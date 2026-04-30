Zagreb slavi 100 godina Davida Attenborougha: spektakl u muzeju, najbolji filmovi i torta u atriju

Hrvatski prirodoslovni muzej obilježava 8. svibnja 2026. stoti rođendan Davida Attenborougha, jednog od najutjecajnijih znanstvenih pripovjedača našeg vremena. Program pod nazivom “Attenboroughovih sto” donosi spoj dokumentarne produkcije, stručnih predavanja i edukativnih sadržaja za sve generacije.

Svečani dio programa uključuje simbolično puhanje svjećica u čast Attenboroughova jubileja, uz prisustvo predstavnika Veleposlanstva Ujedinjenog Kraljevstva, kao i uvodno predavanje muzejskog savjetnika dr. sc. Draška Holcera, koji će govoriti o radu slavnog prirodoslovca.



Središnji događaj dana bit će projekcija dokumentarnog filma Ocean ostvarenog u suradnji s National Geographicom. Film donosi fascinantan uvid u stanje svjetskih oceana, njihovu bioraznolikost i sve izraženije posljedice klimatskih promjena, uz vizualno raskošne prizore podmorja. Večernja projekcija održat će se u atriju muzeja na novom velikom LED ekranu, koji će tom prigodom biti predstavljen publici. Uz filmski program, posjetitelji će tijekom dana moći pogledati epizode nagrađivanog BBC-jevog serijala Blue Planet II, sudjelovati u stručnim tematskim vodstvima kroz stalni postav te dovesti najmlađe na radionicu “Zemlja u kadru”, koja kroz isječke dokumentaraca i vođenu interpretaciju približava svijet prirode djeci od 6 do 10 godina.



Poseban segment programa posvećen je upravo interpretaciji i doživljaju prirode kroz Attenboroughov rad. Tijekom dana organiziraju se tematska stručna vodstva koja povezuju muzejske eksponate s ključnim temama njegovih dokumentaraca – od oceana i morskih ekosustava do klimatskih promjena i očuvanja bioraznolikosti. Posjetitelji će imati priliku pogledati izbor najpoznatijih scena i filmova iz njegove bogate karijere, kao i sudjelovati u posebno osmišljenoj dječjoj radionici koja kroz interaktivne sadržaje i multimediju potiče razumijevanje prirode i znanosti.

Svi programi u sklopu događanja su besplatni, ali je potreban prijava.

Voditelj programa Branimir Ivić naglašava kako je riječ o događaju koji nadilazi obilježavanje obljetnice: “Ovo je prilika da podsjetimo koliko je važno približiti znanost javnosti na jasan i uzbudljiv način. Hrvatski prirodoslovni muzej okuplja vrhunske znanstvenike i od samog otvorenja nakon obnove aktivno radi na popularizaciji prirodoslovlja.”