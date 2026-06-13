Washington naložio, Anthropic isključio modele Fable 5 i Mythos 5

Nalog je ciljao samo strane državljane, no kako ih kompanija ne može filtrirati u stvarnom vremenu, najmoćniji su modeli ostali nedostupni svima na svijetu. U pozadini je navodni proboj koji je otkrio tek nekoliko otprije poznatih propusta

Anthropic je u petak navečer, nakon izvozne direktive Ministarstva trgovine, isključio modele Fable 5 i Mythos 5 za sve korisnike. Povod za ovakvu odluku navodni je sigurnosni proboj koji je, prema dostupnim izvještajima, otkrio tek nekoliko ranije poznatih, manjih propusta.

Direktiva je u Anthropic stigla u petak u 17:21 po istočnoameričkom vremenu, pismom koje je ministar trgovine Howard Lutnick uputio izvršnom direktoru Dariju Amodeiju. Nalog zabranjuje pristup dvama najmoćnijim Anthropicovim modelima svakom stranom državljaninu, bez obzira na to nalazi li se unutar ili izvan SAD-a, što uključuje i Anthropicove zaposlenike koji nemaju američko državljanstvo. Budući da kompanija ne može u stvarnom vremenu filtrirati korisnike prema državljanstvu, jedini način za poštivanje naloga bio je potpuno gašenje oba modela. Pristup ostalim modelima, uključujući Opus 4.8, ostaje nepromijenjen.

Povod: sigurnosni proboj

Prema priopćenju kompanije, vlada tvrdi da je otkrila metodu zaobilaženja sigurnosnih mehanizama (jailbreak) na modelu Fable 5. Anthropic navodi da je analizirao demonstraciju te tehnike i da je ona poslužila za identifikaciju tek nekoliko otprije poznatih, manjih bugova. Riječ je o postupku u kojem se od modela traži čitanje baze koda i ispravljanje pogrešaka, što je funkcionalnost standardna za cijelu industriju.

Kompanija direktivu naziva nesporazumom

U kompaniji tvrde da povlačenje komercijalnog modela koji koriste stotine milijuna ljudi, i to zbog uske i specifične ranjivosti, postavlja opasan presedan. Ako bi se to pravilo primijenilo na cijelu industriju, zaustavile bi se sve buduće implementacije naprednih modela. Anthropic dodaje da država treba imati ovlast blokiranja nesigurnih sustava, ali isključivo kroz transparentan i na činjenicama utemeljen zakonski postupak, što ovaj potez nije bio.