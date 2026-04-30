Zagreb slavi 100 godina Davida Attenborougha: spektakl u muzeju, najbolji filmovi i torta u atriju
Hrvatski prirodoslovni muzej slavi stoljeće Davida Attenborougha bogatim programom filmova, predavanja i radionica koji spajaju znanost, edukaciju i vrhunsku dokumentarnu produkciju za sve generacije
Hrvatski prirodoslovni muzej obilježava 8. svibnja 2026. stoti rođendan Davida Attenborougha, jednog od najutjecajnijih znanstvenih pripovjedača našeg vremena. Program pod nazivom “Attenboroughovih sto” donosi spoj dokumentarne produkcije, stručnih predavanja i edukativnih sadržaja za sve generacije.
Svečani dio programa uključuje simbolično puhanje svjećica u čast Attenboroughova jubileja, uz prisustvo predstavnika Veleposlanstva Ujedinjenog Kraljevstva, kao i uvodno predavanje muzejskog savjetnika dr. sc. Draška Holcera, koji će govoriti o radu slavnog prirodoslovca.
Središnji događaj dana bit će projekcija dokumentarnog filma Ocean ostvarenog u suradnji s National Geographicom. Film donosi fascinantan uvid u stanje svjetskih oceana, njihovu bioraznolikost i sve izraženije posljedice klimatskih promjena, uz vizualno raskošne prizore podmorja. Večernja projekcija održat će se u atriju muzeja na novom velikom LED ekranu, koji će tom prigodom biti predstavljen publici. Uz filmski program, posjetitelji će tijekom dana moći pogledati epizode nagrađivanog BBC-jevog serijala Blue Planet II, sudjelovati u stručnim tematskim vodstvima kroz stalni postav te dovesti najmlađe na radionicu “Zemlja u kadru”, koja kroz isječke dokumentaraca i vođenu interpretaciju približava svijet prirode djeci od 6 do 10 godina.
Poseban segment programa posvećen je upravo interpretaciji i doživljaju prirode kroz Attenboroughov rad. Tijekom dana organiziraju se tematska stručna vodstva koja povezuju muzejske eksponate s ključnim temama njegovih dokumentaraca – od oceana i morskih ekosustava do klimatskih promjena i očuvanja bioraznolikosti. Posjetitelji će imati priliku pogledati izbor najpoznatijih scena i filmova iz njegove bogate karijere, kao i sudjelovati u posebno osmišljenoj dječjoj radionici koja kroz interaktivne sadržaje i multimediju potiče razumijevanje prirode i znanosti.
Svi programi u sklopu događanja su besplatni, ali je potreban prijava.
Voditelj programa Branimir Ivić naglašava kako je riječ o događaju koji nadilazi obilježavanje obljetnice: “Ovo je prilika da podsjetimo koliko je važno približiti znanost javnosti na jasan i uzbudljiv način. Hrvatski prirodoslovni muzej okuplja vrhunske znanstvenike i od samog otvorenja nakon obnove aktivno radi na popularizaciji prirodoslovlja.”