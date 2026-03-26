Zagrebačku banku časopis Global Finance proglasio najboljom u Hrvatskoj

Nagrada se dodjeljuje na temelju strogih kvantitativnih metrika te kvalitativnih procjena stručnjaka iz industrije, analitičara i konzultanata, a osim Zabe, osvojile su je banke UniCredita u Austriji, BiH, Bugarskoj i Italiji

Bug.hr četvrtak, 26. ožujka 2026. u 15:21

Zagrebačku banku, vodeću banku u Hrvatskoj i članicu Grupe UniCredit, ugledni časopis Global Finance proglasio je najboljom bankom u Hrvatskoj u 33. godišnjem izboru "World's Best Banks". To je priznanje dodatna potvrda Zabine izvrsnosti i kvalitete na globalnoj razini, nakon što su je i Euromoney i The Banker na svojim posljednjim izborima proglasili najboljom bankom u Hrvatskoj. 

"Nakon Euromoneyja i The Bankera, dobili smo i treću najprestižniju globalnu nagradu za najbolju banku u Hrvatskoj. Osvajanje svih triju nagrada ključnih za našu industriju u jednoj godini velika je potvrda naše vodeće pozicije, neprestane posvećenosti klijentima i stvaranju dodatne vrijednosti. Priznanja nam pokazuju i da je primjena strategije UniCredit Unlimited pravi smjer, koji nas potiče na razmišljanje i djelovanje bez ograničenja, uvijek s klijentima u fokusu. Zahvaljujem svim Zabinim zaposlenicima na neumornom angažmanu te našim klijentima na povjerenju", izjavio je Dalibor Ćubela, predsjednik Uprave Zagrebačke banke.

U izboru Global Financea najboljim su bankama proglašene i banke UniCredita u Austriji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj i Italiji. Priznanjem su istaknuti snažni financijski rezultati UniCredita, disciplinirano upravljanje imovinom i obvezama te kontinuirani napredak u digitalnim inovacijama i umjetnoj inteligenciji. Pobjednici su odabrani na temelju kvantitativnih metrika, uključujući rast imovine, profitabilnost, geografski doseg, strateške inicijative i inovacije proizvoda, kao i kvalitativnih procjena stručnjaka iz industrije, analitičara i konzultanata.

Nagrade dolaze i kao potvrda uspjeha Grupe UniCredit u trenutku kad ulazi u sljedeću fazu razvoja provedbom nove strategije UniCredit Unlimited, usmjerene na ubrzanje kvalitetnog rasta prihoda te transformaciju operativnog modela kroz tehnologiju, umjetnu inteligenciju i beskompromisan fokus na klijente i zaposlenike.

"Iznimno sam ponosna na naše timove diljem Srednje i Istočne Europe. Zajednička kultura koja prihvaća transformaciju, ulaže u ljude te koristi tehnologiju i umjetnu inteligenciju kako bi svakodnevno stvarala stvarnu vrijednost za naše klijente, ono je što nas ujedinjuje. UniCredit Unlimited jača takav način razmišljanja i potiče nas da ubrzamo svoj rast, dok istovremeno preispitujemo način na koji poslujemo, surađujemo i inoviramo u cijeloj regiji", izjavila je Teodora Petkova, direktorica Grupe UniCredit za Srednju i Istočnu Europu.

