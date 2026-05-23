ViennaUP 2026 okupio preko 14.000 sudionika iz više od 90 zemalja

ViennaUP ove je godine okupio više od 14.000 sudionika iz više od 90 zemalja svijeta, potvrdivši tako status jednog od najvećih europskih startup i inovacijskih festivala. Festival se održao na više od 40 lokacija diljem Beča, a tijekom pet glavnih festivalskih dana, organizirano je više od 65 događanja posvećenih startupovima, umjetnoj inteligenciji, tehnologiji u zdravstvu i digitalnim inovacijama.

Posebnu pažnju privuklo je austrijsko finale natjecanja Startup World Cup, na kojem su pobjedu odnijele Julia Reisinger i Maria Zahlbruckner iz bečkog deep-tech startupa Factorymaker. Njihova AI platforma za industrijsko planiranje osigurala im je odlazak u Silicon Valley i nastup u globalnom finalu u San Franciscu, gdje će se natjecati za investiciju vrijednu milijun američkih dolara.

“Više od 14.000 poslovnih ljudi iz cijelog svijeta posjetilo je ViennaUP kako bi pokrenuli nova partnerstva i istražili Beč kao potencijalnu poslovnu lokaciju. Strategija festivala pokazala se uspješnom pa se samo prošle godine ViennaUP može povezati sa 7,6 milijuna eura investicija koje su ostvarile tvrtke koje su se ovdje smjestile“, izjavila je Barbara Novak, zamjenica gradonačelnika Beča i gradska pročelnica za gospodarstvo.

Na festivalu je ove godine sudjelovao i Zagrebački inovacijski centar (ZICER), koji je kroz niz događanja predstavio hrvatsku startup scenu međunarodnoj publici. ZICER je sudjelovao na ViennaUP Connect Dayu, ali i na događanju Road to Global Tech Summit Vienna 2026, gdje je održan panel na kojem se raspravljalo o razvoju hrvatskog startup ekosustava i izlasku domaćih tvrtki na globalno tržište.

Inače, tijekom ovogodišnjeg ViennaUP-a i sami smo boravili u Beču, o čemu smo već pisali kroz nekoliko reportaža i izvještaja s različitih događanja unutar festivala, uključujući posjet Startup Labsu, Smart City SuMMitu i ClawConu, događaju posvećenom open-source AI agentima.

