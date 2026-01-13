Čak 40 milijuna Amerikanaca uskoro će moći naručiti dostavu dronom

Walmart i Wing najavili su masovno širenje usluge dostave dronovima na dodatnih 150 lokacija, čime će usluga postati dostupna za više od 40 milijuna građana SAD-a do 2027. godine

Sandro Vrbanus utorak, 13. siječnja 2026. u 12:20
📷 Wing
Wing

Veliki američki trgovački lanac Walmart i tvrtka za dostavu dronovima Wing, izrasla iz Googlea, službeno su najavili novu fazu strateškog partnerstva koja donosi značajno proširenje usluge dostave dronovima na razini cijelog SAD-a. Planirano je uvođenje te tehnologije u dodatnih 150 Walmartovih trgovina tijekom sljedećih godinu dana, a do 2027. godine ona bi trebala obuhvaćati mrežu od preko 270 lokacija, protežući se od Los Angelesa do Miamija. Time bi čak 40 milijuna građana imalo pristup uslugama bespilotne dostave kupljenoga iz Walmarta do kućnog praga.

Širenje na metropole

Dosadašnja iskustva Walmarta i Winga iz Dallasa, Fort Wortha i Atlante, gdje su im dronovi bili testirani proteklih mjeseci, ukazuju na visoku stopu prihvaćanja usluge među korisnicima. Prema aktualnim podacima, najaktivnijih 25% korisnika uslugu koristi triput tjedno, dok je u posljednjih šest mjeseci zabilježen trostruki porast ukupnog broja isporuka. Uspjeh u ovim gradovima poslužio je kao temelj za ambiciozni plan širenja na nova tržišta.

📷 Wing
Wing

Nova područja obuhvaćena bespilotnom dostavom uključivat će velika urbana središta poput Los Angelesa, St. Louisa, Cincinnatija i Miamija. Ekspanzija započinje već 15. siječnja u Houstonu, a nastavit će se u Orlandu, Tampi i Charlotteu, najavili su partneri.

Budućnost trgovine

U Walmartu smatraju da dostava dronovima igra ključnu ulogu u ispunjavanju potreba suvremenih kupaca, a njezino snažno prihvaćanje potvrđuje da automatizirani sustavi dostave predstavljaju budućnost trgovine. Iz Winga poručuju da je tehnologija razvijana godinama kako bi se osigurala maksimalna pouzdanost i integracija u postojeće poslovanje trgovina.

Sustav je dizajniran tako da kupci u samo nekoliko koraka putem aplikacije mogu naručiti bitne im predmete, poput lijekova bez recepta ili namirnica koje nedostaju u kućanstvu, a koji se dostavljaju u roku od nekoliko minuta. 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi