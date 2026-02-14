Dronovi su na Olimpijskim igrama promijenili način kako gledamo zimske sportove

Otkako su prošloga tjedna otvorene, Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 privukle su pozornost javnost svojim naprednim tehnološkim rješenjima u televizijskim prijenosima. Za to su zaslužni talijanski organizatori, Međunarodni olimpijski odbor te prije svega medijska kuća Olympic Broadcasting Services (OBS), koja je na ovim Igrama otišla korak dalje u transformaciji iskustva gledanja zimskih sportova.

AI, kamere, dronovi

Fokus je stavljen na implementaciju najsuvremenijih digitalnih rješenja koja će ljubiteljima sporta omogućiti dublji uvid u natjecanja nego ikada prije, pa su dodane brojne nove grafike u svim sportovima, vidljive u gotovo svakom od 1.500 sati sadržaja koje OBS proizvodi tijekom dva tjedna. U svemu se koristi i umjetna inteligencija, koja će se koristi za automatizaciju generiranja najzanimljivijih trenutaka, ali i za pružanje napredne statističke analize u stvarnom vremenu, čime će se gledateljima objasniti tehnički detalji zahtjevnih disciplina.

U središtu produkcije su "cinematic" kamere s malom dubinskom oštrinom, koje se koriste u odabranim sportovima kako bi se stvorio dojam neposredne blizine i dramatičnosti "akcije". No, vjerojatno najveća promjena u odnosu na tradicionalno snimanje sportskih događanja ogleda se u korištenju specijaliziranih dronova, čime gledatelji dobivaju jedinstvenu perspektivu, koja im je dosad bila nedostupna. Dronovi se u prijenosima koriste u svim sportovima na ovim Olimpijskim igrama, s izuzetkom curlinga i hokeja.

Jurnjava za sportašima

Dinamični televizijski kadrovi osobito su atraktivni u brzim i disciplinama poput alpskog skijanja, boba, sanjkanja i snowboarda. Dronovi s kamerama blisko prate skijaše niz padinu, sanjkaše kroz zavojite ledene kanale ili snowboardere preko skokova, stvarajući dojam da gledatelj doslovno juri stazom zajedno s njima. Letjelice se približavaju sportašima, no sve se radi uz stroge sigurnosne protokole kako bi se izbjegao svaki rizik od sudara – primjerice, niti u jednom trenutku dron ne smije prestići sportaša.

Za prijenos koristi se oko 15 malenih FPV dronova, lakših od 250 grama, a tu je i još desetak "klasičnih" dronova s kamerama. Svi oni su dio velike mreže od oko 800 kamera kojima na sportskim borilištima upravlja OBS. FPV dronovi su mali, vrlo agilni i upravljani ručno uz pomoć FPV naočala kroz koje pilot vidi sliku iz kamere. Zahvaljujući spretnosti pilota, malene letjelice mogu doslovno juriti iza ili pokraj sportaša brzinama većima od 120 km/h. U kratkom videu jedan od pilota objasnio je kako to izgleda iz njegovog ugla.

Ovi su dronovi razvijeni i testirani u suradnji s međunarodnim savezima i samim sportašima, kako bi se jasno definirale "sigurne linije" letenja i minimalne udaljenosti od natjecatelja u svakoj od disciplina. Piloti moraju posjedovati ne samo vještinu upravljanja dronovima, već i sportsko znanje – primjerice, pilot za skijaške skokove bivši je skakač koji svojim iskustvom pomaže pronaći najbolje i najsigurnije uglove snimanja.

Zbog hladnoće, vjetra i zahtjevnih planinskih uvjeta, letovi dronova se planiraju po segmentima staze, uz rezervne dronove i strogo ograničeno vrijeme leta po bateriji kako bi se smanjio rizik zatajenja i pada u ključnim trenucima. Baterije obično traju oko dvije vožnje, nakon čega se brzo mijenjaju, a rezervne se drže u izoliranim kutijama kako ne bi bile stalno izložene hladnoći. Iako dio gledatelja i trenera izražava zabrinutost da dronovi mogu ometati koncentraciju, organizatori tvrde da su zone letenja postavljene tako da vizualno i zvučno ometanje bude minimalno – dok je užitak za gledatelje maksimalan.