana prekrivene su Ceramic Shield 2 staklom, s poboljšanom zaštitom od ogrebotina i refleksija. Stražnje staklo, tvrde u Appleu, sada je čak četiri puta otpornije na pucanje u odnosu na prethodnu generaciju.

Za razliku od ostalih modela, Air ima samo jednu kameru na stražnjoj strani, čime Apple naglašava njegov minimalistički i „esencijalni“ karakter. Dostupan je u četiri boje, crnoj, bijeloj, zlatnoj i plavoj, a kombinacija tankog profila, titana i Ceramic Shielda predstavlja zanimljiv spoj luksuza i izdržljivosti.

Što se tiče SoC-a, iPhone Air koristi A19 Pro. Riječ je o 6-jezgrenom CPU-u u kojem su poboljšane jezgre za performanse, pa Apple tvrdi da je to najbrži procesor u bilo kojem pametnom telefonu. Pritom je optimizirana i energetska učinkovitost, što se navodno osjeti u svakodnevnim zadacima.

Grafički dio čini 5-jezgreni GPU s drugom generacijom dynamic caching arhitekture i unificiranom kompresijom slike, što donosi bolje performanse u igrama i obradi vizualnog sadržaja. Poseban naglasak stavljen je i na umjetnu inteligenciju - neuronski akceleratori ugrađeni su u svaku GPU jezgru, a Apple ističe da Air po računalnoj snazi doseže razinu MacBook Pro prijenosnika. Dosta dobro ako je istinito.

Air također prvi uvodi N1 čip za bežičnu povezivost, razvijen u Appleu, koji donosi podršku za Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i Thread. Time se poboljšavaju značajke poput AirDropa i Personal Hotspota, a dodatno je predstavljen i Appleov C1X modem koji je dvostruko brži i troši 30 posto manje energije. Sve to čini Air najenergetski najučinkovitijim iPhoneom ikad proizvedenim.

Apple i kod iPhonea Air nastavlja s idejom Fusion sustava kamera. Na poleđini se nalazi 48-megapikselni Fusion glavni senzor s velikim senzorom i žarišnom duljinom od 26 mm, koji ujedno omogućuje i 2x telefoto način rada. Uz njega dolazi 12-megapikselna telefoto kamera s 52-milimetarskom žarišnom duljinom, što zajedno daje fleksibilnost kakvu do sada nismo viđali na modelima s jednom fizičkom kamerom.

Apple to marketinški naziva „četiri objektiva u džepu“, jer Fusion sustav omogućuje korištenje glavnog senzora i za ultraširoki kadar, a osim toga tu je i novi 18 MP prednji Center Stage za kvalitetnije selfije i video pozive.

iPhone Air bit će prvi iPhone koji će globalno dolaziti isključivo s eSIM-om, bez utora za fizičku karticu. Kako je objašnjeno na predstavljanju, to je učinjeno kako bi se maksimalno povećao prostor za bateriju. U prozirnom modelu prikazanom na pozornici vidjelo se da unutrašnjost gotovo u potpunosti zauzima baterija.

Apple tvrdi da uređaj unatoč tanjem profilu i dalje nudi cjelodnevno trajanje baterije, iako nisu naveli točan broj sati ili kapacitet. Kako bi se dodatno produžila autonomija, uvedena je i nova značajka Adaptive Power Mode, koja analizira način korištenja iPhonea i automatski optimizira potrošnju energije.

Predstavljeni su i novi dodaci, među kojima se izdvaja niskoprofilna MagSafe baterija. U kombinaciji s njom, iPhone Air omogućuje do 40 sati reprodukcije videa, što je dvostruko više nego s ugrađenom baterijom.

iPhone 17 Pro

Apple je službeno predstavio i iPhone 17 Pro, koji donosi nekoliko vizualnih i tehničkih novosti. Najupadljivija promjena je redizajn modula kamera, koji se sada proteže preko cijelog stražnjeg dijela uređaja, kao što smo imali priliku vidjeti proteklih tjedana iz neslužbenih izvora. U ponudi je i nova narančasta varijanta, uz plavu i srebrnu boju.

iPhone 17 Pro ujedno je i prvi iPhone s unibody konstrukcijom, izrađenom iz jednog komada materijala. To omogućuje integraciju najveće baterije ikad u iPhoneu, ali i potpuno novi termički sustav koji brzo raspršuje toplinu kroz cijelo kućište, čime se poboljšava dugotrajna izvedba uređaja pri zahtjevnim zadacima.

I prednja i stražnja strana zaštićene su Ceramic Shieldom 2, dok unibody pristup donosi kombinaciju izdržljivosti i minimalističkog dizajna.

Kod iPhonea 17 Pro Apple je posebnu pažnju posvetio termičkom upravljanju. Uređaj koristi Appleov vlastiti vapor chamber sustav, u kojem se deionizirana voda zatvorena unutar komore širi i kondenzira kako bi učinkovito premještala toplinu dalje od komponenti. Cijeli sustav je laserski zavaren u kućište, što omogućuje stabilniji rad i više razine performansi kroz dulje vrijeme.

Novi Pro također je izrađen od Appleovog aluminijskog legura vlastitog dizajna, koja ima 20 puta veću toplinsku vodljivost u odnosu na titan korišten u prijašnjim modelima. Dakle, titana više nema, šteta. Osim što bolje odvodi toplinu, ova legura je i lakša, pa iPhone 17 Pro spaja snažnije hlađenje s poboljšanom ergonomijom.

iPhone 17 Pro pokreće novi A19 Pro SoC, koji donosi značajan iskorak u performansama. Kao i kod Aira, sastoji se od 6-jezgrenog CPU-a i 6-jezgrenog GPU-a, a svaka GPU jezgra ima ugrađen neuronski akcelerator za ubrzano izvođenje AI zadataka. Čip također ima veći cache i više memorije, što zajedno omogućuje do 40 posto bolje održive performanse u odnosu na iPhone 16 Pro.

Apple, očekivano, snažno naglašava gaming mogućnosti Pro modela, iako i dalje ostaje pitanje koliko će se korisnici zaista oslanjati na iPhone kao platformu za ozbiljno igranje. No, činjenica je da Pro serija sve više cilja prema razini performansi koje su donedavno bile rezervirane za prijenosna računala.

Kod iPhonea 17 Pro naglasak je stavljen i na izdržljivost. Stražnja strana više nije obična staklena površina, već je sada prekrivena Ceramic Shieldom, integriranim u unibody kućište, što je čini četiri puta otpornijom na pucanje. Na prednjoj strani nalazi se nova generacija Ceramic Shield 2, koja dodatno poboljšava otpornost na ogrebotine i udarce.

Apple tvrdi da je i baterija značajno povećana, a iako nisu naveli službene brojke, predstavljena je kao najveća baterija ikad u iPhoneu. To se vjerojatno odnosi samo na iPhone 17 Pro Max. Prema podacima iz prezentacije, uređaj može izdržati do 39 sati reprodukcije videa.

Od kamera, Apple je po prvi put ugradio tri stražnje kamere od 48 MP, pri čemu svaka, pogađajte, nosi oznaku Fusion. Na prednjoj strani nalazi se 18-megapikselna Center Stage kamera, s istim funkcijama kao kod ostalih modela.

Apple tvrdi da novi sustav donosi detaljnije fotografije u svim žarišnim duljinama i uvjetima osvjetljenja. Posebno se izdvaja nova 48-megapikselna Fusion telefoto kamera, koja nudi 4x optički zoom pri 100 mm te 8x zoom pri 200 mm. Ugrađena je i sljedeća generacija tetraprism telefoto sustava uz 3D senzor-shift stabilizaciju slike, dok je sam telefoto senzor sada za 56 posto veći nego kod prethodnika.

Apple sve to marketinški opisuje kao „ekvivalent osam Pro objektiva u vašem džepu“, iako uređaj fizički ima samo tri stražnje kamere.

Apple je kod iPhonea 17 Pro poseban naglasak stavio i na video mogućnosti. Najveća novost je podrška za ProRes RAW snimanje, što otvara vrata profesionalnijoj obradi, ali, pretpostavljamo, zahtijeva znatno više interne pohrane. Uz to, iPhone 17 Pro sada podržava i aplikacije poput Final Cut Camera i Blackmagic Camera, čime se značajno širi spektar alata za kreatore sadržaja.

Dodana je i podrška za Genlock sinkronizaciju videa, koja omogućuje usklađivanje više kamera tijekom snimanja. Apple tvrdi da ove značajke čine profesionalne filmske alate dostupnijima i pristupačnijima nego ikad, pozicionirajući iPhone 17 Pro kao ozbiljan alat za filmske stvaraoce. Konkurencija Sonyju koji je ionako na izdahu?

Uskoro više...