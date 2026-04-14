ZICER i HPB pokreću drugo izdanje Fintech Hackathona u Zagrebu

ZICER i HPB pokreću novo izdanje Fintech Hackathona, a za tri najuspješnija tima osiguran je nagradni fond od ukupno 10.000 eura

U Zagrebačkom inovacijskom centru (ZICER) u četvrtak, 16. travnja, otvara se drugo izdanje bankarskog Fintech Hackathona u organizaciji ZICER-a i Hrvatske poštanske banke (HPB).

Događaj započinje u 17 sati u dvorani Akcelerator, a okupit će timove koji će razvijati rješenja usmjerena na unapređenje poslovanja HPB-a. Sudionici će raditi na dva izazova - predviđanju odlaska klijenata uz razvoj retencijskih mjera te osmišljavanju inteligentnog cashback i loyalty programa za retail korisnike.

Hackathon će otvoriti direktor ZICER-a Frane Šesnić i član Uprave HPB-a Josip Majher, nakon čega slijedi predstavljanje zadataka i mentora te početak rada timova. Prema programu, registracija sudionika predviđena je od 17 do 17:30, dok će uvodni govori trajati do 17:50.

Za tri najuspješnija tima osiguran je nagradni fond od ukupno 10.000 eura. Više informacija dostupno je na službenoj stranici.