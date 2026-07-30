DoorDash u SAD-u dobio zeleno svjetlo za dostavu dronovima

Tvrtka DoorDash (američki pandan onoga što je kod nas Wolt ili Glovo) službeno je dobila certifikat zračnog prijevoznika od američke Savezne uprave za civilno zrakoplovstvo (FAA). Ovim odobrenjem pokrenut je interni program DoorDash Air, čime je ta kompanija postala osmi operater u SAD-u s dozvolom za komercijalno upravljanje flotom dronova u lokalnoj trgovini. Stjecanje ovog certifikata zahtijevalo je prolazak kroz rigorozan proces evaluacije u pet faza, koji uključuje provjeru plovidbenosti letjelica, programa održavanja i sigurnosnih procedura za letenje iznad naseljenih područja.

Vlastiti razvoj

Razvoj vlastitog sustava u sklopu odjela DoorDash Labs obuhvaća projektiranje letjelica te izgradnju zemaljske infrastrukture i automatiziranih sustava predaje pošiljki. Program je usmjeren na rješavanje izazova u lokalnoj trgovini, s naglaskom na dostave srednjeg dometa, od 5 do 8 kilometara, koje su u 2025. godini činile više od 20% ukupnih narudžbi na platformi. Preusmjeravanjem takvih narudžbi na dronove smanjuje se vrijeme čekanja za korisnike, dok se dostavljačima omogućuje usmjeravanje na kraće i brže vožnje, poruka je iz kompanije.

Procjene pokazuju da je prosječno vrijeme dostave dronovima u 2025. godini iznosilo 25 minuta, dok su pojedine lokacije obuhvaćene partnerskim pilot-projektima zabilježile porast obujma narudžbi za oko 30%. Osim samih bespilotnih letjelica, koje se (kažu, većinom) proizvode u SAD-u, sustav uključuje integraciju s trgovcima kroz usklađivanje zaliha u stvarnom vremenu te prilagodbu infrastrukture za preuzimanje pošiljki s prolaza za vozila, krovova ili stražnjih ulaza objekata.

Uklapanje u postojeću mrežu

Dronovi funkcionalno nadopunjuju postojeću dostavnu mrežu unutar koje dostavljači i dalje obavljaju većinu dnevnih isporuka, osobito narudžbe velikog obujma ili dostave u stambene zgrade. Cjelokupni sustav koordinira se putem integrirane platforme za autonomnu dostavu, koja u stvarnom vremenu dodjeljuje narudžbe najučinkovitijoj metodi prijevoza te omogućuje trgovcima povezivanje s jedinstvenom distribucijskom mrežom. Za sada iz DoorDasha nisu otkrili kako će im dostavni dronovi izgledati, već su objavili samo djelomičnu fotografiju koja prikazuje nos letjelice.

We’re cleared for takeoff! 🛫Say hello to DoorDash Air, our in-house drone delivery program. pic.twitter.com/YhDgWOPmts — DoorDash (@DoorDash) July 29, 2026

Inače, u SAD-u osim njih, licence za bespilotnu dostavu imaju Alphabetov Wing (prvu dozvolu ove vrste dobio je još 2019. godine), potom logistički divovi UPS Flight Forward i Amazon Prime Air. Popis certificiranih operatera uključuje i tvrtku Zipline, koja obavlja komercijalne dostave medicinskih potrepština i maloprodajnih robe, zatim Matternet, Causey Aviation Unmanned (u partnerstvu s izraelskom platformom Flytrex) te tvrtku DEXA (Drone Express). Većina navedenih kompanija već aktivno pruža komercijalne usluge dostave na američkom tržištu, uglavnom u odabranim urbanim i zonama predgrađa s visokom gustoćom korisnika.