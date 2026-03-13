Zagreb postaje domaćin međunarodnog studentskog natjecanja iz matematike i umjetne inteligencije

Zagreb će od 9. do 12. travnja 2026. biti domaćin Delta 2026, prvog međunarodnog studentskog natjecanja koje povezuje primijenjenu matematiku i umjetnu inteligenciju. Događaj će se održati u hotelu Westin Zagreb, a okupit će oko stotinu studenata s vodećih svjetskih sveučilišta. Prema organizatorima, prijave su pristigle iz 23 države i s više od 21 sveučilišta, među kojima su Oxford, Cambridge i ETH Zürich.

Tijekom dvodnevnog natjecateljskog dijela studenti će u timovima rješavati matematičke izazove koji stoje iza modernih AI sustava, poput optimizacijskih algoritama, teorije strojnog učenja i statističkog modeliranja.

Program uključuje i online predavanja stručnjaka iz industrije umjetne inteligencije i podatkovne znanosti, dok će se sudionici natjecati za nagradni fond od 10.000 eura.

Organizatori ističu da je cilj Delte povezati mlade matematičke talente s područjem umjetne inteligencije te dodatno pozicionirati Hrvatsku kao regionalno središte za razvoj AI-a i tehnoloških talenata.

