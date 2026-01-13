Čak 40 milijuna Amerikanaca uskoro će moći naručiti dostavu dronom

Walmart i Wing najavili su masovno širenje usluge dostave dronovima na dodatnih 150 lokacija, čime će usluga postati dostupna za više od 40 milijuna građana SAD-a do 2027. godine

Veliki američki trgovački lanac Walmart i tvrtka za dostavu dronovima Wing, izrasla iz Googlea, službeno su najavili novu fazu strateškog partnerstva koja donosi značajno proširenje usluge dostave dronovima na razini cijelog SAD-a. Planirano je uvođenje te tehnologije u dodatnih 150 Walmartovih trgovina tijekom sljedećih godinu dana, a do 2027. godine ona bi trebala obuhvaćati mrežu od preko 270 lokacija, protežući se od Los Angelesa do Miamija. Time bi čak 40 milijuna građana imalo pristup uslugama bespilotne dostave kupljenoga iz Walmarta do kućnog praga.

Širenje na metropole

Dosadašnja iskustva Walmarta i Winga iz Dallasa, Fort Wortha i Atlante, gdje su im dronovi bili testirani proteklih mjeseci, ukazuju na visoku stopu prihvaćanja usluge među korisnicima. Prema aktualnim podacima, najaktivnijih 25% korisnika uslugu koristi triput tjedno, dok je u posljednjih šest mjeseci zabilježen trostruki porast ukupnog broja isporuka. Uspjeh u ovim gradovima poslužio je kao temelj za ambiciozni plan širenja na nova tržišta.

Wing

Nova područja obuhvaćena bespilotnom dostavom uključivat će velika urbana središta poput Los Angelesa, St. Louisa, Cincinnatija i Miamija. Ekspanzija započinje već 15. siječnja u Houstonu, a nastavit će se u Orlandu, Tampi i Charlotteu, najavili su partneri.

Budućnost trgovine

U Walmartu smatraju da dostava dronovima igra ključnu ulogu u ispunjavanju potreba suvremenih kupaca, a njezino snažno prihvaćanje potvrđuje da automatizirani sustavi dostave predstavljaju budućnost trgovine. Iz Winga poručuju da je tehnologija razvijana godinama kako bi se osigurala maksimalna pouzdanost i integracija u postojeće poslovanje trgovina.

Sustav je dizajniran tako da kupci u samo nekoliko koraka putem aplikacije mogu naručiti bitne im predmete, poput lijekova bez recepta ili namirnica koje nedostaju u kućanstvu, a koji se dostavljaju u roku od nekoliko minuta.