Više od 100 tvrtki stiže na 19. Job Fair u Zagrebu

I ove se godine organizira Job Fair, jedan od najvećih studentskih sajmova karijera, na kojem će ove godine sudjelovati više od 100 tvrtki

U Zagrebu će se 13. i 14. svibnja održati 19. izdanje Job Faira, jednog od najvećih studentskih sajmova karijera u Hrvatskoj koji organiziraju Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER), Savez studenata FER-a i KSET.

Ovogodišnje izdanje Job Faira okupit će više od 100 poduzeća iz 13 industrije, uključujući i neke od najvećih i domaćih međunarodnih tvrtki poput Končara, Googlea, Rimac Technologyja, Ine, Infinuma i A1.

„Više od 2.500 posjetitelja, koliko ih se očekuje, imat će priliku sudjelovati na predavanjima, panel raspravama, radionicama i simulacijama na temu inovacija u poduzetništvu, osnaživanja pojedinaca uz pomoć tehnologije te donošenju informiranih i svrhovitih odluka o karijeri. Za sve ljubitelje vrhunskih tehnoloških rješenja, tu je predstavljanje automobilske senzacije Nevera tvrtke Bugatti Rimac“, najavljuje Bruno Vladislović, jedan od organizatora Job Faira.

Organizatori ističu i da će studenti imati priliku sudjelovati u dvije panel rasprave, jednoj o ulozi vrijednosti i znatiželje u odabiru karijere te drugoj o korištenju podataka za donošenje informiranih odluka. Neformalnije druženje nakon službenog dijela programa nastavit će se na Loosen Up patyju u prostoru Movie Puba na kraju prvog dana događaja, a koji će uz besplatne koktele, glazbeni program i Jeopardy kviz, dodatno potaknuti umrežavanje i upoznavanje studenata.

Ulaz na Job Fair je besplatan, uz prethodnu registraciju putem službene web stranice, gdje posjetitelji dobivaju QR kod za ulaz i razmjenu kontakata s poslodavcima.