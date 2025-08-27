Zagreb GameDev i HAVC najavljuju nova okupljanja domaće industrije videoigara

Susreti videoigara organiziraju se od 2021. godine, kada je HAVC pokrenuo program sustavne potpore razvoju i produkciji domaćih naslova. Do kraja godine održat će se još dva susreta

Zagreb GameDev i Hrvatski audiovizualni centar (HAVC) najavili su nastavak susreta domaće industrije videoigara u 2025. godini. Zbog rasta broja projekata, ove će se godine održati dva događanja otvorena za javnost, 5. rujna i 7. studenoga, oba u Sceni F22 u Zagrebu.

Prvi susret planiran je već sljedećeg petka, 5. rujna, kada će publika moći upoznati autore i njihove projekte te razgovarati o razvoju domaćih videoigara. Program počinje u 19 sati, a vrata dvorane otvaraju se u 18:30.

Videoigre na programu

Cave Hikers – Porcupine Parkour (glavni autor: Zvonimir Barać )

) Crna Kraljica – Downtown Game Studio (glavni autor: Josip Vincetić )

) Dvanaest Dimenzija Diskursa – Miyagi (glavni autor: Andrej Kovačević )

) It Takes a Tribe – Bad Cog (glavni autor: Blaž Rebernjak )

) Opera Means Work – Gamechuk (glavni autor: Aleksandar Gavrilović )

) Pompeii: The Legacy – Intercorona / Siscia Games (glavni autor: Željko Kos )

) The Book of Grando – The-Mark Entertainment (glavni autor: Marko Tominić )

) The Dunkers – UO Pet Rusa (glavni autor: Frano Petruša)

Ovakva okupljanja sve više dobivaju na važnosti jer domaćim autorima pružaju priliku da predstave projekte široj publici, dok istodobno jačaju vidljivost i prepoznatljivost hrvatske industrije videoigara na međunarodnoj sceni. Prvi susret po redu, ovaj 5. rujna, popratit ćemo i mi.