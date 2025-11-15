DJI Neo 2 stiže s boljom kamerom, više memorije i većim dometom

Najveći izuzetak ovog globalnog predstavljanja ostaje SAD, kojeg DJI i dalje preskače zbog geopolitičkih napetosti. To znači da tamo neće biti ni službene prodaje, a ni servisa

DJI je službeno predstavio Neo 2 na globalnom tržištu, nekoliko tjedana nakon premijere u Kini. Radi se o ultra-laganom dronu mase 151 gram koji je namijenjen prvenstveno početnicima i korisnicima koji žele kvalitetan snimljeni sadržaj bez složenih postavki i dodatne opreme.

U odnosu na prethodnika, Neo 2 donosi niz poboljšanja. Prije svega, brži je u letu pa sada tako sportski način rada omogućuje brzine do 5 m/s, što je dvostruko više nego prije. Povećana je i otpornost na vjetar zbog čega dron sada nosi Level 5 certifikat i može stabilno letjeti pri udarima do 10,7 m/s. Autonomija je skromno povećana na do 19 minuta, a interna pohrana udvostručena je na 49 GB, što je korisno za dulje snimanje bez korištenja eksternih kartica.

Veliki skok napravljen je i na polju navigacije i sigurnosti. Umjesto jednostavnog sustava okrenutog prema dolje, Neo 2 koristi kombinaciju omnidirekcijskog vizualnog sustava i prednjeg LiDAR-a, što mu omogućuje preciznije prepoznavanje okoline i sigurnije izbjegavanje prepreka. Ova nadogradnja otključava i nove softverske mogućnosti poput ActiveTracka, što uključuje i opciju automatskog praćenja biciklista.

DJI Neo 2 Foto: DJI

Napredak je vidljiv i u snimanju. Iako je sačuvan senzor od 1/2“ iz prethodne generacije, novi objektiv hvata više svjetla, a jednostavni jednoosni stabilizator zamijenjen je sposobnijim 2-osnim gimbalom koji nudi nagib i roll. Horizontalni videozapisi sada se mogu snimati u 4K rezoluciji pri 60 FPS-a, dok su vertikalni podignuti na 2,7K rezoluciju isto pri 60 FPS-a. Standardni Wi-Fi prijenos slike doseže do 500 metara, dok opcijski DJI O4 sustav podiže domet na čak 10 kilometara.

DJI Neo 2 košta 239 eura, dok u Fly More Combo paketu s RC-N3 daljinskim, dvije dodatne baterije i punionicom košta 400 eura. Najskuplji paket, Motion Fly More Combo, košta 580 eura i donosi DJI Goggles N3 i RC Motion 3 FPV kontroler.