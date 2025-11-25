Dronovima ušli u izgorjelu zgradu Vjesnika omogućujući bolji uvid u stanje objekta

Timovi udruge BSKS uspješno su, unatoč ekstremno teškim tehničkim uvjetima, dronovima prodrli u unutrašnjost zgrade Vjesnika, pribavivši snimke koje će omogućiti procjenu sigurnosti objekta

Sandro Vrbanus utorak, 25. studenog 2025. u 13:44

Udruga Bespilotni sustavi u kriznim situacijama (BSKS) svojim je dronovima nakon katastrofalnog prošlotjednog požara prva uspjela zaviriti u unutrašnjost opožarene zgrade Vjesnika u Zagrebu. Piloti BSKS-a pružili su, naime, operativnu podršku Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo (HCPI) prilikom procjene oštećenja na toj zgradi.

Terenski uvjeti bili su, kažu, izrazito zahtjevni zbog masivne armirano-betonske konstrukcije, prisutnosti metalnih instalacija i snažnih smetnji signala, što je predstavljalo značajan tehnički izazov za operacije dronova.

Procjena rizika – bez riskiranja

Unatoč početnim poteškoćama, piloti su obavili sve tehnički izvedive i sigurnosno prihvatljive pokušaje ulaska. U ponedjeljak, 24. studenoga, uz primjenu dodatne tehničke opreme i prilagođenih procedura leta, BSKS je uspio stabilizirati radijski signal te ostvariti ograničen, ali uspješan prodor dronom u unutrašnjost nebodera. Na terenu su bila tri člana BSKS-a s četiri drona (dva FPV i dva modela DJI Air 3).

Snimljeni materijali odmah su predani HCPI-ju, odakle su potvrdili visoku kvalitetu snimki, naglasivši da im one omogućuju donošenje zaključaka o stanju objekta bez potrebe za riskantnim fizičkim ulaskom u njega. Video materijali će biti korišteni isključivo u svrhu procjene stanja konstrukcije.

"Naši su piloti napravili sve što je bilo moguće kako bi se pribavili podaci potrebni za procjenu sigurnosti objekta. Uz dodatnu opremu i prilagodbu procedura, uspjeli smo ostvariti ulazak dronom u unutrašnjost zgrade i dostaviti materijale koji će nadležnim stručnjacima pomoći u daljnjoj procjeni," poručili su iz BSKS-a. Organizacija je potvrdila da će i dalje biti na raspolaganju HCPI-ju i ostalim službama sustava civilne zaštite s ciljem nastavka pružanja brze, sigurne i stručne podrške.



Naš favorit mjeseca

Pro-Ject & Elipson

Izvrsna kombinacija gramofona Pro-Ject Debut Carbon EVO i aktivnih zvučnika Elipson Horus 6 Active BT – jednostavan sistem sa odličnim hi-fi zvukom koji preporučujemo svakome tko voli topli zvuk vinila. Dovoljno je spojiti gramofon i zvučnike, bez potrebe za dodatnim pojačalom.

Kupi

Snažni i profinjeni Hi-Fi zvučnici.

Akcija

FOCAL Vestia N3

Vestia No3 je elegantan trostazni samostojeći zvučnik koji pruža izvanredne performanse. Slijedeći trag modela Aria 936, Vestia No3 donosi linearno i iznimno neutralno slušanje.

2.099 € 2.999 € Akcija

Vodeći model NAD-ove klasične serije integriranih pojačala.

Akcija

NAD C 399 pojačalo

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.759 € 2.199 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi