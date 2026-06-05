WWDC i kraj zatvorenog vrta: Apple više ne izmišlja mozak, nego ga unajmljuje

Na WWDC-u Apple predstavlja Siri koja razgovara s AI, ali ne 'vlastitim mozgom': veliki dio nove pameti vrti se na Googleovim serverima i tako se otvara Appleov, godinama brižljivo čuvan i za druge zabranjeni, vrt

U ponedjeljak ujutro, u 10 sati po pacifičkom vremenu, Apple otvara vrata svoje konferencije WWDC. Nikada prije nad konferencijom nije bilo toliko oblaka koje treba raščistiti, jer Apple u prošle dvije godine nije uspio dokazati da drži korak s najnovijim razvojem umjetne inteligencije. Siri je bila ispala kao ostarjela dama koja se ne može nositi s najnovijim dostignućima AI-ja. Zato ovaj put Apple pokušava vratiti ugled i razvedriti nebo nad Cupertinom.

Remont, ne revolucija

Najavljuje se ažurirana generacija svih operativnih sustava odjednom, od iOS-a 27 do visionOS-a 27. No, neće biti senzacionalnih novih inovacija, nego onoga čime Apple nastoji popraviti te sustave. Primjer je Liquid Glass, koji je prikazan prošle godine, u kojem je cijelo sučelje dobilo stakleni izgled. Ove godine to se više neće prezentirati kao nešto novo, već više kozmetički, navodno, kao potreban servis: stabilnost i optimizacija. Povlače se usporedbe sa Snow Leopardom iz 2009. i s iOS-om 12 iz 2018. godine, koji se pamte po tome što je Apple tada zaustavio dodavanje novih funkcionalnosti i posvetio se popravljanju onoga što je već ranije obećano. A upravo je popravak Liquid Glassa dokaz da to zapravo nije bio potpuno funkcionalan dizajn, jer će se ovom prilikom zakrpati ono što u Glassu nije funkcioniralo, a to su čitljivost, sjene i prozirnost koje je Liquid Glass narušio. Pa tako, sve to više zvuči kao jedan remont nego kao predstavljanje noviteta.

Siri seli u Dynamic Island

Ipak, glavna zvijezda na pozornici bit će Siri. Pod internim imenom Project Campo, Apple pokušava nepouzdanu i zastarjelu Siri pretvoriti u modernog sugovornika. Što se mijenja? Poznata kugla na dnu zaslona više neće biti tamo, a nova Siri seli u Dynamic Island, i to u poseban panel "Search or Ask". Dosadašnji centar obavijesti pritom se pomiče u gornji lijevi kut.

Stiže i zasebna Siri aplikacija s poviješću razgovora, sinkronizacijom putem iClouda, unosom slika i privitaka te postavkom automatskog brisanja. Također, bit će tu i mogućnost da se u jedan upit složi nekoliko zadataka odjednom.

Sve to trebalo bi Siri približiti asistentima kakve konkurencija ima već dvije godine. Dakle, ne može se reći da se radi o prijelomnom trenutku za Apple, nego jednostavno o sustizanju konkurenata.

Mozak na tuđim serverima

A sada dolazimo do najvećeg razočaranja za sve ljubitelje Applea. Siri nije bazirana na nečemu što je autentično nastalo u Appleu, za koji svi znaju da se predstavlja kao inovativna kompanija. Prema dosadašnjim izvještajima, Apple je sklopio višemilijardni dogovor po kojem će veliki dio nove Siri infrastrukture raditi i biti pohranjen na serverima Google Geminija.

Kompanija koja je godinama gradila svoj imidž i brend na tome da štiti podatke unutar svog sustava i unutar svojih čipova, sada mora popustiti zbog tehnološkog zaostatka i prihvatiti tuđu platformu. Dakle, sve ono što se godinama pričalo, otprilike da ono što nastane na iPhoneu ostaje na iPhoneu, sada više nije istina, jer najveća je novost da se Siri oslanja na oblak izravnog konkurenta. Taj se detalj u najavama spominje gotovo usput, kao tehnička sitnica, premda je riječ o točki u kojoj je cijela Appleova marketinška priča gotova i u kojoj se mijenja ono što se desetljećima govorilo.

Vrt koji se otvara

No, tu ne završava priča o integraciji drugih sustava u Apple. Apple otvara vrata i ostalim modelima, pa će uz već integrirani ChatGPT korisnici moći birati i Anthropicov Claude te sam Google Gemini.

Ipak, ima i svijetlih strana koje će se pokazati na ovoj konferenciji. Visual Intelligence ulazi izravno u aplikaciju Camera. Generativni alati nude nadopunjavanje fotografija izvan kadra, naknadno pomicanje perspektive za prostorne snimke i popravljenu verziju prošlogodišnjeg alata Cleanup, koji nije oduševio korisnike. Stiže i vlastita web-tražilica unutar Siri, izravan konkurent Perplexityju, koji je Apple navodno namjeravao kupiti, ali je propustio priliku dok je kompanija još bila na prodaju.

Programeri dobivaju pristup kroz novi razvojni okvir Core AI. Zatvoreni vrt, koji je desetljećima bio poslovni model i identitet kompanije, sada kao da otvara svoja vrata, dok Apple pritom tek pokušava zadržati lice pokeraša s pobjedonosnim smiješkom.

Otvaranje kao priznanje poraza

Pitanje je koliko će zapravo Siri biti spremna da se u punom sjaju proglasi popravljenom. Apple će, kako pišu portali, cijelu "nadogradnju" Siri označiti kao beta ili preview izdanje, vjerojatno uz listu čekanja, jednako kao i pri predstavljanju Apple Intelligencea 2024. godine. Zato izgleda kao isti onaj show koji je proizveo razočaranje od kojeg se kompanija danas pokušava oporaviti.

Apple se više ne pokušava predstavljati kao da je gigantski tehnološki mozak, nego ga sad unajmljuje, pakira u lijepo sučelje i prodaje uz pretplatu i hardver. Kompanija koja je svijetu uvijek prodavala priču da ima kompletnu kontrolu nad cijelim lancem, sada na najvažnijoj konferenciji u godini objašnjava da ni to nije toliko potrebno. Sve je to zapakirano u propagandni materijal koji se zove "otvaranje sustava", ali u stvarnosti to je priznavanje poraza.