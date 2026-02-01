Zadar postaje regionalno središte europskog projekta EIT Water

'Zadar danas ulazi u središte europskog razvoja inovativnih rješenja za more, ovo je priznanje našem gospodarstvu, znanosti i zajednici', rekao je gradonačelnik Zadra, Šime Erlić

Hrvatska će po prvi put voditi regionalni koordinacijski centar europske inicijative EIT Water, koja je u Zadru predstavila svoj su-lokacijski centar za jadransko-jonsku i mediteransku regiju, CLC South. Radi se inače o projektu usmjerenom na očuvanje mora i voda te razvoj plave ekonomije.

Naime, EIT Water raspolaže proračunom od 150 milijuna eura za razdoblje od šest godina te okuplja 50 osnivačkih partnera iz 24 europske zemlje. Nositelj konzorcija je Sveučilište Aarhus, a regionalni centar Jug pokrivat će 10 zemalja. Sjedište centra bit će u Zadru, uz planirane operativne lokacije u Šibeniku, Splitu, Rijeci i Dubrovniku.

Koordinaciju regionalnog centra preuzeli su Institut Ruđer Bošković i DIH Innovamare, u suradnji s akademskim institucijama, lokalnim samoupravama i privatnim sektorom. Kako se navodi u priopćenju, cijeli je projekt zamišljen kao “živi laboratorij” za razvoj i testiranje rješenja za probleme poput nestašice vode, poplava, suša, onečišćenja i degradacije morskih ekosustava.

Prema organizatorima, sudjelovanje u EIT Wateru hrvatskim istraživačima, startupovima i tvrtkama otvara pristup europskim fondovima i partnerstvima, uz potencijal poticanja zapošljavanja u sektorima visoke dodane vrijednosti. Projekt bi u idućem desetljeću trebao rezultirati razvojem više stotina inovacija i podrškom velikom broju poduzetničkih inicijativa diljem Europe.

