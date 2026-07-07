xAI službeno postaje SpaceXAI, rebrand upotpunjen novim logom

Dok se logo mijenja, tržište već računa sljedeći potez: spajanje s Teslom, o kojem se sve glasnije govori otkako je SpaceX izašao na burzu

xAI više ne postoji kao ime. Elon Musk je najavio gašenje brenda još u svibnju, a u ponedjeljak je to postalo službeno: račun na X-u promijenio je korisničko ime u SpaceXAI, uz video u kojem se stari logo preoblikuje u novi. Simbolika je jasna, spajanje pod jedan krov je dovršeno.

Bilo pitanje trenutka

SpaceX je xAI kupio u veljači, zajedno s Grokom i platformom X. Time su Muskov svemirski, AI i društveni segment formalno postali jedna kompanija, iako je već ranije bilo jasno da je razdvajanje bilo više pitanje papirologije nego stvarne organizacije.

Rebrand stiže mjesec dana nakon inicijalne javne ponude dionica (IPO) koja je SpaceX pretvorila u najveću javnu ponudu dionica u povijesti. Daljnji planovi uključuju AI satelite za računalnu obradu (AI compute sateliti), odnosno podatkovne centre u orbiti, već od 2028. Do tada, SpaceX gradi poslovni model na iznajmljivanju računalne snage: Anthropicu naplaćuje 1,25 milijardi dolara mjesečno za pristup Colossus centrima.

xAI nikad nije bio zaseban

Rebrand u SpaceXAI tako nije kozmetička promjena imena nego priznanje strukture koja je odavno postojala: xAI nikad nije bio zaseban posao, samo linija u Muskovom portfelju koja je čekala da joj se da ime koje odgovara vlasničkoj stvarnosti. Pitanje više nije hoće li se i Tesla pridružiti, nego pod kojim uvjetima i tko će od dvoje dioničara izaći s manjim komadom torte.

Tesla kao sljedeće pitanje

Ime SpaceXAI ostavlja Teslu formalno po strani, ali glasine o trećem koraku spajanja ne jenjavaju. Analitičar investicijske banke Wedbush, Dan Ives, ovog je tjedna procijenio vjerojatnost spajanja Tesle i SpaceX-a na više od 80% tijekom naredne godine, a predsjednica SpaceX-a Gwynne Shotwell prije IPO-a nije demantirala mogućnost, samo je rekla da je trenutačni prioritet održati postojeće poslovanje.