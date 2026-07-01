Zašto je curenje podataka iz Tata Electronicsa težak udarac za Apple, a ne samo špijunaža dizajna

Dok javnost gleda fotografije nadolazećeg iPhonea 18 Pro, za Apple je problem nije samo reputacijski

Ivan Podnar srijeda, 1. srpnja 2026. u 12:05
📷 Reddit
Reddit

Ucjenjivačka skupina World Leaks objavila je na dark webu više od 200.000 datoteka, oko 630 GB, ukradenih iz Tata Electronicsa, Appleova ključnog proizvodnog partnera u Indiji. Za razliku od klasičnog ransomwarea, World Leaks ne enkriptira podatke nego ih objavljuje, što znači da plaćanje otkupnine ne može povući datoteke koje su na dark webu dostupne od početka lipnja.

Otkriveno kako Apple pregovara

Appleov inače javni popis dobavljača namjerno ne povezuje pojedinu komponentu, na primjer bateriju ili leću kamere, s konkretnim proizvođačem. Procurili dokumenti otkrivaju: sadrže detaljne mape komponenti i dobavljača za iPhone 18 Pro. Iz njih je vidljivo gdje se Apple oslanja na više konkurentskih dobavljača, a to mu daje pregovaračku snagu, i, važnije, gdje postoji ovisnost o jednom dobavljaču. Tajming je za Apple nepovoljan jer kompanija istodobno apsorbira rast cijena memorije i pohrane, koji je već doveo do poskupljenja proizvoda. Izloženost lanca opskrbe pred finalizaciju ugovornih cijena za iPhone 18 izravno slabi Appleovu poziciju u pregovorima.

Udarac strategiji "Kina+1"

Apple već nekoliko godina seli proizvodnju izvan Kine, a Indija je središte te diversifikacije. Tata Electronics u tom je procesu postao Appleov najvažniji indijski partner: prema istraživačkoj kući Counterpoint, Indija bi do kraja 2026. mogla proizvoditi do 26% svih iPhonea, naspram 6% prije četiri godine. Hakerski proboj ovog opsega dovodi u pitanje zrelost i sigurnost indijskog proizvodnog sustava upravo u trenutku kada vlada premijera Narendre Modija Indiju pozicionira kao sigurno globalno elektroničko proizvodno središte.

Predložak za konkurente i krivotvoritelje

Sadržaj nisu mutne fotografije s pogona, nego precizne sheme logičkih ploča i popisi komponenti za interne arhitekture kodnih naziva V63 i V43. Dokumentacija opisuje raspored slojeva matične ploče, nadolazeći procesor A20 Pro te Appleov vlastiti modem C2, interno poznat kao "Ganymede". Konkurenti time dobivaju rani uvid u Appleove radiofrekvencijske i toplinske strategije rasporeda komponenti. Za proizvođače klonova i krivotvorina takve informacije i popisi dobavljača mjesecima prije izlaska uređaja omogućuju sinkronizaciju vlastitih lanaca opskrbe i bržu izradu vjernih kopija.

Kolateralna šteta u lancu opskrbe

Tata ne posluje izolirano. Ukradeni fond datoteka uključuje i podatke povezane s drugim tehnološkim divovima u ekosustavu, među njima TSMC i Qualcomm, te inženjerske datoteke kompanije Tesla. Proboj ovog opsega otkriva gdje su najosjetljivije veze svjetskih lanaca opskrbe i tako pruža potencijalni predložak za buduću industrijsku špijunažu ili ciljane napade na poddobavljače.

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