DJI Neo 2 stiže s boljom kamerom, više memorije i većim dometom

Najveći izuzetak ovog globalnog predstavljanja ostaje SAD, kojeg DJI i dalje preskače zbog geopolitičkih napetosti. To znači da tamo neće biti ni službene prodaje, a ni servisa

Matej Markovinović subota, 15. studenog 2025. u 13:47
DJI Neo 2 📷 Foto: DJI
DJI Neo 2 Foto: DJI

DJI je službeno predstavio Neo 2 na globalnom tržištu, nekoliko tjedana nakon premijere u Kini. Radi se o ultra-laganom dronu mase 151 gram koji je namijenjen prvenstveno početnicima i korisnicima koji žele kvalitetan snimljeni sadržaj bez složenih postavki i dodatne opreme.

U odnosu na prethodnika, Neo 2 donosi niz poboljšanja. Prije svega, brži je u letu pa sada tako sportski način rada omogućuje brzine do 5 m/s, što je dvostruko više nego prije. Povećana je i otpornost na vjetar zbog čega dron sada nosi Level 5 certifikat i može stabilno letjeti pri udarima do 10,7 m/s. Autonomija je skromno povećana na do 19 minuta, a interna pohrana udvostručena je na 49 GB, što je korisno za dulje snimanje bez korištenja eksternih kartica.

Veliki skok napravljen je i na polju navigacije i sigurnosti. Umjesto jednostavnog sustava okrenutog prema dolje, Neo 2 koristi kombinaciju omnidirekcijskog vizualnog sustava i prednjeg LiDAR-a, što mu omogućuje preciznije prepoznavanje okoline i sigurnije izbjegavanje prepreka. Ova nadogradnja otključava i nove softverske mogućnosti poput ActiveTracka, što uključuje i opciju automatskog praćenja biciklista.

DJI Neo 2 📷 Foto: DJI
DJI Neo 2 Foto: DJI

Napredak je vidljiv i u snimanju. Iako je sačuvan senzor od 1/2“  iz prethodne generacije, novi objektiv hvata više svjetla, a jednostavni jednoosni stabilizator zamijenjen je sposobnijim 2-osnim gimbalom koji nudi nagib i roll. Horizontalni videozapisi sada se mogu snimati u 4K rezoluciji pri 60 FPS-a, dok su vertikalni podignuti na 2,7K rezoluciju isto pri 60 FPS-a. Standardni Wi-Fi prijenos slike doseže do 500 metara, dok opcijski DJI O4 sustav podiže domet na čak 10 kilometara.

DJI Neo 2 košta 239 eura, dok u Fly More Combo paketu s RC-N3 daljinskim, dvije dodatne baterije i punionicom košta 400 eura. Najskuplji paket, Motion Fly More Combo, košta 580 eura i donosi DJI Goggles N3 i RC Motion 3 FPV kontroler.

 



Hi-Fi set tjedna

KEF LSX II zvučnici - kompaktni all-in-one sistem

KEF LSX II aktivni zvučnici pokazuju da veličina nije prepreka za izvrstan hi-fi doživljaj. Ovi izuzetno kompaktni bežični KEF zvučnici donose autentičan, detaljan i prostoran zvuk koji nadmašuje sva očekivanja s obzirom na njihove dimenzije.

Kupi

Tradicionalni britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, 5” Falcon B110 niskotonska jedinica, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), impedancija 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.174 € 2.899 € Kupi

Metamaterial Absorption Technology driveri.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma. KEF LS50 Meta – nevjerojatno impresivan zvuk znaci da se gubite u svojoj omiljenoj glazbi.

1.189 € 1.399 € Akcija

Valovod nove generacije HDI™

Akcija

JBL Stage 240B

Zvucnik ima 2-smjerni dizajn s patentiranom geometrijom valovoda visoke definicije (HDI™) nove generacije, 1-incni (25 mm) visokotonac od anodiziranog aluminija i 4,5-incni (114 mm) woofer od polyceluloze koji pruža duboki, karakteristicni JBL bas.

299 € 399 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija