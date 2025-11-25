Dronovima ušli u izgorjelu zgradu Vjesnika omogućujući bolji uvid u stanje objekta

Udruga Bespilotni sustavi u kriznim situacijama (BSKS) svojim je dronovima nakon katastrofalnog prošlotjednog požara prva uspjela zaviriti u unutrašnjost opožarene zgrade Vjesnika u Zagrebu. Piloti BSKS-a pružili su, naime, operativnu podršku Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo (HCPI) prilikom procjene oštećenja na toj zgradi.

Terenski uvjeti bili su, kažu, izrazito zahtjevni zbog masivne armirano-betonske konstrukcije, prisutnosti metalnih instalacija i snažnih smetnji signala, što je predstavljalo značajan tehnički izazov za operacije dronova.

Procjena rizika – bez riskiranja

Unatoč početnim poteškoćama, piloti su obavili sve tehnički izvedive i sigurnosno prihvatljive pokušaje ulaska. U ponedjeljak, 24. studenoga, uz primjenu dodatne tehničke opreme i prilagođenih procedura leta, BSKS je uspio stabilizirati radijski signal te ostvariti ograničen, ali uspješan prodor dronom u unutrašnjost nebodera. Na terenu su bila tri člana BSKS-a s četiri drona (dva FPV i dva modela DJI Air 3).

Snimljeni materijali odmah su predani HCPI-ju, odakle su potvrdili visoku kvalitetu snimki, naglasivši da im one omogućuju donošenje zaključaka o stanju objekta bez potrebe za riskantnim fizičkim ulaskom u njega. Video materijali će biti korišteni isključivo u svrhu procjene stanja konstrukcije.

"Naši su piloti napravili sve što je bilo moguće kako bi se pribavili podaci potrebni za procjenu sigurnosti objekta. Uz dodatnu opremu i prilagodbu procedura, uspjeli smo ostvariti ulazak dronom u unutrašnjost zgrade i dostaviti materijale koji će nadležnim stručnjacima pomoći u daljnjoj procjeni," poručili su iz BSKS-a. Organizacija je potvrdila da će i dalje biti na raspolaganju HCPI-ju i ostalim službama sustava civilne zaštite s ciljem nastavka pružanja brze, sigurne i stručne podrške.