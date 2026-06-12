Isplati li se preseliti u Osijek kako biste radili za Orqu?

Razgovarali smo s predstavnicima Orqe, kompanije koja se širi diljem svijeta, ali srž proizvodnje i razvoja i dalje drži u Hrvatskoj, o tome kakve stručnjake traže i što im nude ako dođu u Osijek

debug.hr petak, 12. lipnja 2026. u 06:30
Orqa booth na .debugu 2026
Orqa booth na .debugu 2026

.debug 2026 netom je završen, a na njemu smo imali prilike upoznati i predstavnike osječke Orqe, kompanije koja bilježi strelovit rast posljednjih godina. Iskoristili smo priliku kako bismo čitateljima približili njihovo poslovanje i provjerili kakav kadar im je danas najpotrebniji, ali i doznali što čine kako bi privukli mlade u Osijek…

Bilježite veliki rast broja zaposlenih u proteklih godinu dana – koje uloge ste najlakše, a koje najteže popunili?

U godinu dana više smo nego udvostručili broj zaposlenih. U ožujku 2025. proslavili smo jubilarnog 100. zaposlenog, a danas naš tim broji 250 stalno zaposlenih stručnjaka, uz studente i vanjske suradnike taj je broj još i veći.

Izazovan je to period za HR tim od samo tri člana, no ostali smo maksimalno posvećeni tome da nastavimo s odabirom najboljih kadrova na tržištu kako bi Orqa nastavila svoj rast i razvoj jednakom kvalitetom kao i do sada.

Najlakše smo popunjavali operativne i proizvodne pozicije te junior role, gdje postoji širi bazen kandidata na tržištu.

Najveći izazov predstavljaju senior i specijalizirane inženjerske pozicije,  posebno u područjima embedded razvoja, RF komunikacije i video prijenosa u realnom vremenu. Kod takvih pozicija ne tražimo samo tehničko znanje, nego i sposobnost rada na kompleksnim sustavima u kojima hardware i software moraju funkcionirati kao cjelina.

Koje su trenutačno najdeficitarnije pozicije u vašem timu?

Trenutno najviše širimo engineering timove, posebno u područjima embedded i firmware razvoja, hardware developmenta, computer visiona te razvoja sustava za video prijenos i komunikaciju u realnom vremenu.

Uz to, aktivno tražimo i specifične profile poput Electric Powertrain Engineer (UAV Systems), RF Antenna Engineer, Electric Motor Tech Lead, PLM & Engineering Data Management Specialist i FPV Drone Pilota, gdje je tržište kandidata prilično usko zbog kombinacije specijaliziranih tehničkih znanja i iskustva.

Tražite li isključivo inženjere ili su otvorene pozicije i u popratnim odjelima?

Iako je najveći fokus i dalje na inženjerskim ulogama, kontinuirano zapošljavamo i u drugim područjima.

Zbog povećanog opsega proizvodnje i rasta broja narudžbi, u posljednje vrijeme najveći broj zapošljavanja odnosi se upravo na proizvodne i tehničke pozicije. Uz to, tijekom posljednjih mjeseci širili smo timove u područjima operacija, logistike, nabave, financija, compliancea i project managementa, kako bismo podržali daljnji rast i skaliranje poslovanja.

Trenutno su, uz inženjerske pozicije, otvorene i pozicije poput Drone Techniciana i Product Ownera (sve oglase pogledajte na orqafpv.com/jobs).

Nudite li programe mentorstva za juniore ili studente koji tek ulaze u industriju dronova?

Da, aktivno radimo s juniorima i studentima tijekom cijele godine, iako je najveći fokus na studentskim praksama i uključivanju studenata tijekom ljetnih mjeseci.

Posebno su nam zanimljivi kandidati koji već dolaze iz FPV i drone hobby zajednice, jer često već imaju izražen interes za tehnologiju i razumijevanje same domene. Upravo zbog toga nam se za prakse i studentske programe često prijavljuju i studenti iz drugih zemalja koji već prate Orqu i naš rad kroz FPV zajednicu.

Orqini dronovi za "leteći nogomet" DroneSoccer
Orqini dronovi za "leteći nogomet" DroneSoccer

Uključujemo ih u stvarne projekte i multidisciplinarne timove, gdje uz mentorstvo iskusnijih kolega vrlo brzo dobivaju priliku raditi na konkretnim proizvodima i zadacima. Cilj nije samo prijenos znanja, nego i što brže uključivanje u realno razvojno okruženje i odgovornosti koje dolaze s njim.

Kako održavate korporativnu kulturu dok se tim tako naglo širi?

Iako brzo rastemo, dosta toga i dalje gradimo na vrlo direktnoj komunikaciji i onsite načinu rada. Informacije i ideje često kolaju vrlo brzo između timova, što nam je važno za brzinu i kvalitetu rada. Od početka pokušavamo zadržati kulturu koja je usmjerena na inovaciju, kreativnost i dosta izražen “in-house” mindset, gdje ljudi aktivno predlažu rješenja i preuzimaju ownership nad onime što rade.

Uz to, važni su nam međusobno poštovanje i interna poduzetnost, čak i kako organizacija postaje sve veća i kompleksnija. Jedan od načina kojim pokušavamo to održati je tzv. Final Friday, svaki zadnji petak u mjesecu kada radimo do 14h, a nakon toga preostala dva sata preostaju za networking među timovima, zanimljiva predavanja ili radionice i neformalno druženje.

Kako biste opisali prednosti života i rada u Osijeku nekome tko dolazi iz Zagreba ili možda inozemstva?

Osijek nudi dosta dobar balans između privatnog života i profesionalnih prilika. Iako razlika u troškovima života danas više nije toliko velika kao prije, svakodnevni život je i dalje jednostavniji i manje stresan nego u većim gradovima.

Ljudi koji dolaze iz Zagreba ili iz inozemstva često ističu upravo tu kombinaciju, grad je manje kaotičan, većina stvari je blizu, a puno ljudi koristi bicikl ili pješačenje kao primarni način kretanja. Uz to, Osijek je siguran grad, s puno zelenila i opuštenijim tempom života.

Mnogi koji se dosele kažu da im je upravo ta jednostavnost svakodnevice i otvorenost ljudi olakšala prilagodbu, posebno onima koji dolaze s obitelji ili iz drugih država.

Istovremeno, postoji sve više međunarodnih projekata i tehnoloških kompanija, pa ljudi imaju priliku raditi na zanimljivim i kompleksnim tehnologijama.

Nudi li Orqa konkretnu podršku kandidatima koji se odluče na preseljenje u Slavoniju?

Da, nastojimo kandidatima maksimalno olakšati sam proces preseljenja i prilagodbe.

Najčešće pomažemo oko pronalaska smještaja, dijelimo praktične informacije o životu u Osijeku, a zaposlenicima pomažemo i oko administrativnog dijela poput prijave boravišta, otvaranja bankovnih računa i sličnih procesa koji ljudima mogu biti stresni kada dolaze iz drugih gradova ili država.

S obzirom na to da nam dio zaposlenika dolazi iz inozemstva, važno nam je da se ljudi što lakše snađu i osjećaju dobrodošlo od samog početka.

Što rad u Orqi čini drugačijim od rada u ostatku domaćeg tech sektora?

Najveća razlika je u tipu proizvoda i problema koje rješavamo. Radimo na sustavima gdje su hardware i software vrlo usko povezani, a performanse u realnom vremenu imaju ključnu ulogu.

Velik dio tehnologije razvijamo za stvarne i često zahtjevne uvjete korištenja, što donosi drugačiji tip izazova u odnosu na klasične softverske proizvode. Zbog toga ljudi često moraju razumjeti širu sliku sustava, a ne samo jedan njegov dio.

Orqa je trenutačno najpoznatija po vojnim i dual-use proizvodima
Orqa je trenutačno najpoznatija po vojnim i dual-use proizvodima

Uz to, kompletan razvoj proizvoda, od R&D-a i testiranja do proizvodnje, nalazi se u Osijeku i odvija se interno. To danas nije toliko često u domaćem tech sektoru, a kod nas omogućuje vrlo blisku povezanost hardware, software i proizvodnih timova. Ljudi tako imaju priliku pratiti cijeli životni ciklus proizvoda i vidjeti konkretne rezultate svog rada u stvarnom okruženju.

Gdje vidite kompaniju i broj zaposlenih kroz naredne dvije godine?

Očekujemo nastavak rasta, kako u broju zaposlenih tako i u opsegu proizvodnje i međunarodnih projekata. Posljednjih mjeseci fokus je bio na širenju proizvodnih kapaciteta, jačanju engineering timova i razvoju međunarodnih partnerstava, a taj smjer planiramo nastaviti i dalje.

Istovremeno, cilj nam nije samo povećavati broj zaposlenih, nego graditi organizaciju koja dugoročno može podržati razvoj kompleksnih proizvoda, vlastiti in-house R&D i globalno skaliranje proizvodnje iz Osijeka.

Kako kompanija raste, sve je važnije paralelno razvijati procese, organizacijsku strukturu i proizvodne kapacitete kako bismo dugoročno mogli podržati daljnje skaliranje kompanije, ali pritom zadržati fleksibilnost i brzinu razvoja koje su nam od početka bile važne.

Ivan Jelušić, suosnivač i CSO Orqe, voditelj je .debuga u slobodno vrijeme
Ivan Jelušić, suosnivač i CSO Orqe, voditelj je .debuga u slobodno vrijeme

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